Чечня могла б стати незалежною, - прем’єр Польщі Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею звільнення народів, які заселяють нинішню Росію, та утворення ними незалежних держав.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI.
Польський прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що "інші народи звільняться від Російської Федерації", де вони, за його словами, перебувають "у в'язниці".
"Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть – з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність", – зазначив він.
Також Моравецький сказав, що що бажає "нашим російським сусідам" "всього найкращого в контексті нормальної країни, нормального розвитку і нормальних відносин".
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"Це те, чого всі країни хочуть, щоб сталося з Росією. На жаль, це не те, чого від них очікували в останні десятиліття, в останні століття", – додав очільник уряду Польщі.
Чечня воювала з Росією у 1994-1996 і 1999-2009 роках. Після останньої війни РФ відновила федеральний контроль над Чечнею, яку нині очолює прихильний до Владіміра Путіна Рамзан Кадиров.
Зазначимо, що на пленарному засіданні Верховної Ради в жовтні 2022 року депутати визнали Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією і засудили геноцид чеченського народу.
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Квота представників країни в Європарламенті залежить не від ВВП країни, а від її населення.
Це одна з причин, чому не спішать брати Україну в ЄС. Бо Україна може посилити впливовість східноєвропейського крила в Європарламенті.
Населення? А хто фінансову допомогу країнам з цим населенням надає? Країни з найбільшим ВВП. Хто брав участь у підписанні мінських домовленостей? Польща? Угорщина? Ні. Франція та Германія. Хто приймає рішення про передачу західної зброї Україні? Хто її виробляє? Знов ж таки - Германія та Франція. Ось і все.
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российские телеграмм-каналы сообщают о крупном пожаре на рынке "Синдика" в Подмосковье.
сейчас площадь пожара 2100 м²
https://t.me/FastFocus/41887
По предварительным данным, внутри хранились горюче-смазочные материалы.
НЕ ПРОЙШЛО І ДВАДЦЯТЬ РОКІВ КРАЩЕ ПІЗНО НІЖ НІКОЛИ
Симоньян хочет взять Берлин..за 2 дня...😁
Трошки про танк Леопард...💪✊🥇🥇🥇