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Новини Війна
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Впевнений, у нас буде два-три типи винищувачів, - Резніков

резніков

Країни Заходу нададуть Україні кілька типів винищувачів. Один із них буде основним літаком для ЗСУ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - сказав міністр оборони.

Резніков також прокоментував нинішню відмову Берліна надати літаки.

"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" із Німеччини", - сказав він.

Незважаючи на складну ситуацію, Резніков вважає, що війна може закінчитися цьогорічною перемогою.

"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст - це поінформований реаліст", - заявив міністр.

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За його словами, "єдиний сценарій на майбутнє - звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. До наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року".

Міністр оборони також розповів про дебати про те, що Україна має вести перемовини із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, і дав зрозуміти, що цього ніколи не станеться.

"Мій президент дав зрозуміти, що ми не вестимемо переговори з нинішнім главою Кремля. Україна готова вести переговори про відшкодування збитків, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так звану Нюрнберзьку угоду 2", - додав він.

Резніков також зазначив, що не бачить загрози з боку тактичної ядерної зброї Росії.

"Вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про ядерну зброю. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", - сказав він.

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Автор: 

авіація (4151) літак (2938) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+35
Впевнений в Україні буде НОРМАЛЬНИЙ міністр МО а мородерів-корупціонерів таки покарають!
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03.03.2023 09:57
+27
Літню форму замов для початку.
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03.03.2023 10:01
+26
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03.03.2023 10:09
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Впевнений в Україні буде НОРМАЛЬНИЙ міністр МО а мородерів-корупціонерів таки покарають!
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03.03.2023 09:57 Відповісти
впевнений ти вже давно маеш сидіти в Гуантонамо
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03.03.2023 10:01 Відповісти
Ні. З якого ?
Я не мородер. Ти помилвся Саша.
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03.03.2023 10:04 Відповісти
Курячі, гусячі та качині.
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03.03.2023 10:47 Відповісти
То не в "його країні є "Леопарди", а в нашій Україні. Його країна це бариги, олігофрени, контрацептиви і яйця по 17. Вже весь світ його знає як корумпованого поца і ідіота, а не як процвітаючого адвоката.
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03.03.2023 11:50 Відповісти
МО закупило китайські фляги по $7,9, реальна ціна $0,59.

Тобто кожна пластикова фляга за ціною 300 гривень і це гуртова закупка.

Ну давайте, бухтіть мені про ІПСО, про фляги в кілограмах і помилку в таблиці екселя.
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03.03.2023 14:57 Відповісти
где резников будет брать такую армию авиатехников? или планируется еще дерибанить бюджет за обучение в разных странах?
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03.03.2023 09:59 Відповісти
А хіба Арестович не обслужить?Я маю на увазі літаки.
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03.03.2023 10:16 Відповісти
арестовича берегут для https://twitter.com/i/status/1558739282180902912 боевых выходов на Брянщину
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03.03.2023 10:28 Відповісти
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03.03.2023 10:30 Відповісти
Літню форму замов для початку.
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03.03.2023 10:01 Відповісти
Так то работать нужно, а не языком трепать и деньги тырить. Там мозги нужны.
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03.03.2023 10:20 Відповісти
Нема йому коли; пан Піздєлкін прийшов на роботу та займається своєю звичайною справою.
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03.03.2023 11:17 Відповісти
/Оптиміст - це поінформований реаліст/ (яйцекрад)
Не слід перекручувати відомі прислів'я, ох не слід...
В оригіналі: «песиміст - це добре поінформований оптиміст»
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03.03.2023 10:02 Відповісти
Біжить попереду паравоза як і ЗЕ щоб пропіаритись.
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03.03.2023 10:02 Відповісти
А ви впевнені, що щось закупили чи ваш маркетинг тільки на яйцях практикувався.
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03.03.2023 10:03 Відповісти
а гшроші на утримання хто дасть? єрмак з ахметовим?
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03.03.2023 10:03 Відповісти
А Я УВЕРЕН,что Яйца по 17 это только начало от Резниченко, а дальше будет если поковыряться и побольше.
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03.03.2023 10:04 Відповісти
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03.03.2023 10:09 Відповісти
Краше б вибирав би тип нарів для себе!
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03.03.2023 10:10 Відповісти
С легким пиаром!
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03.03.2023 10:10 Відповісти
Качественная дезинформация для врага, это тоже оружие...напугай дурака подлодкой КУРСк,все ошибки он сделает сам...😁
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03.03.2023 10:11 Відповісти
Двох категорій: С0 та С1
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03.03.2023 10:11 Відповісти
СУ-27, МІГ-29, та СУ-22М3 з африки якщо болгарський сутенер не даремно катався по африці
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03.03.2023 10:16 Відповісти
"Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" із Німеччини."
Яєчний злодій ще й танкіст?Яйця хоч не подавив,коли в танк залазив?
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03.03.2023 10:13 Відповісти
забембав
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03.03.2023 10:14 Відповісти
з такими крадіями скорше буде три типи яєць - по 17 (в кілограмах) , по 25 (в центнерах( і по 35 (в тоннах)
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03.03.2023 10:15 Відповісти
Я впевнений тільки в одному що ти уйобок яйцеголовий разом з зешоблою
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03.03.2023 10:15 Відповісти
Арестович таки покусав...
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03.03.2023 10:16 Відповісти
Джо Байден подарит кремлёвскому ГАДзилле баночку тушонки Рузвельта образца 2 сентября 1941 года..., когда первая партия тушонки была отправлена брату Гитлера..таваристчу Сралину...😁
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03.03.2023 10:16 Відповісти
Я верю, друзья
Караваны ракет
Помчат нас вперёд
От звезды до звезды!
На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы! (с)
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03.03.2023 10:19 Відповісти
Эту песню насвистывает Резников,когда ворует яйца.
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03.03.2023 10:27 Відповісти
Мій президент звучить як мій фюрер, можливо варто утриматися від таких словосполучень?
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03.03.2023 10:24 Відповісти
Тілтки не цим жополизам. Вони тільки на цьому и тримають свої посади.
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03.03.2023 12:33 Відповісти
"два-три тиждня...","два-три типи літаків..."
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03.03.2023 10:28 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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03.03.2023 10:30 Відповісти
Гопота просто забиває ефір.Але тайноє завжди стане явним. Крадіжки гумдопомоги в стилі громадянина Корейко (вагонами), фокуси -откати з іншою допомогою проявляться в найлижчому майбутньому. Діти лейтенанта Шмідта ніколи не заспокояться. Скоро з ОПи таки знімуть баннер - Вхід платний.
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03.03.2023 10:31 Відповісти
Якби таких міністрів у нас не стало то булоб негірше ніж винищувачи.
Просрати всі оборонні закупівлі до війни, під час війни попастись на крадіжках з бюджету і сидіти (не в тюрьмі а в міністерському креслі) і розповідати про винищувачи, які хтось замість тебе повинен поставити Україні а яйцекрад Резніков ще медаль отримати може.
Як ще на цей цирк наші партнери дивляться я не знаю... Мені просто соромно, що воно навіть у відставку не подало.
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03.03.2023 10:34 Відповісти
балаболка звичайна - цей весільний міні-стр підвиду членисторогих дермаків із сімейства зелених
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03.03.2023 10:35 Відповісти
Муд@к...👎👎👎
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03.03.2023 10:41 Відповісти
Резнікова геть !
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03.03.2023 10:41 Відповісти
https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html?fbclid=IwAR0QAaNmbJoAZyV9wE3SR94hJFA0PSBkiSvVj9w0QCCogcnijJSgUZyfNPI «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
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03.03.2023 10:44 Відповісти
Іпсо-іпсо-іпсо-іпсо 🙈🙉🙊
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03.03.2023 10:56 Відповісти
Згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, в рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30 150 армійських фляг з написами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" загальною вартістю 238,1 тис. доларів. Отже, ціна однієї штуки склала 7,9 долара. Як з'ясувало слідство, ТОВ "Пролог Сервіс" загалом замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано у митній документації - 0,59 долара проти 7,9 долара", - йдеться у повідомленні.
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03.03.2023 12:25 Відповісти
Яка ціна за літр?
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03.03.2023 11:01 Відповісти
НьюВасюки???
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03.03.2023 11:03 Відповісти
Ага, падло! З тобою буде. Ось якби тобі твої вонючі яйця відірвали ( навіть за 1 гр.), то може і були б.
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03.03.2023 11:33 Відповісти
Яким боком до винищувачів ЗЕлено-сраний яєшний барига?
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03.03.2023 12:32 Відповісти
Таки,службу в СА авиамехаником тянул,ШМАС заканчивал...
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03.03.2023 14:13 Відповісти
***... А я тягнув службу командиром відділення артрозвідки. Це не значить, що я зараз дотичний до засобів аеророзвідки.

ЗЄ грав президента в кіно, але президент з нього, як з лайна куля.
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03.03.2023 16:12 Відповісти
Війна не закінчиться цього року і невеликий шанс що наступного.
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03.03.2023 13:32 Відповісти
**** тупорилий лисий уйобок ти хоч знаєш що таке обслуговування цих 2-3 типів,їбанькио дірявий.
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03.03.2023 14:41 Відповісти
 
 