ЄС надає Україні 5,7 тис. сонячних панелей, - фон дер Ляєн
Євросоюз надасть Україні першу партію сонячних панелей - загалом 5,7 тис. одиниць.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювальну енергетику. ... Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (Енергетична компанія з Італії. - Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій", - сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, панелі можуть покрити 11 тис. кв. м дахів громадських будівель, а також забезпечити електрикою школи, лікарні та пожежні частини.
"Я переконана, що інші європейські компанії, а також держави-члени, надихнуться цим першим кроком. Тому Україна зможе покластися на чисту електрику, вироблену вдома", - підсумувала вона.
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Чи на будинку якогось депутатика районного пошибу?
Питать базовые станции и точки wi-fi, чтобы была связь непрерывно. Для остального конечно у нас не та широта, ветряк даст куда больше электричества, чем панель. И у нас не Франция, а много снега и перепадов температур с замерзанием льда, что существенно осложнит их монтаж на крыше и продолжительную работу. Когда уборщик в школе забухает на неделю и забудет чистить снег (а это он будет делать, директор школы ставку чистильщика себе в карман положит, наймет своего родственника и деньги будут пополам забирать, а работать будет конечно же учитель или уборщик за двоих), то их просто продавит и переломает и не будет больше панелей.
Де форма зимня з Канади?
нам вже й атомна єнергетика не потрібна
уранові рдники не потрібні
якомусь умовному бені, потрібні, а Україні ні
як і земля, як порти
так вирішив зе....