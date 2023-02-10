Кадиров отримав від парламенту Чечні звання "батько народу" - "Мехк-Да"
Парламент Чечні одноголосно затвердив поправки до республіканської конституції, згідно з якими встановлюється посада голови регіону чеченською мовою - "Мехк-Да".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Дослівно "Мехк-Да" перекладається як "батько краю". Це словосполучення використовується у значенні "батько народу".
Поправки до конституції Чечні були запропоновані головою місцевого парламенту Магомедом Даудовим. Після того, як на одну з них, яка наділяє Рамзана Кадирова титулом "батько народу", звернули увагу ЗМІ, депутат Держдуми Росії від Чечні Адам Делімханов заявив, що "Мехк-Да" перекладається з чеченської на російську як "вища посадова особа республіки".
"Поняття "Мехк-Да" повністю передає роль голови Чечні як захисника релігії, народу, його інтересів, культури, історії, традицій і звичаїв", - написав Делімханов у телеграм-каналі.
Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Правозахисники неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини, а також у викраденнях і вбивствах своїх критиків. Проти голови Чечні запровадили санкції ЄС, США і низка інших країн.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров став одним із головних пропагандистів війни. Керівник Чечні регулярно звітує про відправку найманців на фронт, а також погрожує розправою найвищим посадовим особам України.
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Это, правда,было сказано 2.000 лет назад и про человека выдающегося, Юлия Цезаря("Муж всех жен и жена всех мужей").
Но сойдет и так.
Какие времена, такие и "цезари".
В этом году Назарбаева лишили титула "Елбасы", лидер народа, отец народа, и тут же новый Атэц поднялся.
Правда, Елбасы Назарбай еще легко отделался, а нового Елбасы Кадырова титула лишат вместе с головой
Воно більше схоже на якусь барадату бабу, хвору на сифіліс...