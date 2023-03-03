Спільні військові навчання Росії та Білорусі продовжили до 13 березня
Сьогодні, 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:
- "Осиповичський";
- "Доманово";
- "Лепельський";
- "Обуз-Ліснівський".
Загальна кількість продовжень становить 45 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
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Певно, не плутати в російській "-тся" і "-ться" та правильно ставити коми?
Діло вкрай необхідне!