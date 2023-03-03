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Єврокомісія оплатить підготовку 50 собак-саперів, яких передадуть Україні для розмінування

малінуа

За кошти Євросоюзу у Бельгії підготують 50 собак-саперів, яких передадуть Україні для допомоги у розмінуванні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Першу групу собак, навчених шукати вибухові речовини, вже передали українським фахівцям. Тварин, навчених у Бельгії, відправлять батальйону розмінування, який діє у складі Збройних сил України.

"Сьогодні ми передаємо перших дев’ять собак, котрі були спеціально навчені для пошуку вибухових речовин, для допомоги у розміновуванні України. У жовтні цього року передамо наступних собак. Остаточно до кінця наступного, 2024 року ми передамо 50 собак-саперів, котрі будуть допомагати у розміновуванні України", - сказала представниця Європейської комісії в Польщі Ева Модзелєвська.

Зазначається, що собаки, передані в Україну, це, в основному, бельгійські вівчарки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж

Проєкт реалізується Генеральним директоратом з питань міграції і внутрішніх справ Європейської комісії.

Автор: 

Євросоюз (13632) розмінування (999)


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Топ коментарі
+8
Яка жорстокість, може краще кацапів, казнокрадів, зрадників та іншу наволочь на мінні поля? Собаки кращі за людей.
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03.03.2023 20:12
+5
Зачем калечит собачек, если есть пленные? Пусть отрабатывают.....
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03.03.2023 20:01
+2
Чекаємо виття з боліт типу: "снова нацисти с авчарками ідут на рассєю".
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03.03.2023 20:26
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Чудова зброя проти свино-собак...
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03.03.2023 19:55 Відповісти
Зачем калечит собачек, если есть пленные? Пусть отрабатывают.....
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03.03.2023 20:01 Відповісти
Яка жорстокість, може краще кацапів, казнокрадів, зрадників та іншу наволочь на мінні поля? Собаки кращі за людей.
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03.03.2023 20:12 Відповісти
Чекаємо виття з боліт типу: "снова нацисти с авчарками ідут на рассєю".
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03.03.2023 20:26 Відповісти
Патрон сейчас напрягся
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03.03.2023 20:48 Відповісти
думає: хлопчики чи дівчатка?
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03.03.2023 20:51 Відповісти
У нас буде 50 ПАТРОНІВ?
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03.03.2023 20:50 Відповісти
краще 50 голодних крокодилів або левів і запустити у верховну зраду або до резнікова в міністерство
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03.03.2023 21:40 Відповісти
В Україні кінологів немає своїх чи собаки дурніші за Бельгійських? До недавна у кожному відділенні поліції були кінологи і собаки навчені Сором
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03.03.2023 22:50 Відповісти
 
 