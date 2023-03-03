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Новости Война
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Уверен, у нас будет два-три типа истребителей, - Резников

резніков

Страны Запада предоставят Украине несколько типов истребителей. Один из них станет основным самолетом для ВСУ.

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал министр обороны.

Резников также прокомментировал нынешний отказ Берлина предоставить самолеты.

"Я помню, что Германия не хотела отправлять танки. Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", – сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию, Резников считает, что война может закончиться победой в этом году.

"Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это внушает мне оптимизм. Оптимист - это информированный реалист", - заявил министр.

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По его словам, "единственный сценарий на будущее – освобождение всех наших временно оккупированных территорий. До наших международно признанных границ 1991 года".

Министр обороны также рассказал о прениях про то, что Украина должна вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и дал понять, что этого никогда не произойдет.

"Мой президент дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова вести переговоры о возмещении ущерба, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении 2", - добавил он.

Резников также отметил, что не видит угрозу со стороны тактического ядерного оружия России.

"Они получили четкий сигнал от Китая и Индии о ядерном оружии. Это блеф, я знаю россиян. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", – сказал он.

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авиация (2839) самолет (3616) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+35
Впевнений в Україні буде НОРМАЛЬНИЙ міністр МО а мородерів-корупціонерів таки покарають!
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03.03.2023 09:57
+27
Літню форму замов для початку.
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03.03.2023 10:01
+26
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03.03.2023 10:09
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Впевнений в Україні буде НОРМАЛЬНИЙ міністр МО а мородерів-корупціонерів таки покарають!
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03.03.2023 09:57 Ответить
впевнений ти вже давно маеш сидіти в Гуантонамо
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03.03.2023 10:01 Ответить
Ні. З якого ?
Я не мородер. Ти помилвся Саша.
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03.03.2023 10:04 Ответить
Курячі, гусячі та качині.
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03.03.2023 10:47 Ответить
То не в "його країні є "Леопарди", а в нашій Україні. Його країна це бариги, олігофрени, контрацептиви і яйця по 17. Вже весь світ його знає як корумпованого поца і ідіота, а не як процвітаючого адвоката.
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03.03.2023 11:50 Ответить
МО закупило китайські фляги по $7,9, реальна ціна $0,59.

Тобто кожна пластикова фляга за ціною 300 гривень і це гуртова закупка.

Ну давайте, бухтіть мені про ІПСО, про фляги в кілограмах і помилку в таблиці екселя.
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03.03.2023 14:57 Ответить
где резников будет брать такую армию авиатехников? или планируется еще дерибанить бюджет за обучение в разных странах?
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03.03.2023 09:59 Ответить
А хіба Арестович не обслужить?Я маю на увазі літаки.
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03.03.2023 10:16 Ответить
арестовича берегут для https://twitter.com/i/status/1558739282180902912 боевых выходов на Брянщину
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03.03.2023 10:28 Ответить
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03.03.2023 10:30 Ответить
Літню форму замов для початку.
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03.03.2023 10:01 Ответить
Так то работать нужно, а не языком трепать и деньги тырить. Там мозги нужны.
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03.03.2023 10:20 Ответить
Нема йому коли; пан Піздєлкін прийшов на роботу та займається своєю звичайною справою.
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03.03.2023 11:17 Ответить
/Оптиміст - це поінформований реаліст/ (яйцекрад)
Не слід перекручувати відомі прислів'я, ох не слід...
В оригіналі: «песиміст - це добре поінформований оптиміст»
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03.03.2023 10:02 Ответить
Біжить попереду паравоза як і ЗЕ щоб пропіаритись.
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03.03.2023 10:02 Ответить
А ви впевнені, що щось закупили чи ваш маркетинг тільки на яйцях практикувався.
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03.03.2023 10:03 Ответить
а гшроші на утримання хто дасть? єрмак з ахметовим?
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03.03.2023 10:03 Ответить
А Я УВЕРЕН,что Яйца по 17 это только начало от Резниченко, а дальше будет если поковыряться и побольше.
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03.03.2023 10:04 Ответить
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03.03.2023 10:09 Ответить
Краше б вибирав би тип нарів для себе!
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03.03.2023 10:10 Ответить
С легким пиаром!
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03.03.2023 10:10 Ответить
Качественная дезинформация для врага, это тоже оружие...напугай дурака подлодкой КУРСк,все ошибки он сделает сам...😁
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03.03.2023 10:11 Ответить
Двох категорій: С0 та С1
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03.03.2023 10:11 Ответить
СУ-27, МІГ-29, та СУ-22М3 з африки якщо болгарський сутенер не даремно катався по африці
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03.03.2023 10:16 Ответить
"Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" із Німеччини."
Яєчний злодій ще й танкіст?Яйця хоч не подавив,коли в танк залазив?
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03.03.2023 10:13 Ответить
забембав
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03.03.2023 10:14 Ответить
з такими крадіями скорше буде три типи яєць - по 17 (в кілограмах) , по 25 (в центнерах( і по 35 (в тоннах)
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03.03.2023 10:15 Ответить
Я впевнений тільки в одному що ти уйобок яйцеголовий разом з зешоблою
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03.03.2023 10:15 Ответить
Арестович таки покусав...
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03.03.2023 10:16 Ответить
Джо Байден подарит кремлёвскому ГАДзилле баночку тушонки Рузвельта образца 2 сентября 1941 года..., когда первая партия тушонки была отправлена брату Гитлера..таваристчу Сралину...😁
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03.03.2023 10:16 Ответить
Я верю, друзья
Караваны ракет
Помчат нас вперёд
От звезды до звезды!
На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы! (с)
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03.03.2023 10:19 Ответить
Эту песню насвистывает Резников,когда ворует яйца.
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03.03.2023 10:27 Ответить
Мій президент звучить як мій фюрер, можливо варто утриматися від таких словосполучень?
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03.03.2023 10:24 Ответить
Тілтки не цим жополизам. Вони тільки на цьому и тримають свої посади.
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03.03.2023 12:33 Ответить
"два-три тиждня...","два-три типи літаків..."
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03.03.2023 10:28 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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03.03.2023 10:30 Ответить
Гопота просто забиває ефір.Але тайноє завжди стане явним. Крадіжки гумдопомоги в стилі громадянина Корейко (вагонами), фокуси -откати з іншою допомогою проявляться в найлижчому майбутньому. Діти лейтенанта Шмідта ніколи не заспокояться. Скоро з ОПи таки знімуть баннер - Вхід платний.
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03.03.2023 10:31 Ответить
Якби таких міністрів у нас не стало то булоб негірше ніж винищувачи.
Просрати всі оборонні закупівлі до війни, під час війни попастись на крадіжках з бюджету і сидіти (не в тюрьмі а в міністерському креслі) і розповідати про винищувачи, які хтось замість тебе повинен поставити Україні а яйцекрад Резніков ще медаль отримати може.
Як ще на цей цирк наші партнери дивляться я не знаю... Мені просто соромно, що воно навіть у відставку не подало.
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03.03.2023 10:34 Ответить
балаболка звичайна - цей весільний міні-стр підвиду членисторогих дермаків із сімейства зелених
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03.03.2023 10:35 Ответить
Муд@к...👎👎👎
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03.03.2023 10:41 Ответить
Резнікова геть !
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03.03.2023 10:41 Ответить
https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html?fbclid=IwAR0QAaNmbJoAZyV9wE3SR94hJFA0PSBkiSvVj9w0QCCogcnijJSgUZyfNPI «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
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03.03.2023 10:44 Ответить
Іпсо-іпсо-іпсо-іпсо 🙈🙉🙊
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03.03.2023 10:56 Ответить
Згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, в рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30 150 армійських фляг з написами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" загальною вартістю 238,1 тис. доларів. Отже, ціна однієї штуки склала 7,9 долара. Як з'ясувало слідство, ТОВ "Пролог Сервіс" загалом замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано у митній документації - 0,59 долара проти 7,9 долара", - йдеться у повідомленні.
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03.03.2023 12:25 Ответить
Яка ціна за літр?
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03.03.2023 11:01 Ответить
НьюВасюки???
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03.03.2023 11:03 Ответить
Ага, падло! З тобою буде. Ось якби тобі твої вонючі яйця відірвали ( навіть за 1 гр.), то може і були б.
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03.03.2023 11:33 Ответить
Яким боком до винищувачів ЗЕлено-сраний яєшний барига?
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03.03.2023 12:32 Ответить
Таки,службу в СА авиамехаником тянул,ШМАС заканчивал...
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03.03.2023 14:13 Ответить
***... А я тягнув службу командиром відділення артрозвідки. Це не значить, що я зараз дотичний до засобів аеророзвідки.

ЗЄ грав президента в кіно, але президент з нього, як з лайна куля.
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03.03.2023 16:12 Ответить
Війна не закінчиться цього року і невеликий шанс що наступного.
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03.03.2023 13:32 Ответить
**** тупорилий лисий уйобок ти хоч знаєш що таке обслуговування цих 2-3 типів,їбанькио дірявий.
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03.03.2023 14:41 Ответить
 
 