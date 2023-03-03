ЄС надає Україні 5,7 тис. сонячних панелей, - фон дер Ляєн

Євросоюз надасть Україні першу партію сонячних панелей - загалом 5,7 тис. одиниць.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювальну енергетику. ... Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (Енергетична компанія з Італії. - Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, панелі можуть покрити 11 тис. кв. м дахів громадських будівель, а також забезпечити електрикою школи, лікарні та пожежні частини.

"Я переконана, що інші європейські компанії, а також держави-члени, надихнуться цим першим кроком. Тому Україна зможе покластися на чисту електрику, вироблену вдома", - підсумувала вона.

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