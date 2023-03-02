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Новости Агрессия России против Украины
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Франция может передать Украине свои истребители Mirage

винищувачі,mirage

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. Подготовку пилотов могут проводить в Польше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило издание ВMFTV.

Во Франции прошли слушания в Сенате, где обсудили вопрос о помощи Франции Украине. Один из французских сенаторов спросил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о планах страны по передаче Украине 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 истребителей Mirage 2000-C. Еще одна сенатор спросила о возможных учениях украинских пилотов в Варшаве.

Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. По его словам, сейчас Запад работает над тем, чтобы передавать Украине больше боеприпасов.

При этом министр отметил, что "с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению". Он также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что никаких табу у страны нет.

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Министр обороны Франции также отметил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, подготовкой экипажа и возможностями технического обслуживания. По его словам, "все это во временных горизонтах, которые, очевидно, не краткосрочны".

Добавим, что авиапарк Военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей, из них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D. Еще 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции.

Автор: 

самолет (3616) Украина (45001) Франция (3539) Лекорню Себастьян (73)


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Топ комментарии
+9
Все давайте, все приймемо. Більше ******** техніки, більше збережено життів людей і більше знищених нелюдів.
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02.03.2023 15:10
+6
Розгляне. Можливість. Колись. Як рак свисне.
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02.03.2023 15:11
+6
в Україні ЕВРО-4 - міраж не розмитнять...
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02.03.2023 15:13
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Все давайте, все приймемо. Більше ******** техніки, більше збережено життів людей і більше знищених нелюдів.
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02.03.2023 15:10 Ответить
Головне щоб Зеля залишався у владі. Бо він прям кипить люттю до Путлера !
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02.03.2023 15:19 Ответить
Сарказм?
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02.03.2023 15:24 Ответить
Сарказм зрозуміли.
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02.03.2023 15:28 Ответить
"Такую личную неприязнь я испытываю к путину, даже кушать не могу"
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02.03.2023 16:01 Ответить
в принципе самолеты долгожители с малым количеством ЧП и аварий в техническом обслуживании неприхотливы есть только момент что боеприпасы и навесное только французское... но это и плюс и минус..
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02.03.2023 15:11 Ответить
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02.03.2023 15:36 Ответить
Розгляне. Можливість. Колись. Як рак свисне.
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02.03.2023 15:11 Ответить
Після виборів !
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02.03.2023 15:17 Ответить
в Україні ЕВРО-4 - міраж не розмитнять...
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02.03.2023 15:13 Ответить
Розмитнять ! Треба тільки хабар заплатити митарям.
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02.03.2023 15:16 Ответить
Але було б краще щось з ЕВРО-5 - типу Рафаль...
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02.03.2023 15:29 Ответить
Mirage Mirage
Plus loin que la nuit et le jour {Mirage Mirage}
Mirage {Mirage}
Dans l'espace inoui de l'amour
Voyage voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien {Mirage Mirage}
Miragе {Mirage}
Et jamais ne reviens
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02.03.2023 15:14 Ответить
(підспівує):
Ой, шіді-ріді дана!
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02.03.2023 15:17 Ответить
Дана з великої.👍💪🔱🇺🇦
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02.03.2023 16:27 Ответить
Каждый день сообщения, что может дадут. Вот взяли бы и дали.
Только что Египет получил новейшие французские самолеты, в кредит = задарма, эта страна со105 млн населения банкрот и на грани голода!
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02.03.2023 15:17 Ответить
Египет купит у Франции дополнительно 30 боевых самолетов Rafale. Разговор идет про Mirage. Да и не только что, а самолеты (18 одноместных и 12 двухместных машин) будут поставлены Каиру в период 2024 - 2026 годов.
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02.03.2023 15:24 Ответить
"Да. Они оба могут" - это из фильма. А за сегодня уже и Словакия может МиГ-29 и Франция вот тоже может. А результат пока - тоже из фильма " но нет".
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02.03.2023 15:21 Ответить
З тими літаками якась ''можильня''..
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02.03.2023 15:31 Ответить
Без прикриття літаків атакувати на відкритій місцевості півдня -самогубство.12 від Франції 10 від Словаччини,можливо два десятки від Польші......
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02.03.2023 15:41 Ответить
не обов"язково..Якщо є підтримка ППО Середньої дальності).

Бо малої -достатньо.
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02.03.2023 16:19 Ответить
Опять пыль в глаза и ни о чем.....
А галактическая империя может передать Звезду смерти и пару имперских крейсеров.....
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02.03.2023 15:42 Ответить
Люба стаття в назві якої є слово "МОЖЕ" не заслуговує на увагу від слова ВЗАГАЛІ.
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02.03.2023 15:46 Ответить
А може і не передати...

Дуже не вистачає Арестовича з його прогнозами.
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02.03.2023 15:49 Ответить
Та то таке, можуть передати, а можуть і не передати..., обіцянка -цяцянка.
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02.03.2023 15:51 Ответить
Макрон первым начал танки передавать (пусть и легкие, колесные, но танки!) может и в самолетах станет первым? Я тогда готов все слова в его адрес забрать обратно и проглотить
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02.03.2023 16:04 Ответить
і знову "розмови про літаки" на рівні розмов. (((

реально у найближчий час передати може Словаччина і Польща.

ВСЕ.
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02.03.2023 16:16 Ответить
БРЕХНЯ и ОТГОВОРКИ! Нет НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ни с логистикой, ни техобслуживанием: схема простатая - 3 дня боевые полеты с визуальным техосмотром и легким ремонтом (при необходимости), сутки на перегон на базы техоблуживания (в Румынии, Чехии и Польше), двое суток на полную диагностику и техоблуживание (ремонт при необходимости) и сутки обратно - вот вам и вся НЕДЕЛЯ ( три смены получается), если передать 52 самолета, то 24 точно будут ежедневно на боевом дежурстве!
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02.03.2023 16:34 Ответить
Перегон можно доверить и "салагам" (путь учатся за одно по пути, отрабатывая технику полета и имитурия боевые заходы)!
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02.03.2023 16:37 Ответить
Цікаво як постачання набоїв заважає постачанню літаків? Їх що, однією машиною везуть?
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02.03.2023 17:21 Ответить
Опять, б#ть, это "може".
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02.03.2023 17:33 Ответить
 
 