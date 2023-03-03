Впевнений, у нас буде два-три типи винищувачів, - Резніков
Країни Заходу нададуть Україні кілька типів винищувачів. Один із них буде основним літаком для ЗСУ.
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - сказав міністр оборони.
Резніков також прокоментував нинішню відмову Берліна надати літаки.
"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" із Німеччини", - сказав він.
Незважаючи на складну ситуацію, Резніков вважає, що війна може закінчитися цьогорічною перемогою.
"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст - це поінформований реаліст", - заявив міністр.
За його словами, "єдиний сценарій на майбутнє - звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. До наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року".
Міністр оборони також розповів про дебати про те, що Україна має вести перемовини із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, і дав зрозуміти, що цього ніколи не станеться.
"Мій президент дав зрозуміти, що ми не вестимемо переговори з нинішнім главою Кремля. Україна готова вести переговори про відшкодування збитків, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так звану Нюрнберзьку угоду 2", - додав він.
Резніков також зазначив, що не бачить загрози з боку тактичної ядерної зброї Росії.
"Вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про ядерну зброю. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", - сказав він.
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Я не мородер. Ти помилвся Саша.
Тобто кожна пластикова фляга за ціною 300 гривень і це гуртова закупка.
Ну давайте, бухтіть мені про ІПСО, про фляги в кілограмах і помилку в таблиці екселя.
Не слід перекручувати відомі прислів'я, ох не слід...
В оригіналі: «песиміст - це добре поінформований оптиміст»
иаром!
Яєчний злодій ще й танкіст?Яйця хоч не подавив,коли в танк залазив?
Караваны ракет
Помчат нас вперёд
От звезды до звезды!
На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы! (с)
Просрати всі оборонні закупівлі до війни, під час війни попастись на крадіжках з бюджету і сидіти (не в тюрьмі а в міністерському креслі) і розповідати про винищувачи, які хтось замість тебе повинен поставити Україні а яйцекрад Резніков ще медаль отримати може.
Як ще на цей цирк наші партнери дивляться я не знаю... Мені просто соромно, що воно навіть у відставку не подало.
ЗЄ грав президента в кіно, але президент з нього, як з лайна куля.