Спільні військові навчання Росії та Білорусі продовжили до 13 березня

Сьогодні, 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:

"Осиповичський";

"Доманово";

"Лепельський";

"Обуз-Ліснівський".

Загальна кількість продовжень становить 45 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

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