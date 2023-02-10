Кадиров отримав від парламенту Чечні звання "батько народу" - "Мехк-Да"

Парламент Чечні одноголосно затвердив поправки до республіканської конституції, згідно з якими встановлюється посада голови регіону чеченською мовою - "Мехк-Да".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Дослівно "Мехк-Да" перекладається як "батько краю". Це словосполучення використовується у значенні "батько народу".

Поправки до конституції Чечні були запропоновані головою місцевого парламенту Магомедом Даудовим. Після того, як на одну з них, яка наділяє Рамзана Кадирова титулом "батько народу", звернули увагу ЗМІ, депутат Держдуми Росії від Чечні Адам Делімханов заявив, що "Мехк-Да" перекладається з чеченської на російську як "вища посадова особа республіки".

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"Поняття "Мехк-Да" повністю передає роль голови Чечні як захисника релігії, народу, його інтересів, культури, історії, традицій і звичаїв", - написав Делімханов у телеграм-каналі.

Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Правозахисники неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини, а також у викраденнях і вбивствах своїх критиків. Проти голови Чечні запровадили санкції ЄС, США і низка інших країн.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров став одним із головних пропагандистів війни. Керівник Чечні регулярно звітує про відправку найманців на фронт, а також погрожує розправою найвищим посадовим особам України.