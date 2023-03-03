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ЄС надає Україні 5,7 тис. сонячних панелей, - фон дер Ляєн

панель

Євросоюз надасть Україні першу партію сонячних панелей - загалом 5,7 тис. одиниць.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювальну енергетику. ... Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (Енергетична компанія з Італії. - Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, панелі можуть покрити 11 тис. кв. м дахів громадських будівель, а також забезпечити електрикою школи, лікарні та пожежні частини.

"Я переконана, що інші європейські компанії, а також держави-члени, надихнуться цим першим кроком. Тому Україна зможе покластися на чисту електрику, вироблену вдома", - підсумувала вона.

Також читайте: Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму, - Герус

Автор: 

електроенергія (6247) сонячна енергетика (296) фон дер Ляєн Урсула (790)


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Топ коментарі
+15
Ще б проконтролювали встановлення кожної панелі, бо в інакшому випадку обладнання гарантовано опиниться не у школах, лікарнях і пожежних частинах, а на елітних будинках та ділянках чиновників та їх родичів.
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03.03.2023 17:39
+10
Шмиргаль іх і продасть
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03.03.2023 17:41
+8
Чекати в "Епіцентрі" ?
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03.03.2023 17:52
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Ого. Не маленька к-сть. Головне шоб їх не рощдеребанили.
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03.03.2023 17:36 Відповісти
1000 кВт - як по вашому це багато чи мало?
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03.03.2023 19:42 Відповісти
Ще б проконтролювали встановлення кожної панелі, бо в інакшому випадку обладнання гарантовано опиниться не у школах, лікарнях і пожежних частинах, а на елітних будинках та ділянках чиновників та їх родичів.
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03.03.2023 17:39 Відповісти
На полях, де будуть вимивати гроші з залишків бюджету по зеленому тарифу.
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03.03.2023 18:21 Відповісти
Теж можливий варіант.
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03.03.2023 18:25 Відповісти
Шмиргаль іх і продасть
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03.03.2023 17:41 Відповісти
Вже наші можновладці долоні потирають -- аж дим іде .
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03.03.2023 17:46 Відповісти
Этого количества хватит на ОП и на все домики зеленожопых обезьян?
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03.03.2023 17:47 Відповісти
наши дельцы будут государству по зеленому тарифу эту электроэнергию продавать
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03.03.2023 17:49 Відповісти
до панелей потрібні ще інвертори та дороговартісні акумулятори.
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03.03.2023 17:51 Відповісти
Чекати в "Епіцентрі" ?
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03.03.2023 17:52 Відповісти
На школах, лікарнях?
Чи на будинку якогось депутатика районного пошибу?
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03.03.2023 18:07 Відповісти
Сподіваюсь їх не поставлять всі в одному полі. Якщо на приватні дахи, то дуже добре. Але на автономку потрібні інвертори та акумулятори, а це значно дорожче від самих панелей.
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03.03.2023 18:08 Відповісти
Если для вышек сотовой связи, то там итак уже стоят аккумуляторы и все на 48В работает, удобно очень. Панели тоже стоят прилично, если дадут полностью готовые, герметические, за стеклом и выведенными контактами.

Питать базовые станции и точки wi-fi, чтобы была связь непрерывно. Для остального конечно у нас не та широта, ветряк даст куда больше электричества, чем панель. И у нас не Франция, а много снега и перепадов температур с замерзанием льда, что существенно осложнит их монтаж на крыше и продолжительную работу. Когда уборщик в школе забухает на неделю и забудет чистить снег (а это он будет делать, директор школы ставку чистильщика себе в карман положит, наймет своего родственника и деньги будут пополам забирать, а работать будет конечно же учитель или уборщик за двоих), то их просто продавит и переломает и не будет больше панелей.
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03.03.2023 18:55 Відповісти
Як варіант встановлення панелей на стіни з сонячного боку будівель.вертикально.стін багато.
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03.03.2023 19:15 Відповісти
Може вже досить розбазарювати гроші ЕС на збагачення всіляких злодюг?
Де форма зимня з Канади?
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03.03.2023 18:17 Відповісти
Там де і більшість гуманітарної допомоги - на складах та полицях магазинів у яких є контакти з "потрібними" людьми.
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03.03.2023 18:29 Відповісти
а навіщо вони Україні
нам вже й атомна єнергетика не потрібна
уранові рдники не потрібні
якомусь умовному бені, потрібні, а Україні ні
як і земля, як порти
так вирішив зе....
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03.03.2023 18:50 Відповісти
Ничего!!....зеленский и его воровитая банда всё украдут и установят на своих дачах или продадут как продают ныне и гуманитарку и яйца по 17 гривен!
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03.03.2023 19:30 Відповісти
А нам тут уже электроэнергию в разы собираются поднимать ... не под этот ли подарок ?
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03.03.2023 20:07 Відповісти
Мені здається що це те, за чим однозначно майбутнє. У будь-якому випадку на даний момент це відмінна можливість для додаткового заробітку, як мені здається, для того, щоб економити на електроенергії краще рішення це установка сонячних електростанцій. Ми у себе на підприємстві завдяки компанії https://isolar.com.ua/ua/ вже встановили, все йде саме так, як калькулятор прибутковості і окупності даної компанії і передбачив. Однозначно краще рішення, і повірте, за цим дійсно майбутнє
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04.07.2023 07:47 Відповісти
 
 