Франція може передати Україні свої винищувачі Mirage
Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. Підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило видання ВMFTV.
У Франції пройшли слухання у Сенаті, де обговорили питання допомоги Франції Україні. Один з французьких сенаторів запитав міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про плани країни щодо передачі Україні 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Mirage 2000-C. Ще одна сенаторка запитала про можливі навчання українських пілотів у Варшаві.
Лекорню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. За його словами, зараз Захід працює над тим, аби передавати Україні більше боєприпасів.
При цьому міністр зазначив, що "з українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання". Він також нагадав слова президента Франції Емманюеля Макрона, що жодних табу у країни немає.
Міністр оборони Франції також зауважив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажу та можливостями технічного обслуговування. За його словами, "все це в часових горизонтах, які, очевидно, не є короткостроковими".
Додамо, що авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів, з них 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D. Ще 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції.
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Plus loin que la nuit et le jour {Mirage Mirage}
Mirage {Mirage}
Dans l'espace inoui de l'amour
Voyage voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien {Mirage Mirage}
Miragе {Mirage}
Et jamais ne reviens
Ой, шіді-ріді дана!
Только что Египет получил новейшие французские самолеты, в кредит = задарма, эта страна со105 млн населения банкрот и на грани голода!
Бо малої -достатньо.
А галактическая империя может передать Звезду смерти и пару имперских крейсеров.....
Дуже не вистачає Арестовича з його прогнозами.
реально у найближчий час передати може Словаччина і Польща.
ВСЕ.