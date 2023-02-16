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Новости Война
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Тарифы на электроэнергию (2140) Укрэнерго (640) Кудрицкий Владимир (76)

Худшее в ситуации с электроэнергией позади, но расслабляться не стоит, - "Укрэнерго"

світло

Благодаря улучшению противовоздушной обороны и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит".

Об этом в интервью Bloomberg заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По словам Кудрицкого, приближение конца зимы принесет облегчение, несмотря на то, что Россия продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники для поражения объектов инфраструктуры.

"Противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред", - сказал он в интервью в среду.

Глава "Укрэнерго" высоко оценил противоракетную обороноспособность Украины, а также быстрый ремонт электросетей, проведенный его подчиненными, пишет Bloomberg.

"Тем не менее, не стоит расслабляться и полагать, что российская кампания воздушных ударов закончилась", - подчеркнул Кудрицкий.

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По его словам, прямые убытки, нанесенные украинской энергосистеме, будут достигать "сотен миллионов долларов", а экономические потери - "миллиарды". Предварительная оценка убытков будет обнародована в течение ближайших недель.

Кудрицкий также заявил, что украинские ремонтные бригады сократили время, необходимое для замены трансформаторов, на четверть по сравнению с осенью.

"На данный момент мы вышли на плато - дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать с той же скоростью, с которой происходит разрушение, а иногда даже быстрее", - рассказал он.

"Весна и лето будут непростыми", - сказал Кудрицкий. "Если обстрелы прекратятся и нам будет предоставлена возможность восстанавливаться без перерывов, мы, вероятно, достигнем долгосрочного периода без дефицита, но мы не можем на это полагаться", - рассказал глава "Укрэнерго".

Он выразил уверенность, что Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов к следующей зиме как отечественного производства, так и иностранных доноров. Он отказался уточнить, сколько их нужно.

"Победа в энергетическом вопросе еще не достигнута", – резюмировал Кудрицкий.
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Топ комментарии
+5
Та позакривайте *******! Невже не зрозуміло що про таке краще мовчати?
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16.02.2023 17:57
+3
Не збили ракети з балістичною траекторією, у яких точність півкілометра і бойова частина більше комулятивної дії направлена вниз, щоб пробивати авіаносець. Відповідно нею вклучити у об'єкт критичної інфраструктури результативно - досить складно. Але збивати їх ще довго буде нема чим. Декілька Patriot Samp/t проблему з ними не вирішать, тим паче, якщо будуть знаходитися далеко від місць входу в наш повітряний простір цих ракет.
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16.02.2023 18:41
+1
Слава Енергетикам!!!! Героям Електрикам Слава!!!
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16.02.2023 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Та позакривайте *******! Невже не зрозуміло що про таке краще мовчати?
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16.02.2023 17:57 Ответить
Тут той випадок що русні по… усе одно, не вийде робити удари по підстанціях/ТЕС і тд, то будуть усе пускати по багатоповерхівках.

Але тут ще ситуацію виправило підвищення температури, відповідно навантаження від електроопалення відвалилося.
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16.02.2023 18:11 Ответить
А ПА ПИ =ЗДЕТЬ?
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16.02.2023 18:25 Ответить
Не збили ракети з балістичною траекторією, у яких точність півкілометра і бойова частина більше комулятивної дії направлена вниз, щоб пробивати авіаносець. Відповідно нею вклучити у об'єкт критичної інфраструктури результативно - досить складно. Але збивати їх ще довго буде нема чим. Декілька Patriot Samp/t проблему з ними не вирішать, тим паче, якщо будуть знаходитися далеко від місць входу в наш повітряний простір цих ракет.
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16.02.2023 18:41 Ответить
Х22 неможливо збити. Цікаво, їх Патріоти візьмуть?
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16.02.2023 19:19 Ответить
Слава Енергетикам!!!! Героям Електрикам Слава!!!
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16.02.2023 18:09 Ответить
*******, в Киеве говорите "ничего не выключаем сегодня" ?
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16.02.2023 19:19 Ответить
Проснись и пой. В Киеве уже скоро как неделю ничего не отключали. Лично у меня с субботы прошлой ничего не отключают уже. А сегодня так, вообще, все уличные фонари на всю катушку включили у меня на районе давно такой иллюминации не было.
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16.02.2023 19:26 Ответить
Вася, голосеевский район. с 15 и до 22 отключение. вот прям щас
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16.02.2023 19:32 Ответить
Петя, тебе же четко сказали, шо в Голосеевском и Шевченковском районе могут быть отключения из-за поврежденных линий. Потерпи, кароче. ДТЭК велел тебе терпеть.
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16.02.2023 19:57 Ответить
да мне вообще как то *****. у меня от бесперебойника 14 часов все работает. я же Петя. но ты как не называй "замеры" "**********" или ещё как то - факт в том что они ****** что отключений не
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16.02.2023 20:02 Ответить
Они не писдят. Они с самого начала говорили, что в Голосеевском, Шевченковском и Святошиснком районе возможны отключения. Почему они сегодня включили иллюминацию на полной я вот только не знаю, как бы замеры должны быть завтра, а не сегодня
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16.02.2023 20:09 Ответить
ну ладно,проехали. я скорее всего прощелкал информацию. мы пока с тобой обсуждали - они в 20 включили уже
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16.02.2023 20:11 Ответить
у тебя ****** фонари светятся, потому что от демеевки до теремков свет выключили на 7 часов
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16.02.2023 19:37 Ответить
замеры нагрузки
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16.02.2023 19:41 Ответить
 
 