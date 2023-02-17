Дефицит в энергосистеме отсутствует, отключения не планируются, - "Укрэнерго"
Потребление электроэнергии 17 февраля прогнозируется на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.
Лимиты потребления в области не приходились. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в г. Киев и в Черновицкой области.
В Одесской области применяются графики почасовых отключений. Из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет.
"Отметим, что из-за сетевых ограничений вчера потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях", - сообщили в компании.
В "Укрэнерго" также напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.
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просто без Него мы бы не выдержали(эту Зелю и всех эти ********Х абрахамий и прочих челов таких модных, типо Быканова(оп, конечно же веропитек Москвы и ... да, "підозра" ***))
тобто рах*ємо.... оп, скоро планеті, та шо там - Всесвіту -====- 7000 років аж.
а тепер ти - прийшов на зібрання вчених = і сказав шо вони всі єретики та не знають нічого.
м? так шо якщо людина вірун, то це ознака шизофренії, що й бачимо у "множества" піпла.
а тепер - шо я не так або неправильно сказав?
Скоріш за все ремонтують то тут, то там. Позавчора відключень не було. Вчора двічі вимикали, на п'ять та на три години. Сьогодні знов без відключень (поки що). Маємо те що маємо
"Цей вереск або від слабаків або від кремлядей що вдають з себе "українців" вже достав. Їдбте вже на Рашку, бо задовбали!!!"
Ви тоді теж не вірили, що у когось світло вмикали лише на 3+3 на добу.