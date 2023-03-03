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Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

японія

Україна отримає від Японії грантову допомогу розміром $170 млн на реалізацію Плану швидкого відновлення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, відповідну угоду підписали посол Японії Мацуда Кунінорі та віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у п'ятницю.

Як повідомило Мінвідновлення, днем раніше віцепрем'єр також підписав меморандум, згідно з яким Програма розвитку ООН (ПРООН) здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів на відновлення житла в Київській області.

"Прозорість і підзвітність – базові принципи підходу до відбудови. Без виконання цих умов залучення міжнародних партнерів і загалом ефективне відновлення зруйнованого – неможливі (...) Успішний досвід нагляду та загалом співпраці з ПРООН в питаннях незалежного нагляду плануємо масштабувати й на інші проєкти відбудови в різних регіонах України", - зазначив Кубраков.

За його словами, таку співпрацю планується побудувати з іншими міжнародними організаціями - фінансовими чи експертними.

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Окрім незалежного нагляду ПРООН підтримуватиме цифровізацію процесів реконструкції, розвитку та моніторингу у сфері регіонального розвитку, працюватиме над підвищенням потенціалу місцевого самоврядування в реалізації інфраструктурних проєктів, над доступом громад до міжнародного донорського фінансування та енергоефективністю соціальної інфраструктури.

Крім того, Програма розвитку ООН забезпечить технічну підтримку Україні у відновленні.

Як повідомлялося, уряд Японії виділив на відновлення України $170 млн, а до цього - ще $95 млн, які спрямував Програмі розвитку ПРООН у рамках партнерської угоди.

Читайте: Україна вже має понад 150 мільярдів для відбудови, – Шмигаль

Автор: 

Японія (1209) Мінрегіонрозвитку (754) Кубраков Олександр (448) відбудова (362) відновлення (598)


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И пусть японского городового дадут... не помешает))
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03.03.2023 19:51 Відповісти
в комплекте с грантом неплохо бы набор мечей для сепуку и парочку самураев для контроля и торжества справедливости, если шо, бо элитные жлобы сами чести, как и яиц, не имеют и скорее ляжут в больничку, под клетчатое одеяло, чем заслужено - в труну
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03.03.2023 19:55 Відповісти
История с улучшением энергоэффективности зданий, во времена Януковича, их ничему, похоже, не научила.
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03.03.2023 21:12 Відповісти
как удобно отмывать деньги через помощь
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03.03.2023 21:53 Відповісти
Японці взагалі неймовірні. Оті пріуси у поліцейських,термінал В в Борисполі і ще купа грантів - це вони. Знають,що все одно в нас більшу частину вкрадуть і дають далі. Маленька нація допомогає більшій,але слабшій..
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03.03.2023 22:05 Відповісти
Хорошо что многие страны нам дают и помогают, но боюсь что коррупция и некомпетентность сожрёт все и не подавится
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04.03.2023 04:13 Відповісти
 
 