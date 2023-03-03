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У Гаазі відкриється міжнародний центр розслідування розслідування російських злочинів, - Костін

костін

Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу влітку 2023 року.

Про це повідомив Генпрокурор України Андрій Костін під час міжнародної конференції" Об'єднані заради перемоги" у Львові, передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перший практичний крок до цього (до створення Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії - ред.) також буде зроблений тут. Разом з Євроюстом, Єврокомісією і членами Спільної слідчої групи ми створимо міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Гаазі", - сказав Костін.

Він висловив сподівання, що цей центр, який буде збирати докази злочинів агресії, "розпочне свою роботу в Гаазі уже цього літа".

Генпрокурор також зазначив, що планується підписання відповідної угоди в межах Спільної слідчої групи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Юридичний Рамштайн" збереться в Україні, - генпрокурор Костін 

Автор: 

Гаага (315) Костін Андрій (267)


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"центр із переслідування злочину агресії в Гаазі" Джерело:

Це пряма мова чи вибрики перекладу? Переслідувати можна злочинців та осіб, що причетні до злочину, а злочин треба доводити, підтверджувати, розслідувати...
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03.03.2023 22:27 Відповісти
Розслідування ,,,розслідуемого 🤗🤮
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03.03.2023 22:37 Відповісти
сподіваюсь нові центри у Гаазі не замінять трибунали,
а будуть працювати в тісній взаємодії.
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03.03.2023 22:38 Відповісти
Прикро що зрадників будуть не в Гаазі судити.
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04.03.2023 08:47 Відповісти
 
 