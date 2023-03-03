Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці
Ситуацію на митниці можна суттєво покращити за рік, уряд України має чітке розуміння як це можна зробити.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Я маю чітке розуміння, що потрібно робити зараз державі на митниці, й ми власне на цьому шляху перебуваємо. Я його озвучував, там п'ять-шість кроків. Перший - входження в систему спільної бази даних з ЄС", - зазначив прем'єр.
Це дасть змогу завантажити автомобіль у будь-якій точці Європи, взяти єдину митну декларацію і проїхати з нею транзитом через будь-який пункт пропуску в будь-яке місто в Україні та розмитнити за цією єдиною декларацією. Шмигаль зазначив, що наразі Україна отримує доступ до окремих розділів цього реєстру, однак база митної вартості поки що залишається закритою.
"Зараз ми працюємо з Єврокомісією щодо політичного рішення про відкриття повного доступу до спільних реєстрів баз даних Європи, щоб на 99% унеможливити як елемент зловживання через митні механізми", - наголосив прем'єр-міністр.
Другим кроком Шмигаль назвав збільшення кількості пунктів пропуску зі спільним контролем і зі спільними базами даними, оскільки наразі залишився тільки один такий пункт пропуску, побудований до Євро-2012 у Львівській області.
Третім елементом реформи, за словами Шмигаля, є ротація працівників. "Чому на митниці виникають спокуси? Тому що коли люди працюють довго на одному місці, виникає можливість бачити й домовлятися. Треба цю спокусу подолати", - зазначив прем'єр.
Шмигаль наголосив, що важливим нововведенням будуть сканери, оскільки вони необхідні для впровадження п'ятого елемента - ризикоорієнтованої системи, що дасть змогу знизити частку вантажів, які підпадають під митний і прикордонний контроль, до 7%. Надійним експортерам та імпортерам достатньо буде перевірки машини тільки на сканері, щоб підтвердити відсутність наркотиків або мігрантів, пояснив глава уряду.
Шостим елементом прем'єр назвав диджиталізацію, а саме впровадження електронної черги. За його словами, впроваджений експеримент з електронною чергою в пункті Краківець є вдалим, і тепер держава планує поширити його на всі пункти.
"Усі ці підходи я назвав би "Шість елементів реформи митниці". Вони всі прості, але практично виключать можливість узагалі корупційних впливів на митниці. Ми зараз над цим працюємо, є командне рішення. Це неможливо зробити за день або за місяць, але за рік можливо", - пояснив Шмигаль.
Говорячи про кадрові рішення, він зазначив, що формально Держмитслужба перебуває у сфері повноважень Мінфіну. "Але не хочу й не можу покладати відповідальність на міністра фінансів, тому що це питання спільної відповідальності урядової команди", - заявив прем'єр.
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Если брать мировой опыт борьбы с коррупцией, то лучше всего работает гласность и гражданское общество. Во многих странах Европы, где низкий уровень коррупции, на каждого человека есть общедоступные данные о его доходе, местах, где он работает. Публично. Каждый сосед этого человека может посмотреть его доход за 10 лет, даже его мобильный телефон. Затем если этот сосед видит, как рядом строится новый бассейн или грузчики привезли соседу бильярдный столик из дорогого дерева и сукна, то он незамедлительно заявляет об этом в полицию, незамедлительно и считает этот гражданский долг самым важным. И все его соседи так поступят и сами будут уважать того, кто написал заявление. А у нас что? Достаточно сказать, что у нас за такое заявление приедет коррумированный мусорок и сам доставит проблем тому, кто написал заявление. Не говоря уже о том, что сами заявление полетит в помойку, предварительно отдав почитать его депутату, на которого заявили. Ну 1 из 1000 раз дадут штраф раз в 10 меньше, чем человек наворовал. Вот когда штраф будет 500% от всего украденного и изымать его будут безжалостно даже с переписанной на ребенка или кота недвижимости, в том числе в Кипре или Эмиратах, вот тогда другое дело. И неотвратимость наказания будет 100%, каждому заявлению будут давать ход, пускай пояснит подробно, откуда и на какие деньги ты это купил.
если есть четкое понимание, то че они раньше этого не сделали. или они забыли что они у власти уже несколько лет