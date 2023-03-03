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Новини
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Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям, - Bild

кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров, імовірно, має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема з нирками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Bild.

Видання пише, що Кадиров за останні кілька місяців сильно погладшав, виглядає дуже опухлим і на відео часто не може розплющити очі. Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який перебуває у вигнанні, стверджує, що в голови Чечні є проблеми з нирками.

Зазначають, що Кадиров запросив до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки він не довіряє лікарям із Москви. Так до Грозного прибув завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, лікар Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, який буде лікувати Кадирова.

Також видання наголошує, що Кадиров виглядає енергійним і рухливим завдяки стимуляторам. Крім того, кажуть, що він має пристрасть і до інших таблеток.

Bild припускає, що саме через свою хворобу голова Чечні не зміг бути присутнім на виступі президента Росії Володимира Путіна 21 лютого в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров отримав від парламенту Чечні звання "батько народу" - "Мехк-Да"

Автор: 

здоров’я (445) Кадиров Рамзан (528)


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Топ коментарі
+36
чесно кажучи, "і хєр з ним", щоб цим лайном ще інфо-простір український засмічувати !
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03.03.2023 23:43
+36
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03.03.2023 23:43
+32
Шоб эта **** сдохла от рака дупы.
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03.03.2023 23:44
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чесно кажучи, "і хєр з ним", щоб цим лайном ще інфо-простір український засмічувати !
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03.03.2023 23:43 Відповісти
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03.03.2023 23:43 Відповісти
Шоб эта **** сдохла от рака дупы.
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03.03.2023 23:44 Відповісти
Так как рак прямой кишки считается самым болезненным, твоё предложение выглядит очень эстетичным
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03.03.2023 23:54 Відповісти
Приєднуюсь до побажань дирову. І оцього йому побільше

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04.03.2023 06:31 Відповісти
то разработчик короновируса вакцины от коронавирус ласты в москве склеял, то новичек проблемы с почками у ******* кадыркина
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03.03.2023 23:47 Відповісти
коняка лавров в этот раз не сбежал от блинкена и поведал кое-что интересное про обезумевшего фашиста-рашиста *****...
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03.03.2023 23:55 Відповісти
Розмова тривали 10 хвилин, він і привітатись толком не зміг.
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04.03.2023 00:16 Відповісти
"Тихий дон"
Ждем нового прочтения с нетерпением...
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03.03.2023 23:49 Відповісти
Может сперма осла поможет? Пусть отсосет.
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03.03.2023 23:49 Відповісти
Здоровья подыхающему, Иблис его давно заждался в кацапском раю.
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03.03.2023 23:49 Відповісти
Говорили дыркину-не надо было с той овечкой крутить шуры-муры.
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03.03.2023 23:49 Відповісти
Пчелы покусали?😂
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03.03.2023 23:52 Відповісти
кока с герой не совместимые окзались
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03.03.2023 23:56 Відповісти
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03.03.2023 23:58 Відповісти
Да да.... Это как Путин с раком и скоро сдохнет а сальдо уже 2 раза умер.....
Толстожопые всегда надеются что их работу кто то сделает.... Болезнь, бог.....
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04.03.2023 00:03 Відповісти
консервы 200 из дохлых руззких пережрал.
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04.03.2023 00:04 Відповісти
Підара так рознесло, що він скоро лусне!
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04.03.2023 00:06 Відповісти
Овечий сифилис подхватило?
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04.03.2023 00:10 Відповісти
З мови зняли.
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04.03.2023 03:49 Відповісти
Підорастія - не хвороба!
Чи в нього пальчик бобо?
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04.03.2023 00:11 Відповісти
Нехай вже здохне
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04.03.2023 00:14 Відповісти
да і юх з ним, нах він вам потрібен
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04.03.2023 00:18 Відповісти
Щось вони всі такі хворі, а ніяк не повиздихають....треба добити, щоб не мучалися
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04.03.2023 00:20 Відповісти
Жере як не в себе, стрес заїдає, гляне на портрет Пу і жерти хоче зразу.
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04.03.2023 00:20 Відповісти
"Крім того, кажуть, що він має пристрасть і до інших таблеток".
Джерело:

Вони певно називаються метаДОН.
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04.03.2023 00:21 Відповісти
от него уже трупом смердит
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04.03.2023 00:26 Відповісти
На параші епідемія. Кориш кадирки путінець коля басков також опух. Кажуть що ледь пересувається. На зйомках концерту його вивели під руки на сцену і співав під фанеру сидячи.

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04.03.2023 00:26 Відповісти
Вот тут еще краше.

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04.03.2023 09:01 Відповісти
Натуральний ******* теж розмордів, наче хряк.
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04.03.2023 19:48 Відповісти
Ожиріння? Овечок любить?
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04.03.2023 00:27 Відповісти
Ветеринари є? Чим там вівці хворіють? З летальним результатом?
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04.03.2023 00:27 Відповісти
Поки нема на лобі дирки від кулі рахую що проблем у Кадирова зі здоровям немає
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04.03.2023 00:33 Відповісти
Я ж йому казав, щоб сала більше кілограма за раз не їв.
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04.03.2023 00:37 Відповісти
Шоб ті виродки кауапські всі там передохли.
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04.03.2023 00:38 Відповісти
НА БОЛЬНИЧКУ СЪЕЗЖАЕТ !)
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04.03.2023 00:52 Відповісти
І це не дивно, якщо займатись сексом з парнокопитними.
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04.03.2023 00:53 Відповісти
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04.03.2023 00:56 Відповісти
Подхватил что-то от кого-то... или от чего-то
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04.03.2023 02:43 Відповісти
Треба цим підерам , які розв'язали війну в Україні давати пити гіркі чаї. Хай ГУР працює на знищення ворога, а не знімає відосики.
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04.03.2023 03:04 Відповісти
Ожирение третьей степени, и освинение десятой. Этот биомусор разленился с дивана вставать, только жрать, и пользоваться прислугой. Ну ещё таблетки из малафьи. На словах он уже захватил всю Европу, а на деле при aнaлe поранил жoпy!) Надеюсь что доктор не поможет, и raнДОН споёт дуэтом с кобзоном!
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04.03.2023 03:30 Відповісти
Инфа сотка это работа ФСБ. Травят его помаленьку, думаю не без ведома путина. Суть проста- если Путин сдохнет, то кадыркин тоже должен вскоре сдохнуть и не успеть захватить мир. У кацапов большой опыт по отравлению людей, полонием, новичком, бог знает ещё чем.
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04.03.2023 03:57 Відповісти
Свинка своє завдання виконала і її списали.

Як тільки вона почала представляти загрозу для Кремля так зразу ж до неї застосували бойову хімію і вона стала приреченою.
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04.03.2023 04:49 Відповісти
Йой! У дона гіндона відмовили бруньки? О-о-ооо, гемодіаліз буде не найгіршим із того, що у цього вівцеграя попереду в житті.
Щоб ти здох у страшних борошнах, син свині 🐷🐷🐷
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04.03.2023 06:23 Відповісти
Нирки. Бруньки у рослин.
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04.03.2023 06:53 Відповісти
100% точно, немов стріла з цибулі в десятку 🤪
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04.03.2023 07:15 Відповісти
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04.03.2023 19:50 Відповісти
Таблетка - Пігулка
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04.03.2023 07:06 Відповісти
Баран, овечий СПИД подцепил.
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04.03.2023 07:10 Відповісти
Он больше на жирную чумную свинью похож дон.
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04.03.2023 07:34 Відповісти
Кадыров подхватил овечий трипер.
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04.03.2023 07:30 Відповісти
Нирки не справляються з тим гімном, яке утворюється в середині цієї потвори.
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04.03.2023 07:32 Відповісти
У дирявого тільки два захворювання може бути :або свиняча чума , або сибірська язва від коханки з його стада вівец .
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04.03.2023 08:28 Відповісти
,,говорят дон,,я скоро здохну дон,,,
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04.03.2023 09:46 Відповісти
жрать надо меньше вот и весь обмен шашлыка кумыса и бугульмы в природе........
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04.03.2023 10:19 Відповісти
заразился от овечки. Вам смешно, глумливые цензоряне, а кто-то кандидатскую защитит, описывая этот случай, ученым человеком станет, как Кива
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04.03.2023 12:16 Відповісти
"Новачьок" в дії!
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04.03.2023 13:26 Відповісти
Невже фсб починає прибирати своїх ?

Немає у дона ніяких проблем з нирками, у нього проблеми з головою.
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04.03.2023 19:53 Відповісти
 
 