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Дефицит в энергосистеме отсутствует, отключения не планируются, - "Укрэнерго"

енергетика,електроенергія

Потребление электроэнергии 17 февраля прогнозируется на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.

Лимиты потребления в области не приходились. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в г. Киев и в Черновицкой области.

В Одесской области применяются графики почасовых отключений. Из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет.

Читайте: Худшее в ситуации с электроэнергией позади, но расслабляться не стоит, - "Укрэнерго"

"Отметим, что из-за сетевых ограничений вчера потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" также напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Также читайте: Дефицит в энергосистеме отсутствует, лимиты не предоставлялись. Ночная атака не приведет к ограничению потребления, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+5
нужно было распродать залежавшийся товар. в данный момент - генераторы. кто то поднял нормально денег. ничего нового.
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17.02.2023 11:08
+4
А куди ж дівати тепер генератори?
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17.02.2023 11:05
+4
після війни дізнаємось../.можливо /...про багато загадкових подій і вчинків
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17.02.2023 11:21
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А куди ж дівати тепер генератори?
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17.02.2023 11:05 Ответить
нужно было распродать залежавшийся товар. в данный момент - генераторы. кто то поднял нормально денег. ничего нового.
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17.02.2023 11:08 Ответить
Відправляйте до Одеси, вони тут досі будуть у нагоді!
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17.02.2023 11:43 Ответить
Відправляти ЗСУ. Вони вам будуть дуже вдячні.
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17.02.2023 11:52 Ответить
Якщо тільки у тилових частинах, бо на передовій генератор то чудова ціль для ворога!!!
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17.02.2023 12:16 Ответить
НЕ накартайте будь-ласка
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17.02.2023 11:09 Ответить
Кар - кар...
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17.02.2023 11:10 Ответить
ньо ньо ньо....
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17.02.2023 11:13 Ответить
Потеплело во всех регионах
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17.02.2023 11:27 Ответить
Я б за постачання електроенергії по Одесі точно відмінно не поставив би, хіба що на трієчку, по п'ятибальній шкалі, хіба що десь на чотири з мінусом, бо вчора у мене (Суворівський район) та у тестя (Таірова) за добу світла не було загалом 8 (вісім) годин. Навіть гірше ніж було на початку тижня!!!
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17.02.2023 11:42 Ответить
Не только в Одессе. Еще есть регионы где действуют веерные отключения. Дефицита энергии в энергосистеме нет, потому что передать ее в полном объеме той же Одессе нельзя из-за повреждения подстанций. Поэтому отсутствие дефицита в энергосистеме не означает присутствия электричества у всех потребителей страны.
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17.02.2023 11:56 Ответить
Ну то чому тоді на сайті Укренерго мова про відключення йде лише стосуючись Одеси?! Там брешуть?! Чому дві доби тому там же ж писали про три області - Харківську, Дніпропетровську та Одеську, а сьогодні лише про одну?! Чому рідня з Хмельницька, ще до останнього обстрілу, розповідала про цілодобову наявність електропостачання з короткочасними відключеннями які вони помічали повернувшись додому з роботи по збиттю годинників на побутовій техниці, у той час як у нас світло було 6-9 годин на добу?!
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17.02.2023 12:12 Ответить
Генератори вже всі, хто хотів та міг, купили. Тепер можна знов на електроенергії заробляти.
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17.02.2023 11:36 Ответить
Якісь дивні перепади, але хай так і буде, тільки поменше б писали, що все о'кей, вороги не сплять.
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17.02.2023 11:16 Ответить
після війни дізнаємось../.можливо /...про багато загадкових подій і вчинків
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17.02.2023 11:21 Ответить
Електрика це не мертвий руський солдат, вона відновлюється.
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17.02.2023 11:20 Ответить
слава сваРоргу!
просто без Него мы бы не выдержали(эту Зелю и всех эти ********Х абрахамий и прочих челов таких модных, типо Быканова(оп, конечно же веропитек Москвы и ... да, "підозра" ***))
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17.02.2023 11:20 Ответить
Ти бот?! Бо людині якось тяжко зрозуміти що саме ти пишеш та який у цьому сенс?!
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17.02.2023 11:37 Ответить
ну якщо людина віропітек, то так, складно
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17.02.2023 11:38 Ответить
Ну то дай "віропітекський" переклад, а то нам, привченим до літературної мови, тяжко якось розуміти набір звуків схожий на подвійний язик передачі даних по бітах!
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17.02.2023 11:47 Ответить
ну дивись, наприклад є до копійки "житіє" всіх мойсеїв аж від "Адама".
тобто рах*ємо.... оп, скоро планеті, та шо там - Всесвіту -====- 7000 років аж.
а тепер ти - прийшов на зібрання вчених = і сказав шо вони всі єретики та не знають нічого.
м? так шо якщо людина вірун, то це ознака шизофренії, що й бачимо у "множества" піпла.
а тепер - шо я не так або неправильно сказав?
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23.02.2023 13:21 Ответить
Халь що кацапи не читають, а то б інфактів наотримували б.
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17.02.2023 11:23 Ответить
Жаль що кацапи не читають, а то б інфактів наотримували б.
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17.02.2023 12:15 Ответить
Класна новина, коли вже як більше години світла нема. Київська область
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17.02.2023 11:23 Ответить
Ви навіть через півроку не зрозуміли різницю між ГПВ і ГАВ?
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17.02.2023 11:56 Ответить
Плануються чи не плануються відключення, є чи не має дефіциту по Україні, а у Одесі відключення є, хоч і менше ніж тиждень тому, але не було жодної доби у яку б електропостачання було безперервним. І тому питання - Може по Одещині "прилітало" більше ніж офіційно висвітлювали?! Чи причина у чомусь іншому і про це не кажуть, наприклад що через енергосистему цього регіону переправляють світло у інший регіон, або до Молдови і не можуть забезпечити потужність цієї передачі достатньою для врахування потреб цього міста?! Чому б не сповістити відкрито у зрозумілій формі без розпливчатих загальних формулювань аби не провокувати розповсюдження домислів ворожими до України силами?! Ба у будь кого виникнуть питання чому усі й у усьому на словах "рівні", а хтось при цьому отримує менше за всіх?!
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17.02.2023 11:35 Ответить
/Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что сетевые ограничения в Одесской области планируют устранить в течение нескольких недель./
Скоріш за все ремонтують то тут, то там. Позавчора відключень не було. Вчора двічі вимикали, на п'ять та на три години. Сьогодні знов без відключень (поки що). Маємо те що маємо
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17.02.2023 11:54 Ответить
І позавчора, і вчора, з неділі по п'ятницю відключення відбувались в період з 6-ї до 22-ї години (по різних групах у різний час), і лише з 22-ї години по 6-у годину ранку електропостачання безперервне! Тому не треба розповідати про те, чого не було, а саме про "безперервно" позавчора!!!
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17.02.2023 12:02 Ответить
І те що сповіщав Кудрицький повинно мати свою причину, але про неї кажуть завуальовано. Повторюсь - невже по Одещині прилітало "більше" аніж по Дніпропетровській області, Сумський, Чернігівській, Київський???!!! НІ. То може ремонтували В ОСТАННЮ ЧЕРГУ?!
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17.02.2023 12:05 Ответить
І взагалі, перечитайте свій коментар за 26.01.2023р
"Цей вереск або від слабаків або від кремлядей що вдають з себе "українців" вже достав. Їдбте вже на Рашку, бо задовбали!!!"
Ви тоді теж не вірили, що у когось світло вмикали лише на 3+3 на добу.
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17.02.2023 13:50 Ответить
Знову ви лише за те, що самі бачите. А я вам кажу, що позавчора (в моїй 6-й групі) відключень не було взагалі. А вчора два рази, про що я вам і написав.
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17.02.2023 13:40 Ответить
Ниже стал потому что вы троллейбусы запустили, клоуны!
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17.02.2023 11:49 Ответить
Я не знаю хто це "клоуни" у яких запустили тролейбуси, але чомусь у Львові, Києві, Чернівцях, Вінниці, Дніпрі електротранспорт теж використовується, але це проблем для їх "клоунів" не становить!!! Чи Одеса то "єдине" місто з електротранспортом який зараз працює???!!!
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17.02.2023 11:59 Ответить
 
 