Франция может передать Украине свои истребители Mirage

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. Подготовку пилотов могут проводить в Польше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило издание ВMFTV.

Во Франции прошли слушания в Сенате, где обсудили вопрос о помощи Франции Украине. Один из французских сенаторов спросил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о планах страны по передаче Украине 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 истребителей Mirage 2000-C. Еще одна сенатор спросила о возможных учениях украинских пилотов в Варшаве.

Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. По его словам, сейчас Запад работает над тем, чтобы передавать Украине больше боеприпасов.

При этом министр отметил, что "с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению". Он также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что никаких табу у страны нет.

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Министр обороны Франции также отметил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, подготовкой экипажа и возможностями технического обслуживания. По его словам, "все это во временных горизонтах, которые, очевидно, не краткосрочны".

Добавим, что авиапарк Военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей, из них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D. Еще 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции.