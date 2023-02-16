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Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але розслаблятися не варто, - "Укренерго"

світло

Завдяки покращенню протиповітряної оборони та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, позаду, але "розслаблятися не варто".

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

За словами Кудрицького, наближення кінця зими принесе полегшення, незважаючи на те, що Росія продовжує наносити ракетні удари та використовувати безпілотники для ураження об'єктів інфраструктури.

"Противник значною мірою втратив здатність завдавати значної шкоди", - сказав він в інтерв'ю в середу.

Голова "Укренерго" високо оцінив протиракетну обороноздатність України, а також швидкий ремонт електромереж, проведений його підлеглими, пише Bloomberg.

"Тим не менш, не варто розслаблятися і вважати, що російська кампанія повітряних ударів закінчилася", - підкреслив Кудрицький.

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За його словами, прямі збитки, завдані українській енергосистемі, сягатимуть "сотень мільйонів доларів", а економічні втрати - "мільярди". Попередня оцінка збитків буде оприлюднена протягом найближчих тижнів.

Кудрицький також заявив, що українські ремонтні бригади скоротили час, необхідний для заміни трансформаторів, на чверть порівняно з осінню.

"На даний момент ми вийшли на плато - подальшої деградації не відбувається. Ми можемо відновлювати з тією ж швидкістю, з якою відбувається руйнування, а іноді навіть швидше", - розповів він.

"Весна і літо будуть непростими, - сказав Кудрицький. "Якщо обстріли припиняться і нам буде надана можливість відновлюватися без перерв, ми, ймовірно, досягнемо довгострокового періоду без дефіциту, але ми не можемо на це покладатися", - розповів глава "Укренерго".

Він висловив упевненість, що Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів до наступної зими, як вітчизняного виробництва, так і від іноземних донорів. Він відмовився уточнити, скільки їх потрібно.

"Перемога в енергетичному питанні ще не досягнута", - резюмував Кудрицький.

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Топ коментарі
+5
Та позакривайте *******! Невже не зрозуміло що про таке краще мовчати?
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16.02.2023 17:57
+3
Не збили ракети з балістичною траекторією, у яких точність півкілометра і бойова частина більше комулятивної дії направлена вниз, щоб пробивати авіаносець. Відповідно нею вклучити у об'єкт критичної інфраструктури результативно - досить складно. Але збивати їх ще довго буде нема чим. Декілька Patriot Samp/t проблему з ними не вирішать, тим паче, якщо будуть знаходитися далеко від місць входу в наш повітряний простір цих ракет.
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16.02.2023 18:41
+1
Слава Енергетикам!!!! Героям Електрикам Слава!!!
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16.02.2023 18:09
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Та позакривайте *******! Невже не зрозуміло що про таке краще мовчати?
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16.02.2023 17:57 Відповісти
Тут той випадок що русні по… усе одно, не вийде робити удари по підстанціях/ТЕС і тд, то будуть усе пускати по багатоповерхівках.

Але тут ще ситуацію виправило підвищення температури, відповідно навантаження від електроопалення відвалилося.
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16.02.2023 18:11 Відповісти
А ПА ПИ =ЗДЕТЬ?
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16.02.2023 18:25 Відповісти
Не збили ракети з балістичною траекторією, у яких точність півкілометра і бойова частина більше комулятивної дії направлена вниз, щоб пробивати авіаносець. Відповідно нею вклучити у об'єкт критичної інфраструктури результативно - досить складно. Але збивати їх ще довго буде нема чим. Декілька Patriot Samp/t проблему з ними не вирішать, тим паче, якщо будуть знаходитися далеко від місць входу в наш повітряний простір цих ракет.
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16.02.2023 18:41 Відповісти
Х22 неможливо збити. Цікаво, їх Патріоти візьмуть?
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16.02.2023 19:19 Відповісти
Слава Енергетикам!!!! Героям Електрикам Слава!!!
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16.02.2023 18:09 Відповісти
*******, в Киеве говорите "ничего не выключаем сегодня" ?
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16.02.2023 19:19 Відповісти
Проснись и пой. В Киеве уже скоро как неделю ничего не отключали. Лично у меня с субботы прошлой ничего не отключают уже. А сегодня так, вообще, все уличные фонари на всю катушку включили у меня на районе давно такой иллюминации не было.
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16.02.2023 19:26 Відповісти
Вася, голосеевский район. с 15 и до 22 отключение. вот прям щас
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16.02.2023 19:32 Відповісти
Петя, тебе же четко сказали, шо в Голосеевском и Шевченковском районе могут быть отключения из-за поврежденных линий. Потерпи, кароче. ДТЭК велел тебе терпеть.
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16.02.2023 19:57 Відповісти
да мне вообще как то *****. у меня от бесперебойника 14 часов все работает. я же Петя. но ты как не называй "замеры" "**********" или ещё как то - факт в том что они ****** что отключений не
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16.02.2023 20:02 Відповісти
Они не писдят. Они с самого начала говорили, что в Голосеевском, Шевченковском и Святошиснком районе возможны отключения. Почему они сегодня включили иллюминацию на полной я вот только не знаю, как бы замеры должны быть завтра, а не сегодня
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16.02.2023 20:09 Відповісти
ну ладно,проехали. я скорее всего прощелкал информацию. мы пока с тобой обсуждали - они в 20 включили уже
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16.02.2023 20:11 Відповісти
у тебя ****** фонари светятся, потому что от демеевки до теремков свет выключили на 7 часов
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16.02.2023 19:37 Відповісти
замеры нагрузки
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16.02.2023 19:41 Відповісти
 
 