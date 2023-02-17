Дефицит в энергосистеме отсутствует, отключения не планируются, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии 17 февраля прогнозируется на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.

Лимиты потребления в области не приходились. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в г. Киев и в Черновицкой области.

В Одесской области применяются графики почасовых отключений. Из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет.

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"Отметим, что из-за сетевых ограничений вчера потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" также напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

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