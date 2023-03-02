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Новини Агресія Росії проти України
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Франція може передати Україні свої винищувачі Mirage

винищувачі,mirage

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. Підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило видання ВMFTV.

У Франції пройшли слухання у Сенаті, де обговорили питання допомоги Франції Україні. Один з французьких сенаторів запитав міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про плани країни щодо передачі Україні 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Mirage 2000-C. Ще одна сенаторка запитала про можливі навчання українських пілотів у Варшаві.

Лекорню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. За його словами, зараз Захід працює над тим, аби передавати Україні більше боєприпасів.

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При цьому міністр зазначив, що "з українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання". Він також нагадав слова президента Франції Емманюеля Макрона, що жодних табу у країни немає.

Міністр оборони Франції також зауважив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажу та можливостями технічного обслуговування. За його словами, "все це в часових горизонтах, які, очевидно, не є короткостроковими".

Додамо, що авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів, з них 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D. Ще 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції.

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Автор: 

літак (2938) Україна (5951) Франція (3098) Лекорню Себастьєн (80)


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Топ коментарі
+9
Все давайте, все приймемо. Більше ******** техніки, більше збережено життів людей і більше знищених нелюдів.
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02.03.2023 15:10
+6
Розгляне. Можливість. Колись. Як рак свисне.
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02.03.2023 15:11
+6
в Україні ЕВРО-4 - міраж не розмитнять...
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02.03.2023 15:13
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Все давайте, все приймемо. Більше ******** техніки, більше збережено життів людей і більше знищених нелюдів.
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02.03.2023 15:10 Відповісти
Головне щоб Зеля залишався у владі. Бо він прям кипить люттю до Путлера !
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02.03.2023 15:19 Відповісти
Сарказм?
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02.03.2023 15:24 Відповісти
Сарказм зрозуміли.
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02.03.2023 15:28 Відповісти
"Такую личную неприязнь я испытываю к путину, даже кушать не могу"
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02.03.2023 16:01 Відповісти
в принципе самолеты долгожители с малым количеством ЧП и аварий в техническом обслуживании неприхотливы есть только момент что боеприпасы и навесное только французское... но это и плюс и минус..
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02.03.2023 15:11 Відповісти
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02.03.2023 15:36 Відповісти
Розгляне. Можливість. Колись. Як рак свисне.
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02.03.2023 15:11 Відповісти
Після виборів !
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02.03.2023 15:17 Відповісти
в Україні ЕВРО-4 - міраж не розмитнять...
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02.03.2023 15:13 Відповісти
Розмитнять ! Треба тільки хабар заплатити митарям.
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02.03.2023 15:16 Відповісти
Але було б краще щось з ЕВРО-5 - типу Рафаль...
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02.03.2023 15:29 Відповісти
Mirage Mirage
Plus loin que la nuit et le jour {Mirage Mirage}
Mirage {Mirage}
Dans l'espace inoui de l'amour
Voyage voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien {Mirage Mirage}
Miragе {Mirage}
Et jamais ne reviens
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02.03.2023 15:14 Відповісти
(підспівує):
Ой, шіді-ріді дана!
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02.03.2023 15:17 Відповісти
Дана з великої.👍💪🔱🇺🇦
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02.03.2023 16:27 Відповісти
Каждый день сообщения, что может дадут. Вот взяли бы и дали.
Только что Египет получил новейшие французские самолеты, в кредит = задарма, эта страна со105 млн населения банкрот и на грани голода!
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02.03.2023 15:17 Відповісти
Египет купит у Франции дополнительно 30 боевых самолетов Rafale. Разговор идет про Mirage. Да и не только что, а самолеты (18 одноместных и 12 двухместных машин) будут поставлены Каиру в период 2024 - 2026 годов.
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02.03.2023 15:24 Відповісти
"Да. Они оба могут" - это из фильма. А за сегодня уже и Словакия может МиГ-29 и Франция вот тоже может. А результат пока - тоже из фильма " но нет".
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02.03.2023 15:21 Відповісти
З тими літаками якась ''можильня''..
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02.03.2023 15:31 Відповісти
Без прикриття літаків атакувати на відкритій місцевості півдня -самогубство.12 від Франції 10 від Словаччини,можливо два десятки від Польші......
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02.03.2023 15:41 Відповісти
не обов"язково..Якщо є підтримка ППО Середньої дальності).

Бо малої -достатньо.
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02.03.2023 16:19 Відповісти
Опять пыль в глаза и ни о чем.....
А галактическая империя может передать Звезду смерти и пару имперских крейсеров.....
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02.03.2023 15:42 Відповісти
Люба стаття в назві якої є слово "МОЖЕ" не заслуговує на увагу від слова ВЗАГАЛІ.
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02.03.2023 15:46 Відповісти
А може і не передати...

Дуже не вистачає Арестовича з його прогнозами.
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02.03.2023 15:49 Відповісти
Та то таке, можуть передати, а можуть і не передати..., обіцянка -цяцянка.
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02.03.2023 15:51 Відповісти
Макрон первым начал танки передавать (пусть и легкие, колесные, но танки!) может и в самолетах станет первым? Я тогда готов все слова в его адрес забрать обратно и проглотить
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02.03.2023 16:04 Відповісти
і знову "розмови про літаки" на рівні розмов. (((

реально у найближчий час передати може Словаччина і Польща.

ВСЕ.
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02.03.2023 16:16 Відповісти
БРЕХНЯ и ОТГОВОРКИ! Нет НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ни с логистикой, ни техобслуживанием: схема простатая - 3 дня боевые полеты с визуальным техосмотром и легким ремонтом (при необходимости), сутки на перегон на базы техоблуживания (в Румынии, Чехии и Польше), двое суток на полную диагностику и техоблуживание (ремонт при необходимости) и сутки обратно - вот вам и вся НЕДЕЛЯ ( три смены получается), если передать 52 самолета, то 24 точно будут ежедневно на боевом дежурстве!
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02.03.2023 16:34 Відповісти
Перегон можно доверить и "салагам" (путь учатся за одно по пути, отрабатывая технику полета и имитурия боевые заходы)!
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02.03.2023 16:37 Відповісти
Цікаво як постачання набоїв заважає постачанню літаків? Їх що, однією машиною везуть?
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02.03.2023 17:21 Відповісти
Опять, б#ть, это "може".
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02.03.2023 17:33 Відповісти
 
 