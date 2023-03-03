Потенційні кандидати на мобілізацію активно виїжджають з території Придністров’я, - ГУР
Потенційні кандидати на мобілізацію активно залишають окуповану територію Молдови, де росіяни сформували псевдоутворення "Придністровська молдавська республіка".
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами представника ГУР, в росіян у Придністров'ї недостатньо контингенту для наступу на Україну, а громадяни, які можуть бути мобілізовані там до російської армії у Придністров'ї, активно виїжджають на територію, яку контролює Молдова.
"Зрозуміло, що існуючого контингенту російських сил у так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, недостатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але що стосується провокацій, вони можливі. Неодноразово говорилось, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою", – заявив Юсов.
Відповідаючи на запитання, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі заклику Кремля розпочати військові провокації, представник ГУР сказав: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської молдавської республіки".
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З яких джерел вони будуть вести логістику?!! Що, по чотири магазини відстріляють і далі що?
Снарядів у них до біса, але гармат немає. Та і снаряди такі, що сподіватися, що він вилетить з потрібного боку ствола дуже примарна ідея.
У ПМР 3 батальйони російської армії. Два батальйони мотострілкових, у кожному по 4 мср і ще кілька додаткових взводів і один батальйон організаційний, куди зведено все, що потрібно для життєзабезпечення окупаційних військ.
Служать місцеві, але за забезпечення та логістику відповідальна армія Росії
Російський контингент, нехай і місцеві, але військовослужбовці російської армії - це 3 батальйони, десь 1700-2000 особового складу. Вони укомплектовані та оснащені за нормативами армії Росії
Збройні сили ПМР - приблизно 15.000, і ще 80.000 резервістів. Що в них на руках ніхто не знає.
Зрозуміло, що за годину "Ч" там не буде реально ні 80, ні 15 тисяч, але щось буде і воно буде стріляти.
Тому "хіханьки-хаханьки" я б відклав убік і прийняв цю загрозу всерйоз.
До речі - мне тут за відмову вимагать свободу Саакашвілі один "суперпатріот України з грузинським корінням" депортувать зібрався - як неправильного" українця Похвалився товаришеві Той питає: "Куди?" кажу: "В Росію!" Він сміється: "Тобі в Росію не можна Бо ти їм там усі "скрепи" порушиш! Проси щоб депортували в Ізраїль З жидами ти точно будеш разом горілку пить і салом закусювать!"
От я й думаю - може складеш "протекцію"?
Молдавани це розпрекрасно розуміють, тому і не рипаються з т.з. "звільненням" Звільняти українські землі від українців??? В 1992 році уже разок спробували ...
Я так понимаю,что они могут передвигать в обе стороны, т.е. кацапы могут проникнуть в преднестровье с подельными бумагами и пополнить гарнизон.