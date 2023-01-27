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Чечня могла б стати незалежною, - прем’єр Польщі Моравецький

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею звільнення народів, які заселяють нинішню Росію, та утворення ними незалежних держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI.

Польський прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що "інші народи звільняться від Російської Федерації", де вони, за його словами, перебувають "у в'язниці".

"Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть – з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність", – зазначив він.

Також Моравецький сказав, що що бажає "нашим російським сусідам" "всього найкращого в контексті нормальної країни, нормального розвитку і нормальних відносин".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

"Це те, чого всі країни хочуть, щоб сталося з Росією. На жаль, це не те, чого від них очікували в останні десятиліття, в останні століття", – додав очільник уряду Польщі.

Чечня воювала з Росією у 1994-1996 і 1999-2009 роках. Після останньої війни РФ відновила федеральний контроль над Чечнею, яку нині очолює прихильний до Владіміра Путіна Рамзан Кадиров.

Зазначимо, що на пленарному засіданні Верховної Ради в жовтні 2022 року депутати визнали Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією і засудили геноцид чеченського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як тільки не стане Путіна, Ічкерія буде вільною країною. Чи з Кадировим, чи без, - Данілов

Автор: 

Чечня (284) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+31
Про це треба було говорити у 1994-1996 рр. Але тоді кацапи всіх переконали у тому, що Чечня це осередок світового тероризму. Тому Захід просто закрив очі на те, що вони там виробляли.
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27.01.2023 23:30
+25
правильно будет Чечня станет Свободной Ичкерией!
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27.01.2023 23:31
+19
сейчас кацапов бомбанет
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27.01.2023 23:32
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Про це треба було говорити у 1994-1996 рр. Але тоді кацапи всіх переконали у тому, що Чечня це осередок світового тероризму. Тому Захід просто закрив очі на те, що вони там виробляли.
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27.01.2023 23:30 Відповісти
Тобто на хвилиночку: раха докатилася до того, що передові країни на офіційному рівні вустами офіційних осіб ставлять під сумнів територіальну цілісність росії.
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27.01.2023 23:44 Відповісти
Ну, Польща це явно не передова країна. А всі інші - реальні важковаговики - просто відмовчуються. Їм це просто невигідно. Навіщо їм головняк з купою незрозумілих національних утворень? Вони якраз таки зацікавлені у тому, щоб мордор залишався єдиним та неділимим. Так само як вони хотіли, щоб Україна не виходила свого часу зі складу СРСР.
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27.01.2023 23:50 Відповісти
у порівнянні з росією та її союзниками, такими як еритрея і білорусь - Польща передова. Та й в плані політичного впливу Польща одна з передових в ЄС. Франція, Німеччина крутіші. Іспанія, Італія... але політичний вплив їх співставний наразі з польським.
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28.01.2023 00:14 Відповісти
Політичний вплив мають ті, хто має гроші. ВВП Німеччини складає 4.26 трильйони євро. У Польщі - 680 мільярдів євро. Окрім того, Польща ще є реципієнтом фінасової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільярдів євро. З таким ВВП вона точно не може суттєво ні на що впливати. Робити гучні заяви - так. Намагатися лобіювати свої та чужі інтереси - так. Але всі основні рішення приймаються у Брюселі, Парижі та Берліні.
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28.01.2023 00:45 Відповісти
Угорщина клянчить гроші у ЄС і має політичний вплив.
Квота представників країни в Європарламенті залежить не від ВВП країни, а від її населення.

Це одна з причин, чому не спішать брати Україну в ЄС. Бо Україна може посилити впливовість східноєвропейського крила в Європарламенті.
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28.01.2023 08:42 Відповісти
угорщина не вплив має. Вона просто шантажує, користуючись своїм правом вето. Таким самим, яке мають всі інші члени ЄС. От і все.

Населення? А хто фінансову допомогу країнам з цим населенням надає? Країни з найбільшим ВВП. Хто брав участь у підписанні мінських домовленостей? Польща? Угорщина? Ні. Франція та Германія. Хто приймає рішення про передачу західної зброї Україні? Хто її виробляє? Знов ж таки - Германія та Франція. Ось і все.
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28.01.2023 09:06 Відповісти
Переконали у 1999-2001, до цього свыт підтримував Чеченію
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28.01.2023 00:41 Відповісти
А як підтримував? Глибоким занепокоєнням? Ну так це не підтримка.
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28.01.2023 00:50 Відповісти
правильно будет Чечня станет Свободной Ичкерией!
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27.01.2023 23:31 Відповісти
Со столицей городом Джохар!
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28.01.2023 00:09 Відповісти
сейчас кацапов бомбанет
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27.01.2023 23:32 Відповісти
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27.01.2023 23:45 Відповісти
ну правильно ж мыслит Матеуш Корнелевич. От если бы еще не трогал Степана Андреевича, то просто было бы вообще идеально.
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27.01.2023 23:33 Відповісти
Да уж, пропагандоны от такой "наглости" потеряют дар речи
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27.01.2023 23:34 Відповісти
Швидше навпаки. Почнуть істерично верещати про те, що Польща забула вересень 39-го і що раніше частина Польщі була в складі рассєйской імпєріі. І що по дорозі на Берлін їхнє кацапське воїнство повинно повернути Польщу в радную говєнь.
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28.01.2023 00:00 Відповісти
Це у випадку, коли народ вільної Ічкерії знайде в собі сили відправити тіктокера зі світою на позаплановий концерт кабзона...
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27.01.2023 23:37 Відповісти
Там разве что может быть кланово-семейные разборки за контроль над финансовыми потоками из РФ. Пока РФ исправно платит дань, бунт против нее маловероятен.
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27.01.2023 23:56 Відповісти
Чечні не потрібна незалежність 90% держбюджету республіки це дань-дотації інших регіонів РФ, щоб Чечні не бунтувала, тут я б поставив під сумнів хто кого більше контролює чи москва чечню чи навпаки.
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27.01.2023 23:40 Відповісти
нічого - нафти вистачить ...своєї
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27.01.2023 23:46 Відповісти
Помойму ти правий на 1500.
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28.01.2023 00:11 Відповісти
Я так і подумав як ви)"Ім так удобна",тобто чеченцям.Яка з них держава,якщо живуть утриманцями вічно.Або хтось знає що вони робитимуть після незалежності такої?
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28.01.2023 08:28 Відповісти
Краще Югра хай стане
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27.01.2023 23:45 Відповісти
А за чей счет они тогда жить будут? Не, пусть РФ и дальше содержит их.
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27.01.2023 23:45 Відповісти
"Чечня могла б стати незалежною" але ж зараз Чечня присмокталась до росії і отримує 90% дотації в чеченський бюджет.
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27.01.2023 23:46 Відповісти
Який весь іде на Кадирова.
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28.01.2023 08:17 Відповісти
чечня не просто має стати незалежною, вона ще має бути ісламським халіфатом ... нехай оголошує рашистам джихад і воює з ними до бескінечності ...
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27.01.2023 23:57 Відповісти
Пет.ухь кацапский запел)
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28.01.2023 00:58 Відповісти
и только твоя жопа по прежнему в рабстве у джигитов
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28.01.2023 00:59 Відповісти
Воно їм треба?? л0х касап їх годує як на убой, а то знов горами тинятися, за барашками гонятися.
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28.01.2023 00:14 Відповісти
и о погоде )))
///
российские телеграмм-каналы сообщают о крупном пожаре на рынке "Синдика" в Подмосковье.
сейчас площадь пожара 2100 м²

https://t.me/FastFocus/41887

По предварительным данным, внутри хранились горюче-смазочные материалы.
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28.01.2023 00:16 Відповісти
Т.е. после Моравецкого, таки кацапов бамбануло
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28.01.2023 00:18 Відповісти
Чечня ПОВСТАНЬ проти кацапських окупантів

НЕ ПРОЙШЛО І ДВАДЦЯТЬ РОКІВ КРАЩЕ ПІЗНО НІЖ НІКОЛИ
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28.01.2023 00:41 Відповісти
Для цього як мінімум посольство потрібно відкрити
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28.01.2023 00:57 Відповісти
Вірю що прийде час й Чечня/Ічкерія буде вільною, й іньші народи яких Московити окупували!
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28.01.2023 01:07 Відповісти
Сейчас Кадырка из Дубаев запишет очередной тик-ток про безбожный запада и Польшу. А Моравецкий реально заслуживает стать следующим президентом Польши.
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28.01.2023 01:11 Відповісти
Ех чеченцям б в 90ті пару сотень джавелінів і стінгерів і не було б сьогодні цього пекла.
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28.01.2023 01:11 Відповісти
Шкода, що українці тоді знехтували шансом зробити правильні висновки щодо того хто є справжньою загрозою. В 1999-2000 президент України Л. Кучма сказав що росіяни мають право на проведення "контртерористичної операції" в Чечні, притом "будь-якими методами". Ці методи: розбомблення міст і сіл і житлових квраталів вщент авацією і артилерією з тисячами мешканців включно, розстріляні з танків та бронетехники (і повітря також) автомобілі і автобуси з людьми, вбиті пострілами впритул мирні жінки у власних будинках, масові розстріли і катування у т. зв. "фільтраційних таборах", братські могили, викрадання людей. Все це сьогодні принесли рашисти в Україну, але покоління тому все це вони вже випробували в Чечні!
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28.01.2023 02:25 Відповісти
Кацапія могла б стати незалежною від Чечні, але дондон її так просто не відпустить.
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28.01.2023 02:29 Відповісти
Свободу национальным республикам от оккупации парашкой!
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28.01.2023 02:35 Відповісти
если бы Ичкерия получила 10% от помощи ,что получает Украина, сегодня, Украина бы восстановила свои исторические границы с Ичкерией, Казахстаном, Грузией и Москаль Ордой !
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28.01.2023 02:49 Відповісти
Просто тупоголовые западные политики не понимали что Ичкерии надо было помогать оружием...
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28.01.2023 03:59 Відповісти
Ну тепер якщо Рамзанка Дьіров не дурак - має діяти...
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28.01.2023 04:03 Відповісти
Він дурень. Його повісять.
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28.01.2023 08:20 Відповісти
Не только Чечня, но и: Дагестан, Татарстан, Башкортостан и другие должны получить независимость. Иначе войны, которые развязывает москва НИКОГДА не прекратятся, а paшкa НИКОГДА не станет нормальной, адекватной страной .
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28.01.2023 04:31 Відповісти
Сумніваюсь. Занадто вони звикли жити у добробуті. Їм тепер тільки Кадиров милий, бо дозволяє грабувати інші народи. Вони в нас стільки сільськогосподарської техніки поперли. Більше вони нічого не вміють.
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28.01.2023 04:34 Відповісти
Чечня от себя Москву не отпустит. Где они харчеваться будут?
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28.01.2023 07:38 Відповісти
https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/73688929/ Боровшись с расширением НАТО на восток, не заметили расширения Чечни на север. В самом центре города в столице Урала. Екатеринбурге, https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/ Кавказцы, устроившие рейдерский захват в «Манхэттене», оккупировали бизнес-центр
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28.01.2023 07:40 Відповісти
https://youtu.be/T4cEuM3iCqE ...
Симоньян хочет взять Берлин..за 2 дня...😁
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28.01.2023 07:57 Відповісти
https://youtu.be/QNehEoAKKt4

Трошки про танк Леопард...💪✊🥇🥇🥇
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28.01.2023 09:06 Відповісти
А зачем Кадырову свободная Чечня. Он присосался к денежкам РФ, живёт припеваючи. Таких денег при свободной Чечне они не заработают.
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28.01.2023 09:36 Відповісти
А чому тільки Чечня? Якщо всі поневолені народи захочуть свободи, то від рашки тільки московська область лишиться...
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28.01.2023 11:38 Відповісти
 
 