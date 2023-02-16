Худшее в ситуации с электроэнергией позади, но расслабляться не стоит, - "Укрэнерго"

Благодаря улучшению противовоздушной обороны и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит".

Об этом в интервью Bloomberg заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По словам Кудрицкого, приближение конца зимы принесет облегчение, несмотря на то, что Россия продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники для поражения объектов инфраструктуры.

"Противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред", - сказал он в интервью в среду.

Глава "Укрэнерго" высоко оценил противоракетную обороноспособность Украины, а также быстрый ремонт электросетей, проведенный его подчиненными, пишет Bloomberg.

"Тем не менее, не стоит расслабляться и полагать, что российская кампания воздушных ударов закончилась", - подчеркнул Кудрицкий.

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По его словам, прямые убытки, нанесенные украинской энергосистеме, будут достигать "сотен миллионов долларов", а экономические потери - "миллиарды". Предварительная оценка убытков будет обнародована в течение ближайших недель.

Кудрицкий также заявил, что украинские ремонтные бригады сократили время, необходимое для замены трансформаторов, на четверть по сравнению с осенью.

"На данный момент мы вышли на плато - дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать с той же скоростью, с которой происходит разрушение, а иногда даже быстрее", - рассказал он.

"Весна и лето будут непростыми", - сказал Кудрицкий. "Если обстрелы прекратятся и нам будет предоставлена возможность восстанавливаться без перерывов, мы, вероятно, достигнем долгосрочного периода без дефицита, но мы не можем на это полагаться", - рассказал глава "Укрэнерго".

Он выразил уверенность, что Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов к следующей зиме как отечественного производства, так и иностранных доноров. Он отказался уточнить, сколько их нужно.

"Победа в энергетическом вопросе еще не достигнута", – резюмировал Кудрицкий.