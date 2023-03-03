Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям, - Bild

Голова Чечні Рамзан Кадиров, імовірно, має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема з нирками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Bild.

Видання пише, що Кадиров за останні кілька місяців сильно погладшав, виглядає дуже опухлим і на відео часто не може розплющити очі. Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який перебуває у вигнанні, стверджує, що в голови Чечні є проблеми з нирками.

Зазначають, що Кадиров запросив до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки він не довіряє лікарям із Москви. Так до Грозного прибув завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, лікар Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, який буде лікувати Кадирова.

Також видання наголошує, що Кадиров виглядає енергійним і рухливим завдяки стимуляторам. Крім того, кажуть, що він має пристрасть і до інших таблеток.

Bild припускає, що саме через свою хворобу голова Чечні не зміг бути присутнім на виступі президента Росії Володимира Путіна 21 лютого в Москві.

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