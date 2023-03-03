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Новини Війна
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НАТО має готуватися до довгострокового стримування Росії, - президент Латвії Левітс

нато

Росія не змінить свою агресивну ідеологію, тому НАТО має бути готовим до довгострокового стримування РФ.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він пояснив, що в довгостроковій перспективі стримування Росії може здійснюватися лише за реальних військових спроможностей, саме їх НАТО повинно мати достатньо на східному фланзі.

Водночас Левітс зауважив, що короткостроково весь вільний світ має підтримувати Україну військово та робити все можливе, щоб вся обіцяна Заходом зброя була доправлена в Україну у стислі строки. Як він вважає, завдяки цьому наша країна зможе перемогти у війні і Європа отримає нову архітектуру безпеки: "не таку, якою вона була раніше з Росією, а проти Росії".

"Якщо Росія не змінить свою ідеологію, то тривалий період залишатиметься саме агресивною країною. Щоб змінити цю ідеологію, знадобиться дуже багато часу, бо йдеться не тільки про керівництво країни, а й про те, що велика частина російського суспільства пронизана цією колоніальною, імперіалістичною ідеологією", - сказав президент Латвії.

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Він наголосив, що через це НАТО має бути готовим до довгострокової архітектури безпеки, що ґрунтується на військовому потенціалі всіх країн-членів.

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НАТО (6512) росія (65883) Левітс Егілс (40)


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сполученi штати попереджали-якщо кацапи застосують ядерну зброю в Украiнi,то американцi знищать весь чорноморський кацапський флот,та всiх iхнiх вiйськовослужбовцiв в Украiнi.виникаэ питання-чому для цього треба очiкувати застосування ядерноi зброi?а обов*язкiв територiальноi цiлостностi Украiни по будапештському меморандуму недостатньо...?!
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03.03.2023 16:46 Відповісти
меморандум єто такой документ неисполнение которого не несет никаких юридических последствий. Єсть такой термин "заявление о намерениях" - єто и есть меморандум.
ПС. Намерения естественно можно поменять в любой момент.
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03.03.2023 18:08 Відповісти
Когда американцы в те годы проверил соцопросы и выявили у народа образ лучшего по их мнению президент (спойлер - лукашенко номер 2, популист, обманщик и сторонник твердой руки, никакой парламентской республики и ценности номер 1-2-3 как свободы, демократии и прав человека, а скорее жратва, бухло и прочее), то судьба нашего ЯО была решена. Не отдали бы за бесплатно, за фуфло, то против нас ввели бы санкции, имитирован нарушение условий хранения или попытку продажи Каддафи какому-нибудь. Сами бы это сделали и были бы правы в своем решение. Отдали и отдали. А вот самолеты и ракеты мы могли бы сохранить. Даже не в 99-ом году, отдавая их за гроши и мелких взятки, а в 2007-ом, когда Ющенко согласился просто распилить последние наши тысячекилометровые ракеты просто по команде из США, даже не заработав с этого ничего. Хотя итак понимал, что сенат США не ратифицировал из меморандума нечто большее и это 100 раз говорилось ему лично.
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03.03.2023 18:47 Відповісти
 
 