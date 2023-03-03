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Спільні військові навчання Росії та Білорусі продовжили до 13 березня

росія,білорусь,окупанти

Сьогодні, 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:

  • "Осиповичський";
  • "Доманово";
  • "Лепельський";
  • "Обуз-Ліснівський".

Загальна кількість продовжень становить 45 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Також читайте: З Білорусі у напрямку Донецької області перекинули ще два ешелони з військовими РФ, - "Беларускі Гаюн"

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Білорусь (7963) росія (65883) військові навчання (2781)


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чмирь вусатий
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03.03.2023 18:52 Відповісти
Якого року?
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03.03.2023 18:53 Відповісти
А чому навчаються?
Певно, не плутати в російській "-тся" і "-ться" та правильно ставити коми?
Діло вкрай необхідне!
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03.03.2023 18:57 Відповісти
правильно входити в кому...
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03.03.2023 19:09 Відповісти
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03.03.2023 19:01 Відповісти
нескінченний промоцикл
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03.03.2023 19:13 Відповісти
Я уявляю ******* "старожилів" тих "навчань", яких у січні минулого року привезли на "навчання" на "місяць-два" )))
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03.03.2023 19:39 Відповісти
Шота до них плохо доходит...видимо.
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03.03.2023 20:02 Відповісти
всі відбувається по тому сценарію, який був задіяний наприкінці 2021 року - безкінечні навчання навколо кордонів з Україною
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03.03.2023 20:33 Відповісти
 
 