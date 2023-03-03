У Гаазі відкриється міжнародний центр розслідування розслідування російських злочинів, - Костін
Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу влітку 2023 року.
Про це повідомив Генпрокурор України Андрій Костін під час міжнародної конференції" Об'єднані заради перемоги" у Львові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перший практичний крок до цього (до створення Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії - ред.) також буде зроблений тут. Разом з Євроюстом, Єврокомісією і членами Спільної слідчої групи ми створимо міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Гаазі", - сказав Костін.
Він висловив сподівання, що цей центр, який буде збирати докази злочинів агресії, "розпочне свою роботу в Гаазі уже цього літа".
Генпрокурор також зазначив, що планується підписання відповідної угоди в межах Спільної слідчої групи.
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а будуть працювати в тісній взаємодії.