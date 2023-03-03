Справу ексголови ДПСУ Цигикала та його спільників передано до суду, - САП

До суду скерували обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної прикордонної служби України, ексначальника першого окремого відділу капітального будівництва прикордонної служби, а також директора приватної компанії-забудовниці у справі про корупцію при будівництві квартир у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"У першому півріччі 2019 року товариство – забудовник відповідно до укладених договорів мало передати Державній прикордонній службі України 66 квартир у двох будинках, що розташовані у межах м. Львова, зокрема один із них – у центральній його частині, для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Проте попри договірні зобов’язання забудовник продав призначені для прикордонників квартири.

Задля приховання своїх злочинних дій директор товариства вступив у злочинну змову із представниками Державної прикордонної служби України та провів "заміну" житла, хоча воно не відповідало умовам договорів. У результаті прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз", - йдеться в повідомленні.

28 жовтня 2022 року САП та НАБУ повідомили указаним особам про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. 12 грудня 2022 року у справі завершено досудове розслідування.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

За даними ЗМІ, про підозру було повідомлено Петру Цигикалу, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року до 31 травня 2019 року, а також Бігуну О.М. і Романенку О.В.

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