Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму, - Герус
Збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС.
Про це заявив голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в енергосистемі України майже тиждень відсутній дефіцит електроенергії.
"Вже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії "зливати в землю" (обмежувати СЕС) або дозволити експорт електроенергії у денні години. Із збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит", - заявив Герус.
За його словами, 12 лютого в енергосистемі вже навіть виник суттєвий профіцит електроенергії і вперше у цьому році було застосоване обмеження генерації сонячних електростанцій.
Також Герус зазначив, що надзвичайно актуальним питанням для країни стає впровадження акумуляторів та накопичувачів (energy storage), щоб накопичувати електроенергію вдень і видавати її у мережу ввечері.
Як повідомлялося, у липні-вересні 2022 року Україна здійснювала експорт електроенергії в Румунію та Словаччину і заробила на цьому майже 5 млрд грн.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має спроможності стати "зеленим" енергетичним хабом для Європи, який замінить брудні енергетичні ресурси росії. При цьому держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.
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Монополіст Азметов прихватив і цей напрямок.
Тому поки він буде монополістом- Україна та ее громадяни будуть обкрадени цім олігархом
Через назву...
)))
Нафтогаз у мав прибуток у 2018 р. -13,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на суму 18 мільярдів грн.
Енергоатом мав прибукток у 2018 році -4,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на 4,8 млрд. грн.
Енергоринок мав прибуток у 2018 р. -2,9 млрд.грн., а у 2020 роув збитки на 2,6 млрд.грн.
Укренерго мав прибуток у 2018 році 2,6 млрд.грин, а у 2020 році збитки на 27,5 млрд. грн.
У кого о чём забота,а у них только как бы навариться.
з ним зелена енергетика процвітатиме як Украйна при зеленій владі
і яйці будуть рости на вербах, але вже не по 170 за кіло а по 170 за десяток
Це просто сюр)
Надо их назад отдать.
Це колись єхидно назвали "струм-шоу"!
Падлюки.
"Під час візиту іноземні гості ознайомилися з наслідками руйнувань, понесених енергетичним об'єктом, а також ходом відновлювальних робіт, які продовжуються на ТЕС та проводяться з використанням обладнання, наданого нідерландською стороною", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Нідерланди багато в чому допомагають Україні ремонтувати об'єкти, що постраждали.
"Дякую за кошти, виділені через Світовий банк та ****, а також 300 тонн енергетичного обладнання та матеріалів, що надійшли українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт" - уточнюється в повідомленні.
А то бе косоокого ніхто б і не здогадався про це
Полный демонтаж оборудования и в Канаду....,в интервью он тогда сказал.. это дерьмо советское кормить не собираюсь...
Ауффидерзээн...