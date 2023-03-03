Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям, - Bild
Голова Чечні Рамзан Кадиров, імовірно, має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема з нирками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Bild.
Видання пише, що Кадиров за останні кілька місяців сильно погладшав, виглядає дуже опухлим і на відео часто не може розплющити очі. Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який перебуває у вигнанні, стверджує, що в голови Чечні є проблеми з нирками.
Зазначають, що Кадиров запросив до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки він не довіряє лікарям із Москви. Так до Грозного прибув завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, лікар Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, який буде лікувати Кадирова.
Також видання наголошує, що Кадиров виглядає енергійним і рухливим завдяки стимуляторам. Крім того, кажуть, що він має пристрасть і до інших таблеток.
Bild припускає, що саме через свою хворобу голова Чечні не зміг бути присутнім на виступі президента Росії Володимира Путіна 21 лютого в Москві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
короновирусавакцины от коронавирус ласты в москве склеял, то новичекпроблемы с почками у *******кадыркина
Ждем нового прочтения с нетерпением...
Толстожопые всегда надеются что их работу кто то сделает.... Болезнь, бог.....
Чи в нього пальчик бобо?
Джерело:
Вони певно називаються метаДОН.
Як тільки вона почала представляти загрозу для Кремля так зразу ж до неї застосували бойову хімію і вона стала приреченою.
Щоб ти здох у страшних борошнах, син свині 🐷🐷🐷
Немає у дона ніяких проблем з нирками, у нього проблеми з головою.