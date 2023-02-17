РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6922 посетителя онлайн
Новости
3 874 56
энергетика (2471) Герус (184) альтернативная энергетика (122) солнечная энергетика (39)

Зеленая энергетика может помочь возобновить экспорт тока, - Герус

энергетика,зеленая

Увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем - осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.

Об этом заявил глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в энергосистеме Украины почти неделю отсутствует дефицит электроэнергии.

"Уже в ближайшее время может возникнуть дилемма: днем профицит электроэнергии "сливать в землю" (ограничивать СЭС) или разрешить экспорт электроэнергии в дневные часы. С сохранением импорта в вечерние часы, когда может быть потенциальный дефицит", - заявил Герус.

По его словам, 12 февраля в энергосистеме даже возник существенный профицит электроэнергии и впервые в этом году было применено ограничение генерации солнечных электростанций.

Читайте также: Дефицит в энергосистеме отсутствует, отключения не планируются, - "Укрэнерго"

Также Герус отметил, что чрезвычайно актуальным вопросом для страны становится использование аккумуляторов и накопителей (energy storage), чтобы накапливать электроэнергию днем и выдавать ее в сеть вечером.

Как сообщалось, в июле-сентябре 2022 Украина осуществляла экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию и заработала на этом почти 5 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть возможность стать "зеленым" энергетическим хабом для Европы, который заменит грязные энергетические ресурсы россии. При этом госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Герус???? Навіть не читаю...... Просто переходжу на іншу новину!
показать весь комментарий
17.02.2023 19:52
+20
а ця проститутка, яка вписала в закон правку що мойша може купувати енергію в рф ще досі цим керує????
з ним зелена енергетика процвітатиме як Украйна при зеленій владі
і яйці будуть рости на вербах, але вже не по 170 за кіло а по 170 за десяток
показать весь комментарий
17.02.2023 19:55
+17
герус - зелена продажна тупорила хвойда
показать весь комментарий
17.02.2023 19:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Герус???? Навіть не читаю...... Просто переходжу на іншу новину!
показать весь комментарий
17.02.2023 19:52 Ответить
Андрій Герус-- говорящее очко гудка и бени идет нах за руцким кораблем вместе с мошенниками зеленными
показать весь комментарий
17.02.2023 20:18 Ответить
Герус далі лобіює ахмєтку?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:53 Ответить
Герус просто злодій !
показать весь комментарий
17.02.2023 20:07 Ответить
Зелена єнергетика зараз в Україні це ще одна кошеня Ахматова з пограбованим бюджетом України.

Монополіст Азметов прихватив і цей напрямок.

Тому поки він буде монополістом- Україна та ее громадяни будуть обкрадени цім олігархом
показать весь комментарий
17.02.2023 20:27 Ответить
зелена єнергетіка добое діло но уви недоступна простим украінцям.
показать весь комментарий
18.02.2023 12:24 Ответить
Важкувато у нас приживатиметься "зелена енергетика".
Через назву...
)))
показать весь комментарий
17.02.2023 19:53 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2023 19:55 Ответить
Так, бо якщо провести тільки поверхневий аналіз, то зрозуміло, що собою являють "нє варующіє мальчікі":

Нафтогаз у мав прибуток у 2018 р. -13,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на суму 18 мільярдів грн.
Енергоатом мав прибукток у 2018 році -4,6 млрд. грн., а у 2020 році збитки на 4,8 млрд. грн.
Енергоринок мав прибуток у 2018 р. -2,9 млрд.грн., а у 2020 роув збитки на 2,6 млрд.грн.
Укренерго мав прибуток у 2018 році 2,6 млрд.грин, а у 2020 році збитки на 27,5 млрд. грн.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:27 Ответить
герус - зелена продажна тупорила хвойда
показать весь комментарий
17.02.2023 19:54 Ответить
Кантузия,чи ********** беспокоят?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:56 Ответить
🤣
показать весь комментарий
17.02.2023 19:58 Ответить
"здійснювати експорт"-вот это прекрасно,главное жителям свет отключить тогда можно больше на экспорт погнать.
У кого о чём забота,а у них только как бы навариться.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:55 Ответить
а ця проститутка, яка вписала в закон правку що мойша може купувати енергію в рф ще досі цим керує????
з ним зелена енергетика процвітатиме як Украйна при зеленій владі
і яйці будуть рости на вербах, але вже не по 170 за кіло а по 170 за десяток
показать весь комментарий
17.02.2023 19:55 Ответить
А як щодо експорту напруги?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:56 Ответить
Напругу не будемо експортувати. Будемо виключно частоту.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:09 Ответить
50 чи 60?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:11 Ответить
Якщо прямо до Гамерик то 60, а ближчім 50
показать весь комментарий
17.02.2023 20:13 Ответить
Need 240. Can you do that? We'll pay.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:15 Ответить
от слов "зелена", "зелёный", "зелёные" и все на "зе" желание проблеваться
показать весь комментарий
17.02.2023 19:56 Ответить
Експорт електрики - це кінцевий результат 5 ти місячних масованих ракетних атак РФ по енергетиці України? )

Це просто сюр)
показать весь комментарий
17.02.2023 19:57 Ответить
Так генераторов надарили ж со всего мира,вот и электричества в избытке стало.
Надо их назад отдать.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:41 Ответить
Не нравится мне их звук, многие уже доживают последние мото часы, то ли масло не меняли,то ли китайщина
показать весь комментарий
17.02.2023 20:44 Ответить
Герпес!
Це колись єхидно назвали "струм-шоу"!
показать весь комментарий
17.02.2023 20:04 Ответить
Експорт? А як же вічний дефіцит від кацапських обстрілів, коли люди сиділи -6/+2? Миттєво зник, як тільки СЕС запрацювали? В лютому, коли й сонця немає?
Падлюки.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:07 Ответить
Це просто намагання якось легалізувати той факт що вже продавали і продають електроенергію. Стали продавати менше, от зараз і у населення електроенергія є, як почне зникати, без реальних прильотів і усюди, значить знову почали продавати в великих обсягах, прикрившись міфічною електрикою вд СЕС.
показать весь комментарий
18.02.2023 04:12 Ответить
Де Ляшко щоб йому знову ''циферблат'' підрихтував?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:08 Ответить
Деякі люди, щоб пристосуватися, вертять головами зі сторони у сторону. Цьому покидьку навіть крутити не треба, бо він природою пристосований для цього - одне око вліво, друге - вправо.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:08 Ответить
Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму тоді, коли там не буде герусів і арахамій і звичайно "слуг".
показать весь комментарий
17.02.2023 20:11 Ответить
Коли заробити нема мізків, а вкрасти лячно, то починає верзти херню.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:11 Ответить
Оркам не надо сильно напрягаться, когда в парламенте на шей страны торчат их пособники. Может не по факту, но по интеллекту, точно. Свою энергетику надо спасать, выжить сейчас надо! А он об экспорте. Дебилизм, да и только.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:12 Ответить
А чи треба рятувати? Чи весь "дефіцит" і катування людей зимою без світла - була красива картинка для Заходу? Щоб давали гроші і обладнання для модернізації мереж на халяву?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:25 Ответить
А не пора ли зеленожопую гниду Герпеса- Герусовича повесить на зеленом витряке !
показать весь комментарий
17.02.2023 20:13 Ответить
герус??? А хіба воно, не у в'язниці??? Може дійсно, що воно ні до чого? Може, питання задавати любителю загляданню цюцюрлу у коричневое очко, пі час війни, де баче "мир"? Хто відповість, чому герус не на нарах???
показать весь комментарий
17.02.2023 20:15 Ответить
Это для напоминания господину Герусу об экспорте нашей э/э в Европу. Это сегодняшнее сообщение:

"Під час візиту іноземні гості ознайомилися з наслідками руйнувань, понесених енергетичним об'єктом, а також ходом відновлювальних робіт, які продовжуються на ТЕС та проводяться з використанням обладнання, наданого нідерландською стороною", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Нідерланди багато в чому допомагають Україні ремонтувати об'єкти, що постраждали.

"Дякую за кошти, виділені через Світовий банк та ****, а також 300 тонн енергетичного обладнання та матеріалів, що надійшли українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт" - уточнюється в повідомленні.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:17 Ответить
Я думав що вони просто зрадники, а вони ще і ідіоти !
показать весь комментарий
17.02.2023 20:18 Ответить
Настав час передвиборчих загальновідомих заяв від Зєшобли.
А то бе косоокого ніхто б і не здогадався про це
показать весь комментарий
17.02.2023 20:24 Ответить
@лять, да скільки вже можна нести цю пургу! Давайте збанкрутуємо атомку, щоб засадити поля сонячними панелми!
показать весь комментарий
17.02.2023 20:24 Ответить
Герус знови виліз....От гидота...
показать весь комментарий
17.02.2023 20:27 Ответить
всегда считал стрёмными людей,яки пид час згвалтування думают о прибылях...
показать весь комментарий
17.02.2023 20:28 Ответить
Герус - шехер, Ляшко з вилами йде на Марафон і цікавиться де там герус.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:29 Ответить
А де ж зараз головний борець з Герусом Олежка Ляшко?

показать весь комментарий
17.02.2023 20:40 Ответить
Олєжик надів хєруса на "кукан".
показать весь комментарий
17.02.2023 21:28 Ответить
Мой знакомый бизнесмен из Канады однажды поверил ЗеКодломойским Кучмистам в конце 2019 года по поводу зелёной энергетики..Итог был потрясающим...
Полный демонтаж оборудования и в Канаду....,в интервью он тогда сказал.. это дерьмо советское кормить не собираюсь...
Ауффидерзээн...
показать весь комментарий
17.02.2023 20:50 Ответить
Бог ,злодія позначив,але не всі розуміють це, дивлячись в його очі...
показать весь комментарий
17.02.2023 20:57 Ответить
косоглазе вылезло
показать весь комментарий
17.02.2023 21:12 Ответить
а резнік носітель його яіц
показать весь комментарий
17.02.2023 21:36 Ответить
О! Щось зельониє перевзуваються у всьому, з чим боролись з 2019. Скоро Пороха заткнуть за пояс, і скажуть, що все придумав зельоний ще у школі. Вже все повторяють, що йому ставили у вину. Армія, Віра, Мова, шлях в ЄС та НАТО, декомунізація, геть від Москви. Все вже їхнє.
показать весь комментарий
17.02.2023 21:59 Ответить
Герус ..цей ници хробак що спочатку заважав розвитку зеленої енергетики та виплатам за неї,потім лобіював закупки електрики в білорусі...це вже не смішно...
показать весь комментарий
17.02.2023 23:22 Ответить
Герус це той хто тестував укр енергетичну систему перед війною імпортуючи енергію з Білорусі та РФ? І він досить не сидить ??? Я в шоці!!! Як то в Україні файно жити коли маєш нудних друзів!
показать весь комментарий
17.02.2023 23:37 Ответить
Неділю назад вирубали через 2 години а тут вже готові на експорт. Підозріло це все.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:30 Ответить
Він даун? В Мене в Миколаєві тільки що вимкнули світло
показать весь комментарий
18.02.2023 10:30 Ответить
 
 