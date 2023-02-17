Зеленая энергетика может помочь возобновить экспорт тока, - Герус
Увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем - осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.
Об этом заявил глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в энергосистеме Украины почти неделю отсутствует дефицит электроэнергии.
"Уже в ближайшее время может возникнуть дилемма: днем профицит электроэнергии "сливать в землю" (ограничивать СЭС) или разрешить экспорт электроэнергии в дневные часы. С сохранением импорта в вечерние часы, когда может быть потенциальный дефицит", - заявил Герус.
По его словам, 12 февраля в энергосистеме даже возник существенный профицит электроэнергии и впервые в этом году было применено ограничение генерации солнечных электростанций.
Также Герус отметил, что чрезвычайно актуальным вопросом для страны становится использование аккумуляторов и накопителей (energy storage), чтобы накапливать электроэнергию днем и выдавать ее в сеть вечером.
Как сообщалось, в июле-сентябре 2022 Украина осуществляла экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию и заработала на этом почти 5 млрд грн.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть возможность стать "зеленым" энергетическим хабом для Европы, который заменит грязные энергетические ресурсы россии. При этом госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.
Пожалуйста, подождите...
Монополіст Азметов прихватив і цей напрямок.
Тому поки він буде монополістом- Україна та ее громадяни будуть обкрадени цім олігархом
Через назву...
)))
Нафтогаз у мав прибуток у 2018 р. -13,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на суму 18 мільярдів грн.
Енергоатом мав прибукток у 2018 році -4,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на 4,8 млрд. грн.
Енергоринок мав прибуток у 2018 р. -2,9 млрд.грн., а у 2020 роув збитки на 2,6 млрд.грн.
Укренерго мав прибуток у 2018 році 2,6 млрд.грин, а у 2020 році збитки на 27,5 млрд. грн.
У кого о чём забота,а у них только как бы навариться.
з ним зелена енергетика процвітатиме як Украйна при зеленій владі
і яйці будуть рости на вербах, але вже не по 170 за кіло а по 170 за десяток
Це просто сюр)
Надо их назад отдать.
Це колись єхидно назвали "струм-шоу"!
Падлюки.
"Під час візиту іноземні гості ознайомилися з наслідками руйнувань, понесених енергетичним об'єктом, а також ходом відновлювальних робіт, які продовжуються на ТЕС та проводяться з використанням обладнання, наданого нідерландською стороною", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Нідерланди багато в чому допомагають Україні ремонтувати об'єкти, що постраждали.
"Дякую за кошти, виділені через Світовий банк та ****, а також 300 тонн енергетичного обладнання та матеріалів, що надійшли українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт" - уточнюється в повідомленні.
А то бе косоокого ніхто б і не здогадався про це
Полный демонтаж оборудования и в Канаду....,в интервью он тогда сказал.. это дерьмо советское кормить не собираюсь...
Ауффидерзээн...