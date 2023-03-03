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Новини Війна
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Потенційні кандидати на мобілізацію активно виїжджають з території Придністров’я, - ГУР

андрій,юсов

Потенційні кандидати на мобілізацію активно залишають окуповану територію Молдови, де росіяни сформували псевдоутворення "Придністровська молдавська республіка".

 Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами представника ГУР, в росіян у Придністров'ї недостатньо контингенту для наступу на Україну, а громадяни, які можуть бути мобілізовані там до російської армії у Придністров'ї, активно виїжджають на територію, яку контролює Молдова.

"Зрозуміло, що існуючого контингенту російських сил у так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, недостатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але що стосується провокацій, вони можливі. Неодноразово говорилось, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою", – заявив Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі заклику Кремля розпочати військові провокації, представник ГУР сказав: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської молдавської республіки".

Автор: 

Придністров’я (474) розвідка (3878) мобілізація (3105)


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Топ коментарі
+6
С военного аэродрома в российском городе Ейск исчезли 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это произошло после пожара в районе аэродрома вечером 28 февраля.
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03.03.2023 17:59
+6
Тут треба розібратися про що ми говоримо.
Російський контингент, нехай і місцеві, але військовослужбовці російської армії - це 3 батальйони, десь 1700-2000 особового складу. Вони укомплектовані та оснащені за нормативами армії Росії
Збройні сили ПМР - приблизно 15.000, і ще 80.000 резервістів. Що в них на руках ніхто не знає.
Зрозуміло, що за годину "Ч" там не буде реально ні 80, ні 15 тисяч, але щось буде і воно буде стріляти.
Тому "хіханьки-хаханьки" я б відклав убік і прийняв цю загрозу всерйоз.
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03.03.2023 18:27
+5
Ви помиляєтесь.
У ПМР 3 батальйони російської армії. Два батальйони мотострілкових, у кожному по 4 мср і ще кілька додаткових взводів і один батальйон організаційний, куди зведено все, що потрібно для життєзабезпечення окупаційних військ.
Служать місцеві, але за забезпечення та логістику відповідальна армія Росії
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03.03.2023 18:00
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Я так понимаю у молдован армии вообще нет?
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03.03.2023 17:50 Відповісти
И хорошо, что нету. Если бы была, там было бы 95% ватников, которые мечтали бы о содержании на бабки ***** и о той пенсии и квартирах, которые там дают. У нас до 2005-го года тоже хватало таких, не говоря уже и про мусоров. Додон бы был бы как лукашенко при наличии большой армии и Майя никогда бы не победила на выборах. Армия в бедных странах почти всегда за диктатуру, за узурпацию власти, за разделение общества и бояр и холопов, никакой офицерской чести нету и в помине, потому что все это высшие потребности по пирамиде Маслоу, а сначала надо иметь жратву и ночлег, чего в Молдове сложно получить. А 20-40% самой решительной и инициативной части молодежи просто уже уехали в Румынию и они решают свои проблемы в жизни, а не проблемы бывшей Родины. Не из кого собирать армию, не на что платить хорошие зарплаты, рядом такие соседи, которые сами коррумпированы кацапами по самое не балуйся, в том числе это касалось и нас, и у этих агентов четкая инструкция не допустить поднятия уровня жизни в Молдове, пускай там будет нищее население и богатые олигархи. В Молдове на данный момент идеальным решением будет выдача автоматического нарезного оружия (т.к. у него дешевые патроны в отличие от гладкоствола) молодым людям от 16 до 30 лет, которые сдали экзамены по истории, по румынскому языку и общий экзамен на уровень интеллекта и психики. Всем желающим выдать оружие с 2 магазинами по себестоимости. А они уже сами пускай решают, против кого его применить и применять ли вообще. Это защитит Молдову от любой провокации кацапов. Сколько бы не нанимали пятисотрублевых пенсионеров.
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03.03.2023 18:12 Відповісти
Які бойові дії? Які провокації?
З яких джерел вони будуть вести логістику?!! Що, по чотири магазини відстріляють і далі що?
Снарядів у них до біса, але гармат немає. Та і снаряди такі, що сподіватися, що він вилетить з потрібного боку ствола дуже примарна ідея.
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03.03.2023 17:52 Відповісти
Ви помиляєтесь.
У ПМР 3 батальйони російської армії. Два батальйони мотострілкових, у кожному по 4 мср і ще кілька додаткових взводів і один батальйон організаційний, куди зведено все, що потрібно для життєзабезпечення окупаційних військ.
Служать місцеві, але за забезпечення та логістику відповідальна армія Росії
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03.03.2023 18:00 Відповісти
Але чи ці батальони повністю укомплектовані особовим складом?
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03.03.2023 18:12 Відповісти
Тут треба розібратися про що ми говоримо.
Російський контингент, нехай і місцеві, але військовослужбовці російської армії - це 3 батальйони, десь 1700-2000 особового складу. Вони укомплектовані та оснащені за нормативами армії Росії
Збройні сили ПМР - приблизно 15.000, і ще 80.000 резервістів. Що в них на руках ніхто не знає.
Зрозуміло, що за годину "Ч" там не буде реально ні 80, ні 15 тисяч, але щось буде і воно буде стріляти.
Тому "хіханьки-хаханьки" я б відклав убік і прийняв цю загрозу всерйоз.
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03.03.2023 18:27 Відповісти
як кажуть навіть ложка дьогтю здатна зіасувати діжку з медом
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03.03.2023 19:10 Відповісти
Написав мені зараз однокурсник колишній Живе в Болграді Син - прикордонник Каже: "вже який день все прикордоння з Придністров"ям витоптане На КПП - черги Та ще й заморилися виловлювать "бігунів" з ПМР Питаєш: Чого претеся?" Відповідь: "А ***** мне та война нужна! Я лучше у вас в лагере посижу Могу копать, могу дрова пилить ..."
До речі - мне тут за відмову вимагать свободу Саакашвілі один "суперпатріот України з грузинським корінням" депортувать зібрався - як неправильного" українця Похвалився товаришеві Той питає: "Куди?" кажу: "В Росію!" Він сміється: "Тобі в Росію не можна Бо ти їм там усі "скрепи" порушиш! Проси щоб депортували в Ізраїль З жидами ти точно будеш разом горілку пить і салом закусювать!"
От я й думаю - може складеш "протекцію"?
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03.03.2023 19:15 Відповісти
і як ви думаєте,скільки часу буде тривати,ця так звана операція рашистських виродків у Придністров'ї ,без матеріальної бази?
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03.03.2023 18:16 Відповісти
"А чи знаєте ви що таке "кукурудза"? Це не тільки смачні варені присолені качани або мамалига! І не тільки попкорн та кукурудзяні палички! І навіть не силос яким годують велику рогату худобу взимку! Це стратегічна рослина в якій під час призиву ховаються резервісти всієї Центральної та південної Європи від мобілізації Почалося використання кукурудзи з даною метою ще з часів Російсько-турецької війни коли в тій кукурудзі російські війська виловлювали бажаючих вступить у "блгарски добровольчи дружини" Потім продовжувалося в Румунії та Молдавії під час ІІ Світової війни (саме тому серед румун та молдаван так мало героїв Маринеско не враховується - його забрали в армію коли він з дядьком привіз в Одесу на ринок бринзу на продаж) Ну а тепер кукурудза стане місцем проживання для "бажаючих" "померти за "руссий мир"
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03.03.2023 18:16 Відповісти
не на мобилизацию, а на пакетизацию.
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03.03.2023 17:56 Відповісти
С военного аэродрома в российском городе Ейск исчезли 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это произошло после пожара в районе аэродрома вечером 28 февраля.
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03.03.2023 17:59 Відповісти
Погано, що зникли. Мали б залишитись там у вигляді обгорілих уламків. Будемо сподіватись, що наступні випадки самозагоряння будуть мати більш позитивні наслідки.
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03.03.2023 18:09 Відповісти
Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями . Молдаванів там майже немає, а т.з. "русскіє" - то русифіковпні Українці записані так у результаті відомого "перепису". Українці Придністрянщини ніколи не воюватимуть проти своєї Батьківщини України, тому там так печалька з т.з "мобілізацією." Коли туди зайдуть ЗСУ - Придністрянщина одразу повернеться до складу України.
Молдавани це розпрекрасно розуміють, тому і не рипаються з т.з. "звільненням" Звільняти українські землі від українців??? В 1992 році уже разок спробували ...
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03.03.2023 18:18 Відповісти
і до чого це ? Буджак споконвічна земля князівства Молдови, але ж ми живемо за Хельсинскими принципами
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03.03.2023 19:13 Відповісти
До того, що тут тема Придністрянщини. Виникне тема Буджака - поговоримо про Буджак.
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03.03.2023 19:20 Відповісти
не петляй, тут тема Хельсінських принципів
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03.03.2023 19:42 Відповісти
Буде ''рішуча відповідь''? Така як і на прильоти ракет з бульбашії???
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03.03.2023 18:26 Відповісти
"потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської молдавської республіки"
Я так понимаю,что они могут передвигать в обе стороны, т.е. кацапы могут проникнуть в преднестровье с подельными бумагами и пополнить гарнизон.
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03.03.2023 20:42 Відповісти
откуда кацапня заедет? Из Румунии ? или из свободной Молдовы в оккупированную, так называемую ПыМыРы ? )) Я думаю что еще надо подождать и оттуда выедет все кто захочет - из так называемых обдроченцев пымыры .. остальных обнулять, как террористов, захвативших склады )))
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03.03.2023 22:38 Відповісти
Откуда угодно заедет. С поддельными документами.
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04.03.2023 00:02 Відповісти
да не поедет ватан никуда ... их сейчас-то в Украину силком загоняют, где якобы превосходство рф, а в Пригандонье им писта с двух сторон
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04.03.2023 00:30 Відповісти
спецназ поедет
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04.03.2023 00:47 Відповісти
никто никуда не поедет ... им мяса не хватает на Бимбасе, Марьинку, Бахмут уже год берут... под Угледаром отхватили, везде шаги доброй воли и перегруппировки ...
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04.03.2023 14:59 Відповісти
Я знаю как будет правильно - всех выпускать и никого не впускать (в Приднестровье)
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04.03.2023 23:20 Відповісти
 
 