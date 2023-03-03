Уверен, у нас будет два-три типа истребителей, - Резников
Страны Запада предоставят Украине несколько типов истребителей. Один из них станет основным самолетом для ВСУ.
Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал министр обороны.
Резников также прокомментировал нынешний отказ Берлина предоставить самолеты.
"Я помню, что Германия не хотела отправлять танки. Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", – сказал он.
Несмотря на сложную ситуацию, Резников считает, что война может закончиться победой в этом году.
"Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это внушает мне оптимизм. Оптимист - это информированный реалист", - заявил министр.
По его словам, "единственный сценарий на будущее – освобождение всех наших временно оккупированных территорий. До наших международно признанных границ 1991 года".
Министр обороны также рассказал о прениях про то, что Украина должна вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и дал понять, что этого никогда не произойдет.
"Мой президент дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова вести переговоры о возмещении ущерба, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении 2", - добавил он.
Резников также отметил, что не видит угрозу со стороны тактического ядерного оружия России.
"Они получили четкий сигнал от Китая и Индии о ядерном оружии. Это блеф, я знаю россиян. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", – сказал он.
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Я не мородер. Ти помилвся Саша.
Тобто кожна пластикова фляга за ціною 300 гривень і це гуртова закупка.
Ну давайте, бухтіть мені про ІПСО, про фляги в кілограмах і помилку в таблиці екселя.
Не слід перекручувати відомі прислів'я, ох не слід...
В оригіналі: «песиміст - це добре поінформований оптиміст»
иаром!
Яєчний злодій ще й танкіст?Яйця хоч не подавив,коли в танк залазив?
Караваны ракет
Помчат нас вперёд
От звезды до звезды!
На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы! (с)
Просрати всі оборонні закупівлі до війни, під час війни попастись на крадіжках з бюджету і сидіти (не в тюрьмі а в міністерському креслі) і розповідати про винищувачи, які хтось замість тебе повинен поставити Україні а яйцекрад Резніков ще медаль отримати може.
Як ще на цей цирк наші партнери дивляться я не знаю... Мені просто соромно, що воно навіть у відставку не подало.
ЗЄ грав президента в кіно, але президент з нього, як з лайна куля.