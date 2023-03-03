Є шанс, що війна закінчиться нашою перемогою цього року, - Резніков

Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися у 2023 році, вважає міністр оборони Олексій Резніков, назвавши себе "інформованим реалістом".

Його слова наводить Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як висловився глава Міноборони, він "оптиміст", який бачить ситуацію на полі бою та розвиток підтримки союзників.

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"І справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обдумую це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це поінформований реаліст", – сказав він.

На початок весни 2023 року основні зусилля окупаційних сил РФ на сході та фронті загалом спрямовані на видавлювання українських військ із Бахмута на Донеччині.