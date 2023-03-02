Франция может передать Украине свои истребители Mirage
Франция рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. Подготовку пилотов могут проводить в Польше.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило издание ВMFTV.
Во Франции прошли слушания в Сенате, где обсудили вопрос о помощи Франции Украине. Один из французских сенаторов спросил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о планах страны по передаче Украине 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 истребителей Mirage 2000-C. Еще одна сенатор спросила о возможных учениях украинских пилотов в Варшаве.
Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. По его словам, сейчас Запад работает над тем, чтобы передавать Украине больше боеприпасов.
При этом министр отметил, что "с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению". Он также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что никаких табу у страны нет.
Министр обороны Франции также отметил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, подготовкой экипажа и возможностями технического обслуживания. По его словам, "все это во временных горизонтах, которые, очевидно, не краткосрочны".
Добавим, что авиапарк Военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей, из них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D. Еще 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Plus loin que la nuit et le jour {Mirage Mirage}
Mirage {Mirage}
Dans l'espace inoui de l'amour
Voyage voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien {Mirage Mirage}
Miragе {Mirage}
Et jamais ne reviens
Ой, шіді-ріді дана!
Только что Египет получил новейшие французские самолеты, в кредит = задарма, эта страна со105 млн населения банкрот и на грани голода!
Бо малої -достатньо.
А галактическая империя может передать Звезду смерти и пару имперских крейсеров.....
Дуже не вистачає Арестовича з його прогнозами.
реально у найближчий час передати може Словаччина і Польща.
ВСЕ.