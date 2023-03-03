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Новини
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Росія планує законсервувати пошкоджені "Північні потоки", - Reuters

потік,північний

Російські підводні газопроводи "Північний потік" 1 і 2, що були пошкоджені вибухами восени, будуть закриті і законсервовані, оскільки немає планів їх негайного ремонту або відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини дном Балтійського моря.

У вересні три труби були розірвані внаслідок незрозумілих вибухів, а одна з труб "Північного потоку-2" залишилася неушкодженою.

Але наростальна напруженість у відносинах між Москвою і Заходом через вторгнення Росії в Україну вже призвела до того, що "Північний потік-1" зупинився і не дозволила запустити його двійника.

Також читайте: Німеччина хоче пустити труби від "Північного потоку-2" на будівництво іншого газопроводу

"Газпром" заявив, що технічно можливо відремонтувати розірвані трубопроводи, але два джерела, знайомі з планами, сказали, що Москва не бачить перспективи поліпшення відносин із Заходом в осяжному майбутньому настільки, щоб ці трубопроводи стали потрібними.

За останній рік Європа різко скоротила імпорт енергоносіїв з Росії, тоді як експорт контрольованого державою "Газпрому" за межі колишнього Радянського Союзу в 2022 році скоротився майже вдвічі, досягнувши пострадянського мінімуму в 101 млрд кубометрів.

Одне російське джерело повідомило, що Росія вважає проєкт "похованим". Два інші сказали, що, хоча ремонт розірваних трубопроводів не планується, вони принаймні будуть законсервовані для можливої реактивації в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість консервації.

Це, швидше за все, означатиме герметизацію розірваних кінців і нанесення на труби покриття для запобігання подальшій корозії від морської води.

Також читайте: Ремонт пошкоджень "Північних потоків" коштуватиме мінімум $500 млн, - The New York Times

Одне з російських джерел повідомило, що якщо морський скраплений природний газ зі Сполучених Штатів, який Європа використовує для компенсації частини російських поставок, стане набагато дорожчим, Європа може знову бути готова купувати більше газу в Росії.

Москва стверджує, не надаючи доказів, що за вибухами стоїть Захід. Минулого місяця Білий дім відкинув як "повну вигадку" допис у блозі американського журналіста-розслідувача Сеймура Херша, який стверджував, що відповідальність за вибухи несе Вашингтон.

Розслідування Данії, Німеччини та Швеції ще не завершені.

Також дивіться: З’явилися перші фото та відео розірваної труби "Північного потоку" на дні моря. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомлялося, після вибухів на газопроводах ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

У Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії.

Автор: 

газ (10483) росія (65883) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+4
это как? внутри трубы солидолом намажут?
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03.03.2023 16:34
+4
Та ні свинорилі вже можете починати пиляти на метал ті ваші потоки нікому вже ваші гази не треба собі в жопи закачуйте
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03.03.2023 16:35
+4
консервуй, не консервуй, всьоравно получишь - буй
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03.03.2023 16:46
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это как? внутри трубы солидолом намажут?
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03.03.2023 16:34 Відповісти
Пізно їх мазати. Морська вода вже зробила свою справу
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03.03.2023 16:52 Відповісти
а де будуть жити балтійські шпроти? 🤔
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03.03.2023 19:16 Відповісти
а снаружи синей изолентой, чтобы наверняка
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03.03.2023 21:44 Відповісти
Та ні свинорилі вже можете починати пиляти на метал ті ваші потоки нікому вже ваші гази не треба собі в жопи закачуйте
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03.03.2023 16:35 Відповісти
Да, пусть порежут на куски и закатают в банки.
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03.03.2023 16:38 Відповісти
Ассоль.ru
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03.03.2023 16:43 Відповісти
консервуй, не консервуй, всьоравно получишь - буй
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03.03.2023 16:46 Відповісти
Заізоліруют по лаптним тєнологіям- ізолєнтой...
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03.03.2023 16:51 Відповісти
Нехай витрачають кошти на "консервацію".

срср з 1970-х "саджав" Європу на "газову голку", росія, звичайно скористалася тими здобутками покійного союзу.
Кацапи нас тим газом шантажували. То ціни піднімуть, то краник закриють. Потім ПП-1 і ПП-2 побудували в обхід України.
А в 2022 вирішили ще й Європу пошантажувати, а європеці взяли й знайшли альтернативних постачальників.
Тепер обидва ПП нікому не треба. І ті ж європейці вже навчені, що з кацапами краще не мати справи.

То ж нехай "консервують" обидва ПП. Навіки.
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03.03.2023 18:06 Відповісти
Тем не менее пока все еще на волоске висит. За каждым газгольдером и каждой компрессорной станцией нужен глаз да глаз. Охрана, антидронновые глушилки, может даже зенитки в том числе. И антидронновая сетка как иранцы делают. Слишком уж просто их взорвать. Даже с 500м из рпг вампир выстрелят и могут проделать дыру в хранилище, если то не подземное. За исключением Норвегии и США (а эти страны ценник лепят большой) газ закупают у весьма сомнительных стран. Танкеры с СПГ идут опасным маршрутом, где КСИР или кацапы могут захватить пару танкеров и взорвать их. Если бы кацапы не были бездарным, ни на что не способным мусором, Европе из-за шлюхи Меркель, шлюхе Шредеру, шлюхе Берлускони, шлюхе Курцу и шлюхе Саркози пришлось бы очень трудно.
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03.03.2023 19:08 Відповісти
300 років рубали "вікно в Європу"...

Абдулла, консервируй ! 😂
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03.03.2023 19:20 Відповісти
***** і бабку штаZі- Меркель туди хай законсервують навічно
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03.03.2023 19:20 Відповісти
консервировать возможно лишь одну трубу, которую не подорвали. Остальное ремонту не подлежит = ржавчина заполненная водой.
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03.03.2023 20:52 Відповісти
 
 