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Новини
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Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму, - Герус

энергетика,зеленая

Збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС.

Про це заявив голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в енергосистемі України майже тиждень відсутній дефіцит електроенергії.

"Вже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії "зливати в землю" (обмежувати СЕС) або дозволити експорт електроенергії у денні години. Із збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит", - заявив Герус.

За його словами, 12 лютого в енергосистемі вже навіть виник суттєвий профіцит електроенергії і вперше у цьому році було застосоване обмеження генерації сонячних електростанцій.

Також Герус зазначив, що надзвичайно актуальним питанням для країни стає впровадження акумуляторів та накопичувачів (energy storage), щоб накопичувати електроенергію вдень і видавати її у мережу ввечері.

Читайте також: Зелена енергетика вирішує проблему дефіциту електроенергії на локальному рівні, – Герус

Як повідомлялося, у липні-вересні 2022 року Україна здійснювала експорт електроенергії в Румунію та Словаччину і заробила на цьому майже 5 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має спроможності стати "зеленим" енергетичним хабом для Європи, який замінить брудні енергетичні ресурси росії. При цьому держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.

Автор: 

енергетика (2601) Герус Андрій (446) альтернативна енергетика (848) сонячна енергетика (294)


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Топ коментарі
+20
Герус???? Навіть не читаю...... Просто переходжу на іншу новину!
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17.02.2023 19:52
+20
а ця проститутка, яка вписала в закон правку що мойша може купувати енергію в рф ще досі цим керує????
з ним зелена енергетика процвітатиме як Украйна при зеленій владі
і яйці будуть рости на вербах, але вже не по 170 за кіло а по 170 за десяток
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17.02.2023 19:55
+17
герус - зелена продажна тупорила хвойда
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17.02.2023 19:54
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Герус???? Навіть не читаю...... Просто переходжу на іншу новину!
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17.02.2023 19:52 Відповісти
Андрій Герус-- говорящее очко гудка и бени идет нах за руцким кораблем вместе с мошенниками зеленными
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17.02.2023 20:18 Відповісти
Герус далі лобіює ахмєтку?
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17.02.2023 19:53 Відповісти
Герус просто злодій !
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17.02.2023 20:07 Відповісти
Зелена єнергетика зараз в Україні це ще одна кошеня Ахматова з пограбованим бюджетом України.

Монополіст Азметов прихватив і цей напрямок.

Тому поки він буде монополістом- Україна та ее громадяни будуть обкрадени цім олігархом
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17.02.2023 20:27 Відповісти
зелена єнергетіка добое діло но уви недоступна простим украінцям.
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18.02.2023 12:24 Відповісти
Важкувато у нас приживатиметься "зелена енергетика".
Через назву...
)))
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17.02.2023 19:53 Відповісти
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17.02.2023 19:55 Відповісти
Так, бо якщо провести тільки поверхневий аналіз, то зрозуміло, що собою являють "нє варующіє мальчікі":

Нафтогаз у мав прибуток у 2018 р. -13,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на суму 18 мільярдів грн.
Енергоатом мав прибукток у 2018 році -4,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на 4,8 млрд. грн.
Енергоринок мав прибуток у 2018 р. -2,9 млрд.грн., а у 2020 роув збитки на 2,6 млрд.грн.
Укренерго мав прибуток у 2018 році 2,6 млрд.грин, а у 2020 році збитки на 27,5 млрд. грн.
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17.02.2023 20:27 Відповісти
герус - зелена продажна тупорила хвойда
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17.02.2023 19:54 Відповісти
Кантузия,чи ********** беспокоят?
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17.02.2023 19:56 Відповісти
🤣
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17.02.2023 19:58 Відповісти
"здійснювати експорт"-вот это прекрасно,главное жителям свет отключить тогда можно больше на экспорт погнать.
У кого о чём забота,а у них только как бы навариться.
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17.02.2023 19:55 Відповісти
а ця проститутка, яка вписала в закон правку що мойша може купувати енергію в рф ще досі цим керує????
з ним зелена енергетика процвітатиме як Украйна при зеленій владі
і яйці будуть рости на вербах, але вже не по 170 за кіло а по 170 за десяток
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17.02.2023 19:55 Відповісти
А як щодо експорту напруги?
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17.02.2023 19:56 Відповісти
Напругу не будемо експортувати. Будемо виключно частоту.
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17.02.2023 20:09 Відповісти
50 чи 60?
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17.02.2023 20:11 Відповісти
Якщо прямо до Гамерик то 60, а ближчім 50
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17.02.2023 20:13 Відповісти
Need 240. Can you do that? We'll pay.
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17.02.2023 20:15 Відповісти
от слов "зелена", "зелёный", "зелёные" и все на "зе" желание проблеваться
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17.02.2023 19:56 Відповісти
Експорт електрики - це кінцевий результат 5 ти місячних масованих ракетних атак РФ по енергетиці України? )

Це просто сюр)
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17.02.2023 19:57 Відповісти
Так генераторов надарили ж со всего мира,вот и электричества в избытке стало.
Надо их назад отдать.
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17.02.2023 20:41 Відповісти
Не нравится мне их звук, многие уже доживают последние мото часы, то ли масло не меняли,то ли китайщина
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17.02.2023 20:44 Відповісти
Герпес!
Це колись єхидно назвали "струм-шоу"!
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17.02.2023 20:04 Відповісти
Експорт? А як же вічний дефіцит від кацапських обстрілів, коли люди сиділи -6/+2? Миттєво зник, як тільки СЕС запрацювали? В лютому, коли й сонця немає?
Падлюки.
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17.02.2023 20:07 Відповісти
Це просто намагання якось легалізувати той факт що вже продавали і продають електроенергію. Стали продавати менше, от зараз і у населення електроенергія є, як почне зникати, без реальних прильотів і усюди, значить знову почали продавати в великих обсягах, прикрившись міфічною електрикою вд СЕС.
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18.02.2023 04:12 Відповісти
Де Ляшко щоб йому знову ''циферблат'' підрихтував?
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17.02.2023 20:08 Відповісти
Деякі люди, щоб пристосуватися, вертять головами зі сторони у сторону. Цьому покидьку навіть крутити не треба, бо він природою пристосований для цього - одне око вліво, друге - вправо.
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17.02.2023 20:08 Відповісти
Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму тоді, коли там не буде герусів і арахамій і звичайно "слуг".
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17.02.2023 20:11 Відповісти
Коли заробити нема мізків, а вкрасти лячно, то починає верзти херню.
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17.02.2023 20:11 Відповісти
Оркам не надо сильно напрягаться, когда в парламенте на шей страны торчат их пособники. Может не по факту, но по интеллекту, точно. Свою энергетику надо спасать, выжить сейчас надо! А он об экспорте. Дебилизм, да и только.
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17.02.2023 20:12 Відповісти
А чи треба рятувати? Чи весь "дефіцит" і катування людей зимою без світла - була красива картинка для Заходу? Щоб давали гроші і обладнання для модернізації мереж на халяву?
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17.02.2023 20:25 Відповісти
А не пора ли зеленожопую гниду Герпеса- Герусовича повесить на зеленом витряке !
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17.02.2023 20:13 Відповісти
герус??? А хіба воно, не у в'язниці??? Може дійсно, що воно ні до чого? Може, питання задавати любителю загляданню цюцюрлу у коричневое очко, пі час війни, де баче "мир"? Хто відповість, чому герус не на нарах???
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17.02.2023 20:15 Відповісти
Это для напоминания господину Герусу об экспорте нашей э/э в Европу. Это сегодняшнее сообщение:

"Під час візиту іноземні гості ознайомилися з наслідками руйнувань, понесених енергетичним об'єктом, а також ходом відновлювальних робіт, які продовжуються на ТЕС та проводяться з використанням обладнання, наданого нідерландською стороною", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Нідерланди багато в чому допомагають Україні ремонтувати об'єкти, що постраждали.

"Дякую за кошти, виділені через Світовий банк та ****, а також 300 тонн енергетичного обладнання та матеріалів, що надійшли українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт" - уточнюється в повідомленні.
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17.02.2023 20:17 Відповісти
Я думав що вони просто зрадники, а вони ще і ідіоти !
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17.02.2023 20:18 Відповісти
Настав час передвиборчих загальновідомих заяв від Зєшобли.
А то бе косоокого ніхто б і не здогадався про це
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17.02.2023 20:24 Відповісти
@лять, да скільки вже можна нести цю пургу! Давайте збанкрутуємо атомку, щоб засадити поля сонячними панелми!
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17.02.2023 20:24 Відповісти
Герус знови виліз....От гидота...
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17.02.2023 20:27 Відповісти
всегда считал стрёмными людей,яки пид час згвалтування думают о прибылях...
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17.02.2023 20:28 Відповісти
Герус - шехер, Ляшко з вилами йде на Марафон і цікавиться де там герус.
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17.02.2023 20:29 Відповісти
А де ж зараз головний борець з Герусом Олежка Ляшко?

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17.02.2023 20:40 Відповісти
Олєжик надів хєруса на "кукан".
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17.02.2023 21:28 Відповісти
Мой знакомый бизнесмен из Канады однажды поверил ЗеКодломойским Кучмистам в конце 2019 года по поводу зелёной энергетики..Итог был потрясающим...
Полный демонтаж оборудования и в Канаду....,в интервью он тогда сказал.. это дерьмо советское кормить не собираюсь...
Ауффидерзээн...
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17.02.2023 20:50 Відповісти
Бог ,злодія позначив,але не всі розуміють це, дивлячись в його очі...
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17.02.2023 20:57 Відповісти
косоглазе вылезло
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17.02.2023 21:12 Відповісти
а резнік носітель його яіц
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17.02.2023 21:36 Відповісти
О! Щось зельониє перевзуваються у всьому, з чим боролись з 2019. Скоро Пороха заткнуть за пояс, і скажуть, що все придумав зельоний ще у школі. Вже все повторяють, що йому ставили у вину. Армія, Віра, Мова, шлях в ЄС та НАТО, декомунізація, геть від Москви. Все вже їхнє.
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17.02.2023 21:59 Відповісти
Герус ..цей ници хробак що спочатку заважав розвитку зеленої енергетики та виплатам за неї,потім лобіював закупки електрики в білорусі...це вже не смішно...
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17.02.2023 23:22 Відповісти
Герус це той хто тестував укр енергетичну систему перед війною імпортуючи енергію з Білорусі та РФ? І він досить не сидить ??? Я в шоці!!! Як то в Україні файно жити коли маєш нудних друзів!
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17.02.2023 23:37 Відповісти
Неділю назад вирубали через 2 години а тут вже готові на експорт. Підозріло це все.
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18.02.2023 00:30 Відповісти
Він даун? В Мене в Миколаєві тільки що вимкнули світло
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18.02.2023 10:30 Відповісти
 
 