Франція може передати Україні свої винищувачі Mirage

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. Підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило видання ВMFTV.

У Франції пройшли слухання у Сенаті, де обговорили питання допомоги Франції Україні. Один з французьких сенаторів запитав міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про плани країни щодо передачі Україні 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Mirage 2000-C. Ще одна сенаторка запитала про можливі навчання українських пілотів у Варшаві.

Лекорню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. За його словами, зараз Захід працює над тим, аби передавати Україні більше боєприпасів.

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При цьому міністр зазначив, що "з українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання". Він також нагадав слова президента Франції Емманюеля Макрона, що жодних табу у країни немає.

Міністр оборони Франції також зауважив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажу та можливостями технічного обслуговування. За його словами, "все це в часових горизонтах, які, очевидно, не є короткостроковими".

Додамо, що авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів, з них 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D. Ще 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції.

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