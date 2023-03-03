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Новини Війна
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Є шанс, що війна закінчиться нашою перемогою цього року, - Резніков

олексій,резніков

Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися у 2023 році, вважає міністр оборони Олексій Резніков, назвавши себе "інформованим реалістом".

Його слова наводить Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як висловився глава Міноборони, він "оптиміст", який бачить ситуацію на полі бою та розвиток підтримки союзників.

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"І справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обдумую це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це поінформований реаліст", – сказав він.

На початок весни 2023 року основні зусилля окупаційних сил РФ на сході та фронті загалом спрямовані на видавлювання українських військ із Бахмута на Донеччині.

Автор: 

Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+34
Не "вашою".

"Твій президент" ЗЄ зробив все, щоб Україна програла ще рік тому.
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03.03.2023 19:01
+23
Неадекватна істота.
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03.03.2023 19:02
+20
***** він там потрібен? Воювати він не уміє, командувати не уміє... При одному його появі бійці просто візьмуть за сраку, і піднімуть над окопом. Одна польза - у кацапського снайпера стане на один патрон менше...
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03.03.2023 19:08
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Не "вашою".

"Твій президент" ЗЄ зробив все, щоб Україна програла ще рік тому.
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03.03.2023 19:01 Відповісти
Ще один оракул від "Сльоз народу"
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03.03.2023 19:10 Відповісти
і ти від мародерів.
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03.03.2023 20:43 Відповісти
Тут всі інформовані реалісти про 17.
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03.03.2023 19:01 Відповісти
Как говорил один мой знакомый - покойник... Я слишком много знаю! "Бриллиантовая рука" 1968 г.
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03.03.2023 19:07 Відповісти
А ще - «У вас ус отклеялся» -про усіх послідовників Баканова серед ОПУ ТА ВЗАГАЛІ ВЛАДИ
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03.03.2023 19:16 Відповісти
🤡🤡🤡
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03.03.2023 19:01 Відповісти
вы этого оптимиста под Бахмут задвиньте
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03.03.2023 19:02 Відповісти
***** він там потрібен? Воювати він не уміє, командувати не уміє... При одному його появі бійці просто візьмуть за сраку, і піднімуть над окопом. Одна польза - у кацапського снайпера стане на один патрон менше...
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03.03.2023 19:08 Відповісти
ну так для отвлекающей мишени пойдет!
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03.03.2023 19:09 Відповісти
Неадекватна істота.
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03.03.2023 19:02 Відповісти
ворюга і прохвост
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03.03.2023 20:44 Відповісти
Ще один виліз - давно не чули. В них там що, якесь змагання: хто більший базікало - Данілов, Шмигаль чи Резніков (Зе тут, звісно, поза конкуренцією)? Більше зайнятись нічим?
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03.03.2023 19:03 Відповісти
ГлавБлазня забули..ща нагундосить..
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03.03.2023 19:22 Відповісти
Шанси суттєво підвищаться, якщо на керівні посади призначити професіоналів своєї справи, а не корупціонерів, крадіїв та профанів
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03.03.2023 19:03 Відповісти
уви у зеленського таких нема.
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03.03.2023 20:46 Відповісти
Згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, в рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30 150 армійських фляг з написами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" загальною вартістю 238,1 тис. доларів. Отже, ціна однієї штуки склала 7,9 долара. Як з'ясувало слідство, ТОВ "Пролог Сервіс" загалом замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано у митній документації - 0,59 долара проти 7,9 долара", - йдеться у повідомленні.
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03.03.2023 19:04 Відповісти
Твоя справа яйця купляти не по 17 і не по 9-10 грн., а по ринковій оптовій, а це зараз десь 5,5 грн.
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03.03.2023 19:05 Відповісти
Яйця то вже прохали . поастикові китайські посудинки по 57 центів закупив по 7 дол , у липні 2022 року
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03.03.2023 19:07 Відповісти
На прямій лінї для американців відкритого засідання комітету з безпеки у Палаті представників ,одиниз групи МАГА В ДИСКУСІІ З РЕВІЗОРОМ США ПО УКРАЇНІ ЗАЧИТАВ НАЙГУЧНІШІ КОРУПЦІЙНІ ОБОРУДКИ ВЛАДИ УКРАЇНИ .... це в доведення того чому вони хочуть не давати Україні грошей , чи правда що пенсію плятять украінцям з допомоги США БУЛО ПИТАННЯ .... наші ублюдочні слуги Єрмака не просто збагачуються, вони продовжують справу Баканова
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03.03.2023 19:13 Відповісти
Доречі, на рахунок довіри, що кошти на соціалку - вони відзвітували про перерахунок. Заходила у свій кабінет соцстраху - пенсія не перерахована) чи я прокурор?))
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03.03.2023 19:26 Відповісти
Кому ж ты свои яйца впаривать тогда будешь? Бо после победы шняга "нэ на часи" не проконает
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03.03.2023 19:05 Відповісти
вже е нове.. купляв баклажки для води зсу в 12 раз дорожче..гнати жидів від влади. це ворюги і прохвости
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03.03.2023 19:14 Відповісти
то пздц,таке відчутта що ті підори і дня не можуть прожити без гучного зашквару...
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04.03.2023 02:57 Відповісти
БРЕХЛО! Родич арестовича, тебе давно вже треба на кіл! І не тільки тебе.
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03.03.2023 19:05 Відповісти
Тільки дебіл або зебіл може прогнозувати завершення війни, хоча це тепер синоніми.
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03.03.2023 19:08 Відповісти
Блін... як ви швидко реагуєте на новини і заяви. Тільки що нікого не було...і
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03.03.2023 19:09 Відповісти
Дуже погана річ , зруйновані сподівання .
Краще називати більш прагматичні та песимістичні сроки .
А ще краще займатися справами у межах компітенцій і не теревенити дурниць..
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03.03.2023 19:09 Відповісти
позорище Єврейського народу той резнікофф.. ой вей
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03.03.2023 19:11 Відповісти
аби він був один..мені здаеться всі.
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03.03.2023 20:51 Відповісти
Резніков оптиміст на посаді міністра оборони сьогодні - це поінформований реаліст,який має надію,що завтра яйця можуть бути по 27",
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03.03.2023 19:11 Відповісти
А потім підемо на шашлики.
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03.03.2023 19:11 Відповісти
нове крадівництво від резніка.. закупляв баклажки для води воінам зсу в 12 раз дорожче..сьогодні показали розцінки мародера
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03.03.2023 19:12 Відповісти
А в 2024 році ніхто уже допомогати мародерам не буде !
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03.03.2023 19:12 Відповісти
Іди *****, тварюка продажна. Закінчиться війна, будеш щось *******
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03.03.2023 19:13 Відповісти
Є шанс, що війна закінчиться нашою перемогою цього року - І на-кінець то всіх казнокрадів повісять.
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03.03.2023 19:13 Відповісти
***, як ви вже заїбали, пророки ******
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03.03.2023 19:14 Відповісти
Ну чому такі хороші слова говорить адвокат, якого посадили в крісло міністра оборони, одягнули в однострій і дозволили красти харчі у Збройних Сил під час війни?!
Як, як цьому одороблу вірити?!
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03.03.2023 19:16 Відповісти
Та яке він одоробло, так мєлкий піздьониш як і шашличник.
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03.03.2023 19:22 Відповісти
Згоден, але, нажаль, мєлкій піздьониш з повноваженнями..
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03.03.2023 19:32 Відповісти
Ну, тут поки нічого не зробиш. Любітєлі сватов зробили свою справу в 19 році, тепер всі повинні страждати.
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03.03.2023 20:53 Відповісти
риба хлопці гніе з голови.. а там скрізь евреі..дожилися украінці
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03.03.2023 20:53 Відповісти
Євреї в Ізраїлі, херачать арабів та всіляких палестинців, в Україні зелені злодюги -- жиди!
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03.03.2023 21:03 Відповісти
Різникофф, твоє місце на "шконці біля параші і там кукарєкай, пєтух ти гамбургський''!
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03.03.2023 19:24 Відповісти
Затніть вже хтось пельку цьому навіженному!
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03.03.2023 19:24 Відповісти
Правильно писати - кцп рєзнікав.
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03.03.2023 19:29 Відповісти
правільно.ребе
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03.03.2023 20:54 Відповісти
Як прочитаєш коментарі, так одразу й висновок, що якнайшвидше припинення війни не вигідне лише тим, хто не хоче що б це закінчилося за нинішньої влади.
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03.03.2023 19:30 Відповісти
Кінчити крадїв у владі ( а значить зрадників) паралельно з роботою визволення й перемоги , чи думаєте, що цих виродків будуть вічно допомагати Україні ? Чи мо думаєте що там про наших яйценоснихтне знають . Послухай як відкрито працював перший комітет за головування республіканців у House у США - там про корупцію прямо в трансляції розповідали , це вам не Єрмакомарафон
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03.03.2023 19:38 Відповісти
.. "крадїв у владі ( а значить зрадників).."

Покажіть, а краще скажіть мені, хто не був крадієм у владі за всю історію НУ? Ну так, почнемо з усіх, за весь період. Чи вас крадії за попередніх не цікавлять? Класна у вас логіка.
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03.03.2023 19:50 Відповісти
а ніхто не заважає діючий владі виконувати обов'язки з пошуку та притягнення до відповідальності попередників, але це її чомусь не цікавить.
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03.03.2023 20:51 Відповісти
логіка в нас одна.знайти і наказать. любого від кравчука до піаніста всіх мародерів украінського народу
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03.03.2023 20:59 Відповісти
Так! Сьогодні це ПРЯМА ЗРАДА , бо докралися до війни , але то все було як кабуть кацапи «косвєно», а сьогодні це вже ПРЯМА ЗРАДА
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03.03.2023 22:49 Відповісти
"якнайшвидше припинення війни" чи "перемога"??? бо , на спекуляціях (брехні) на першу тему - нинішня "влада" і прийшла ! і, 2 місяці бігали по білорусії і стамбулам з москалями цілувалися! а, до перемоги (гіпотетичної) ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ця "влада" має?
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03.03.2023 21:11 Відповісти
Наступ ЗСУ і відтак знищення ворога прямо залежить від поставок штурмового озброєння. Відомі з преси контракти на поставку частини відповідної зброї орієнтовані на кінець 23 і протягом всього 24 року. Яким чином без зброї "могутній воїн" підкилимної адвокатури і відвертої корупції рєзнік(ов) з "**** напєрєвєс" збирається наступати і звільняти від окупантів всю Україну в 23-у? А ніяк! Увесь цей феєричний звіздьож має на меті підірвати довіру до ЗСУ і посіяти депресію та зневіру в серця українців. Це ІПСО зеленої сволоти. Тож мужаймося і шануймося! До перемоги кацапів ще довго вбивати доведеться. Підстав вірити в чудеса, тобто словам брехуна і злодія, немає.
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03.03.2023 19:34 Відповісти
Лаври арестовича не дають спокою, чи що? -- для всіх нас це дуже болісна тема, навіщо ляпати язиком, якщо ти не знаєш, скільки ця війна триватиме
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03.03.2023 19:35 Відповісти
Гниди жидівські коли ваш дерьмак нажереться
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03.03.2023 19:35 Відповісти
Посадити би тебе ,інформований реаліст ти наш,на ті пляшки,що ти по 7 баксів купуєш...
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03.03.2023 19:35 Відповісти
Нажаль, саме з ним наш шанс зменьшується
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03.03.2023 19:36 Відповісти
Ця істота, на посаді міністра, розповідає бійцям, Захисникам України, які на передку уже який місяць, за власні кошти купують воду, харчі, вирішують особисті побутові питання, ремонтують техніку…..про можливе завершення …. Війни!!!!
В Українців добра ПАМЯТЬ…..
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03.03.2023 19:41 Відповісти
не дуже(((
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03.03.2023 21:05 Відповісти
Ото як яйця будуть не 17 грн/шт. а 57, тоді точно переможемо.

Там вже новий скандал розгорається з ціною на баклаги.
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03.03.2023 19:41 Відповісти
До речі за яйця, картоплю та інше ніхто не відповів. Так як за розкрадання гумки у Запоріжжі.І
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03.03.2023 20:27 Відповісти
Не для того створювали "монобільшість", підминали під себе суди та ЗМІ, щоб за щось відповідати.
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03.03.2023 20:37 Відповісти
Потому ты уже не готовишься закупать летнюю, а тем более зимнюю одежду и обувь.... Оптимист блин...
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03.03.2023 19:55 Відповісти
Победит Нация Ukraine - при условии когда не станет предателей и станет сполоченней
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03.03.2023 19:57 Відповісти
Оптимізм по рєзнікову - це закупівля яєць оптом по 17 гривень за штуку!
Все решта балаканина баби Триндичихи!
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03.03.2023 20:06 Відповісти
А що зробив наш уряд??? Для перемоги.
Може прийняли разом з депутатами закон про мобілізацію коштів з бюджетів усіх рівнів на масове виробництво дронів камікадзе та дронів бомбардувальників на БЧ до них???
Може припинили махінації на держзакупівлях та митниці а зекономлені кошти направили на закупівлю автотранспорту для військових???
Може з початку вторгнення зорганізували навчання всіх бажаючих військовій справі за місцем проживання???( А бажаючих було дуже багато.)
Може забезпечили порядок при проведенні мобілізації щоб ВЛК не нагадувало відомий твір Гашека?
Далі не буду перелічувати. Нічого не зроблено.
Спромоглися відновити виробництво снарядів (невідомої якості і кількості )та трохи подобивали деякі програми до якіх то результатів.
І перемогли на другому році війни власні рогатки на шляху закупівель БПЛА і іншого.
А от Данілов Рєзніков та Шмиголь розказують про космічні кораблі які будуть .....
Одні прогнози. Займіться нарешті своєю роботою!!!!
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03.03.2023 20:45 Відповісти
"букмекер" блд
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03.03.2023 21:03 Відповісти
Не нужно давать ложных надежд.
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03.03.2023 21:38 Відповісти
Щось його сьогодні забагато Нетримання мабуть все п-ть та п-ть
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03.03.2023 22:57 Відповісти
Какой шанс у блондинки встретить на улице динозавра?…
50 процентов - либо встретит, либо нет.
От також и Резников..
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04.03.2023 04:12 Відповісти
 
 