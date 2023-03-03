Потенційні кандидати на мобілізацію активно виїжджають з території Придністров’я, - ГУР

Потенційні кандидати на мобілізацію активно залишають окуповану територію Молдови, де росіяни сформували псевдоутворення "Придністровська молдавська республіка".

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами представника ГУР, в росіян у Придністров'ї недостатньо контингенту для наступу на Україну, а громадяни, які можуть бути мобілізовані там до російської армії у Придністров'ї, активно виїжджають на територію, яку контролює Молдова.

"Зрозуміло, що існуючого контингенту російських сил у так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, недостатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але що стосується провокацій, вони можливі. Неодноразово говорилось, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою", – заявив Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі заклику Кремля розпочати військові провокації, представник ГУР сказав: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської молдавської республіки".