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Новини
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Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці

шмигаль

Ситуацію на митниці можна суттєво покращити за рік, уряд України має чітке розуміння як це можна зробити.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Я маю чітке розуміння, що потрібно робити зараз державі на митниці, й ми власне на цьому шляху перебуваємо. Я його озвучував, там п'ять-шість кроків. Перший - входження в систему спільної бази даних з ЄС", - зазначив прем'єр.

Це дасть змогу завантажити автомобіль у будь-якій точці Європи, взяти єдину митну декларацію і проїхати з нею транзитом через будь-який пункт пропуску в будь-яке місто в Україні та розмитнити за цією єдиною декларацією. Шмигаль зазначив, що наразі Україна отримує доступ до окремих розділів цього реєстру, однак база митної вартості поки що залишається закритою.

"Зараз ми працюємо з Єврокомісією щодо політичного рішення про відкриття повного доступу до спільних реєстрів баз даних Європи, щоб на 99% унеможливити як елемент зловживання через митні механізми", - наголосив прем'єр-міністр.

Другим кроком Шмигаль назвав збільшення кількості пунктів пропуску зі спільним контролем і зі спільними базами даними, оскільки наразі залишився тільки один такий пункт пропуску, побудований до Євро-2012 у Львівській області.

Третім елементом реформи, за словами Шмигаля, є ротація працівників. "Чому на митниці виникають спокуси? Тому що коли люди працюють довго на одному місці, виникає можливість бачити й домовлятися. Треба цю спокусу подолати", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа митниці планується вже цьогоріч, - Шмигаль

Шмигаль наголосив, що важливим нововведенням будуть сканери, оскільки вони необхідні для впровадження п'ятого елемента - ризикоорієнтованої системи, що дасть змогу знизити частку вантажів, які підпадають під митний і прикордонний контроль, до 7%. Надійним експортерам та імпортерам достатньо буде перевірки машини тільки на сканері, щоб підтвердити відсутність наркотиків або мігрантів, пояснив глава уряду.

Шостим елементом прем'єр назвав диджиталізацію, а саме впровадження електронної черги. За його словами, впроваджений експеримент з електронною чергою в пункті Краківець є вдалим, і тепер держава планує поширити його на всі пункти.

"Усі ці підходи я назвав би "Шість елементів реформи митниці". Вони всі прості, але практично виключать можливість узагалі корупційних впливів на митниці. Ми зараз над цим працюємо, є командне рішення. Це неможливо зробити за день або за місяць, але за рік можливо", - пояснив Шмигаль.

Говорячи про кадрові рішення, він зазначив, що формально Держмитслужба перебуває у сфері повноважень Мінфіну. "Але не хочу й не можу покладати відповідальність на міністра фінансів, тому що це питання спільної відповідальності урядової команди", - заявив прем'єр.

Також читайте: Наразі нуль охочих очолити митницю, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

митниця (1880) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+9
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03.03.2023 18:38
+6
Это какая по счету реформа таможни при Зеле за 4 года. Только Нефьедов штуки 3 их делал. Может проблема в самом реформаторе наверху?
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03.03.2023 18:37
+5
Если быть честным, то все старые законодательные нормы были вполне себе работоспособные, цельные, не допускали схем обогащения и нанесения ущерба стране. Просто эти самые нормы нарушались самим оборотнями в погонах ради личного обогащения. И все. Точно также эти новенькие закончики будут нарушаться.

Если брать мировой опыт борьбы с коррупцией, то лучше всего работает гласность и гражданское общество. Во многих странах Европы, где низкий уровень коррупции, на каждого человека есть общедоступные данные о его доходе, местах, где он работает. Публично. Каждый сосед этого человека может посмотреть его доход за 10 лет, даже его мобильный телефон. Затем если этот сосед видит, как рядом строится новый бассейн или грузчики привезли соседу бильярдный столик из дорогого дерева и сукна, то он незамедлительно заявляет об этом в полицию, незамедлительно и считает этот гражданский долг самым важным. И все его соседи так поступят и сами будут уважать того, кто написал заявление. А у нас что? Достаточно сказать, что у нас за такое заявление приедет коррумированный мусорок и сам доставит проблем тому, кто написал заявление. Не говоря уже о том, что сами заявление полетит в помойку, предварительно отдав почитать его депутату, на которого заявили. Ну 1 из 1000 раз дадут штраф раз в 10 меньше, чем человек наворовал. Вот когда штраф будет 500% от всего украденного и изымать его будут безжалостно даже с переписанной на ребенка или кота недвижимости, в том числе в Кипре или Эмиратах, вот тогда другое дело. И неотвратимость наказания будет 100%, каждому заявлению будут давать ход, пускай пояснит подробно, откуда и на какие деньги ты это купил.
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03.03.2023 18:41
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Всього один крок -включив/виключив, як трансформатор. Включив -прийом на роботу, виключив -звільнив з роботи.
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03.03.2023 18:30 Відповісти
А перефарбувати митницю - забули???
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03.03.2023 18:34 Відповісти
Опять услышим скрип полов от передвигающихся кроватей,нужно снижать до нуля таможенные пошлины и полностью убирать посты с евросоюзовскими странами,все остальное - это разновидности коррупционной деятельности.
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03.03.2023 18:34 Відповісти
Все функции честного таможенника может выпонять компютер. Но проблема в том, что он не сможет брать взятки. Его нельзя ставить на финансовый поток. Потому при шмыгалях на потоках будет сидеть таможенник-человек. Нужный человек !
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04.03.2023 17:44 Відповісти
Потрібен лише один крок - зібрати на кожній митниці всіх в купу, полити бензином і кинути сірник
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03.03.2023 18:34 Відповісти
А тут і трьох елементів вистачить -"звільняти, судити, садити''!
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03.03.2023 18:36 Відповісти
Это какая по счету реформа таможни при Зеле за 4 года. Только Нефьедов штуки 3 их делал. Может проблема в самом реформаторе наверху?
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03.03.2023 18:37 Відповісти
Пристебніться !
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03.03.2023 18:38 Відповісти
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03.03.2023 19:16 Відповісти
Если быть честным, то все старые законодательные нормы были вполне себе работоспособные, цельные, не допускали схем обогащения и нанесения ущерба стране. Просто эти самые нормы нарушались самим оборотнями в погонах ради личного обогащения. И все. Точно также эти новенькие закончики будут нарушаться.

Если брать мировой опыт борьбы с коррупцией, то лучше всего работает гласность и гражданское общество. Во многих странах Европы, где низкий уровень коррупции, на каждого человека есть общедоступные данные о его доходе, местах, где он работает. Публично. Каждый сосед этого человека может посмотреть его доход за 10 лет, даже его мобильный телефон. Затем если этот сосед видит, как рядом строится новый бассейн или грузчики привезли соседу бильярдный столик из дорогого дерева и сукна, то он незамедлительно заявляет об этом в полицию, незамедлительно и считает этот гражданский долг самым важным. И все его соседи так поступят и сами будут уважать того, кто написал заявление. А у нас что? Достаточно сказать, что у нас за такое заявление приедет коррумированный мусорок и сам доставит проблем тому, кто написал заявление. Не говоря уже о том, что сами заявление полетит в помойку, предварительно отдав почитать его депутату, на которого заявили. Ну 1 из 1000 раз дадут штраф раз в 10 меньше, чем человек наворовал. Вот когда штраф будет 500% от всего украденного и изымать его будут безжалостно даже с переписанной на ребенка или кота недвижимости, в том числе в Кипре или Эмиратах, вот тогда другое дело. И неотвратимость наказания будет 100%, каждому заявлению будут давать ход, пускай пояснит подробно, откуда и на какие деньги ты это купил.
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03.03.2023 18:41 Відповісти
Як наразі - не в курсах. Але десь 15-17 років тому у Словаччині зтикнулись з цікавинкою. Бабульці з біноклями у вікнах, й телефонами щось виробляли невнятне. На потім пояснили - фіксують порушення (поюх які - паркування, сміття, какулі собаки), робили фотофіксацію й кидали скаргу. За що мали щомісяця доплату (відсотки від сум штрафів) до пенсії..товариш за паркування на місці інваліда так 300 євро віддав..проходяща мимо бабця здала))
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03.03.2023 19:05 Відповісти
Жодних реформ! На всіх посадах у митниці мають бути представники партії ЄС, до речі, найчесніші та патріотичніші громадяни. Все буде чинно і благородно!
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03.03.2023 18:44 Відповісти
ага )). Видели уже этих патриотов
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03.03.2023 20:33 Відповісти
Ви не праві! Якщо придивитись, в них нібито нимб над головою і вони власни гроши витрачають на армію. Тому є вірогідність, що красти не будуть, а якщо вкрадуть, то все одно на армію витратять блаженні. Ви дуже упереджені до них.
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03.03.2023 20:46 Відповісти
Свєжо прєданіє, но вєрітся с трудом! Поживемо, побачимо!
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03.03.2023 18:47 Відповісти
Все знає --- все вміє - діло за одним -- зробити -- мабуть яиця мішають .
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03.03.2023 18:49 Відповісти
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03.03.2023 18:50 Відповісти
дайте им ещё 100 дней...

если есть четкое понимание, то че они раньше этого не сделали. или они забыли что они у власти уже несколько лет
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03.03.2023 19:15 Відповісти
Коли багато говорять значить хочуть надурити. Чому провалено розмитнення в дії?
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03.03.2023 19:23 Відповісти
А з яких джерел у ВР всі три останні роки депутати отримували *доплати* у конвертах??? " Чесні слуги " вже розібрались, чи когось засудили, чи всі "тіхонєчко в лєс" пішли.... ???
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03.03.2023 19:29 Відповісти
А шо такое? Где результаты и анализы предыдущих 'потужних реформ'? Почему не удались попередні.. дцать?
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03.03.2023 19:52 Відповісти
Власть хочет заболтать слово "реформа", чтобы потом всех тошнило от одного слова. Так делали коммунисты и антидемократы со словом "демократия".
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04.03.2023 17:41 Відповісти
А кого ви сьогодні призначили начальником львівської митниці, знов свого дебіла який живе не за зарплатню.
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03.03.2023 19:53 Відповісти
хватить одного. рубати руки за взятки..
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03.03.2023 20:38 Відповісти
Взяточники будут проводить реформу в таможне. После чего взяточничество будет изжито.
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04.03.2023 17:38 Відповісти
 
 