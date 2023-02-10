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Кадиров (523) Чечня (283)

Кадиров отримав від парламенту Чечні звання "батько народу" - "Мехк-Да"

кадиров

Парламент Чечні одноголосно затвердив поправки до республіканської конституції, згідно з якими встановлюється посада голови регіону чеченською мовою - "Мехк-Да".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Дослівно "Мехк-Да" перекладається як "батько краю". Це словосполучення використовується у значенні "батько народу".

Поправки до конституції Чечні були запропоновані головою місцевого парламенту Магомедом Даудовим. Після того, як на одну з них, яка наділяє Рамзана Кадирова титулом "батько народу", звернули увагу ЗМІ, депутат Держдуми Росії від Чечні Адам Делімханов заявив, що "Мехк-Да" перекладається з чеченської на російську як "вища посадова особа республіки".

Читайте: Чечня могла б стати незалежною, - прем’єр Польщі Моравецький

"Поняття "Мехк-Да" повністю передає роль голови Чечні як захисника релігії, народу, його інтересів, культури, історії, традицій і звичаїв", - написав Делімханов у телеграм-каналі.

Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Правозахисники неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини, а також у викраденнях і вбивствах своїх критиків. Проти голови Чечні запровадили санкції ЄС, США і низка інших країн.

Дивіться: ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров став одним із головних пропагандистів війни. Керівник Чечні регулярно звітує про відправку найманців на фронт, а також погрожує розправою найвищим посадовим особам України.

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Дон
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10.02.2023 09:34
+16
*****?
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10.02.2023 09:31
+13
Бавтько ваш Кадиров а ***** це ваша мати!!!!
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10.02.2023 09:34
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*****?
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10.02.2023 09:31 Відповісти
Ман-Да Республики.
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10.02.2023 11:19 Відповісти
Ман-да республіці))
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10.02.2023 11:30 Відповісти
*****-Дон.
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10.02.2023 11:22 Відповісти
... Ган-Дон.
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10.02.2023 11:48 Відповісти
Му-дак
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10.02.2023 09:31 Відповісти
Му-Дак-Да...
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10.02.2023 09:55 Відповісти
то опечатка якась може? ) більш правдиво - головний вівцейоб.
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10.02.2023 09:33 Відповісти
Дон
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10.02.2023 09:34 Відповісти
ого. рамзанка диров трєщіт па швам.
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10.02.2023 09:36 Відповісти
поганяло - "Хомячок")))
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10.02.2023 09:46 Відповісти
Він же GAN-DON.
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10.02.2023 09:58 Відповісти
Покрив усю чечню .
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10.02.2023 09:34 Відповісти
Чечхе )
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10.02.2023 09:34 Відповісти
Атєц
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10.02.2023 09:34 Відповісти
Бавтько ваш Кадиров а ***** це ваша мати!!!!
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10.02.2023 09:34 Відповісти
Точно «да»? Не «Дон»?
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10.02.2023 09:35 Відповісти
как то так похрен что там одержал кадыров от продажного парлмента чечни которые лижут жопу убийцам своих предков, хоть осел народа,все равно
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10.02.2023 09:36 Відповісти
Донна-Да
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10.02.2023 09:36 Відповісти
Атєць всєх кадиравскіх авєц...
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10.02.2023 09:37 Відповісти
"батько народу" - такое только у дикарей бывает
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10.02.2023 09:39 Відповісти
мехк-да дон. Для спрощення вимови звання можно скоротити.
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10.02.2023 09:41 Відповісти
Племінний овцейоб або главний овцейоб-запліднювач, дон
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10.02.2023 09:41 Відповісти
невже гордий чеченський народ так просто впав на коліна перед цим вівцеложцем???? Дудаєв перевертається в могилі
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10.02.2023 09:44 Відповісти
Тупой ******, дон.
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10.02.2023 09:44 Відповісти
Альфасамець-вівцетр**х
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10.02.2023 09:45 Відповісти
с вручением звезды "ган" и ордена "дон" ))
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10.02.2023 09:45 Відповісти
А где высокое звание " Муж овец " ?
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10.02.2023 09:45 Відповісти
"Муж для всех овец и овца для всех мужей"
Это, правда,было сказано 2.000 лет назад и про человека выдающегося, Юлия Цезаря("Муж всех жен и жена всех мужей").
Но сойдет и так.
Какие времена, такие и "цезари".
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10.02.2023 09:51 Відповісти
Блин прочитал от парламента Чехии😵‍💫
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10.02.2023 09:47 Відповісти
Дон-гандон.
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10.02.2023 09:49 Відповісти
Чому не мама?))
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10.02.2023 09:49 Відповісти
" - Как почетный святой, почетный великомученик, почетный Папа римский своего королевства ..." (с) Как то так.
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10.02.2023 09:51 Відповісти
Это ЗнакЪ!!!
В этом году Назарбаева лишили титула "Елбасы", лидер народа, отец народа, и тут же новый Атэц поднялся.
Правда, Елбасы Назарбай еще легко отделался, а нового Елбасы Кадырова титула лишат вместе с головой
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10.02.2023 09:54 Відповісти
тепер він "самый главный баран" якого будутьскоро "роздоювати"
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10.02.2023 10:08 Відповісти
"Отец народа"?!...
Воно більше схоже на якусь барадату бабу, хвору на сифіліс...
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10.02.2023 10:35 Відповісти
Отец уродов
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10.02.2023 11:34 Відповісти
Урод Баранов.
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10.02.2023 11:52 Відповісти
Овец....
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10.02.2023 11:36 Відповісти
Меховая @@зда!
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10.02.2023 12:27 Відповісти
Главный ****** чеченского народа.
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10.02.2023 12:48 Відповісти
Наслухався пісень про Бандеру і шерсть заздрість заїла.
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10.02.2023 13:52 Відповісти
Як же він своїх баранів залякав.
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10.02.2023 15:29 Відповісти
Як, як? Ман-Да?
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04.03.2023 08:37 Відповісти
 
 