Є шанс, що війна закінчиться нашою перемогою цього року, - Резніков
Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися у 2023 році, вважає міністр оборони Олексій Резніков, назвавши себе "інформованим реалістом".
Його слова наводить Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як висловився глава Міноборони, він "оптиміст", який бачить ситуацію на полі бою та розвиток підтримки союзників.
"І справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обдумую це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це поінформований реаліст", – сказав він.
На початок весни 2023 року основні зусилля окупаційних сил РФ на сході та фронті загалом спрямовані на видавлювання українських військ із Бахмута на Донеччині.
Топ коментарі
+34 Герхард
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+23 Ярема Стогін #545453
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+20 Ярема Стогін #545453
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"Твій президент" ЗЄ зробив все, щоб Україна програла ще рік тому.
Краще називати більш прагматичні та песимістичні сроки .
А ще краще займатися справами у межах компітенцій і не теревенити дурниць..
Як, як цьому одороблу вірити?!
Покажіть, а краще скажіть мені, хто не був крадієм у владі за всю історію НУ? Ну так, почнемо з усіх, за весь період. Чи вас крадії за попередніх не цікавлять? Класна у вас логіка.
В Українців добра ПАМЯТЬ…..
Там вже новий скандал розгорається з ціною на баклаги.
Все решта балаканина баби Триндичихи!
Може прийняли разом з депутатами закон про мобілізацію коштів з бюджетів усіх рівнів на масове виробництво дронів камікадзе та дронів бомбардувальників на БЧ до них???
Може припинили махінації на держзакупівлях та митниці а зекономлені кошти направили на закупівлю автотранспорту для військових???
Може з початку вторгнення зорганізували навчання всіх бажаючих військовій справі за місцем проживання???( А бажаючих було дуже багато.)
Може забезпечили порядок при проведенні мобілізації щоб ВЛК не нагадувало відомий твір Гашека?
Далі не буду перелічувати. Нічого не зроблено.
Спромоглися відновити виробництво снарядів (невідомої якості і кількості )та трохи подобивали деякі програми до якіх то результатів.
І перемогли на другому році війни власні рогатки на шляху закупівель БПЛА і іншого.
А от Данілов Рєзніков та Шмиголь розказують про космічні кораблі які будуть .....
Одні прогнози. Займіться нарешті своєю роботою!!!!
50 процентов - либо встретит, либо нет.
От також и Резников..