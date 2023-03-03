НАТО має готуватися до довгострокового стримування Росії, - президент Латвії Левітс

Росія не змінить свою агресивну ідеологію, тому НАТО має бути готовим до довгострокового стримування РФ.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він пояснив, що в довгостроковій перспективі стримування Росії може здійснюватися лише за реальних військових спроможностей, саме їх НАТО повинно мати достатньо на східному фланзі.

Водночас Левітс зауважив, що короткостроково весь вільний світ має підтримувати Україну військово та робити все можливе, щоб вся обіцяна Заходом зброя була доправлена в Україну у стислі строки. Як він вважає, завдяки цьому наша країна зможе перемогти у війні і Європа отримає нову архітектуру безпеки: "не таку, якою вона була раніше з Росією, а проти Росії".

"Якщо Росія не змінить свою ідеологію, то тривалий період залишатиметься саме агресивною країною. Щоб змінити цю ідеологію, знадобиться дуже багато часу, бо йдеться не тільки про керівництво країни, а й про те, що велика частина російського суспільства пронизана цією колоніальною, імперіалістичною ідеологією", - сказав президент Латвії.

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Він наголосив, що через це НАТО має бути готовим до довгострокової архітектури безпеки, що ґрунтується на військовому потенціалі всіх країн-членів.