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Кадыров (789) Чечня (630)

Кадыров получил от парламента Чечни звание "отец народа" - "Мехк-Да"

кадиров

Парламент Чечни единогласно утвердил поправки к республиканской конституции, согласно которым устанавливается должность главы региона на чеченском языке - "Мехк-Да".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Дословно "Мехк-Да" переводится как "отец края". Это словосочетание используется в значении "отец народа".

Поправки к конституции Чечни были предложены главой местного парламента Магомедом Даудовым. После того, как на одну из них, наделяющую Рамзана Кадырова титулом "отец народа", обратили внимание СМИ, депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов заявил, что "Мехк-Да" переводится с чеченского на русский как "высшее должностное лицо республики" .

"Понятие "Мехк-Да" полностью передает роль главы Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев", – написал Делимханов в телеграм-канале.

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Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Правозащитники неоднократно обвиняли его в нарушениях прав человека, а также в похищениях и убийствах своих критиков. Против главы Чечни ввели санкции ЕС, США и ряд других стран.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Руководитель Чечни регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, а также угрожает расправой высшим должностным лицам Украины.
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Топ комментарии
+23
Дон
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10.02.2023 09:34
+16
*****?
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10.02.2023 09:31
+13
Бавтько ваш Кадиров а ***** це ваша мати!!!!
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10.02.2023 09:34
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*****?
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10.02.2023 09:31 Ответить
Ман-Да Республики.
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10.02.2023 11:19 Ответить
Ман-да республіці))
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10.02.2023 11:30 Ответить
*****-Дон.
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10.02.2023 11:22 Ответить
... Ган-Дон.
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10.02.2023 11:48 Ответить
Му-дак
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10.02.2023 09:31 Ответить
Му-Дак-Да...
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10.02.2023 09:55 Ответить
то опечатка якась може? ) більш правдиво - головний вівцейоб.
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10.02.2023 09:33 Ответить
Дон
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10.02.2023 09:34 Ответить
ого. рамзанка диров трєщіт па швам.
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10.02.2023 09:36 Ответить
поганяло - "Хомячок")))
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10.02.2023 09:46 Ответить
Він же GAN-DON.
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10.02.2023 09:58 Ответить
Покрив усю чечню .
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10.02.2023 09:34 Ответить
Чечхе )
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10.02.2023 09:34 Ответить
Атєц
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10.02.2023 09:34 Ответить
Бавтько ваш Кадиров а ***** це ваша мати!!!!
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10.02.2023 09:34 Ответить
Точно «да»? Не «Дон»?
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10.02.2023 09:35 Ответить
как то так похрен что там одержал кадыров от продажного парлмента чечни которые лижут жопу убийцам своих предков, хоть осел народа,все равно
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10.02.2023 09:36 Ответить
Донна-Да
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10.02.2023 09:36 Ответить
Атєць всєх кадиравскіх авєц...
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10.02.2023 09:37 Ответить
"батько народу" - такое только у дикарей бывает
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10.02.2023 09:39 Ответить
мехк-да дон. Для спрощення вимови звання можно скоротити.
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10.02.2023 09:41 Ответить
Племінний овцейоб або главний овцейоб-запліднювач, дон
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10.02.2023 09:41 Ответить
невже гордий чеченський народ так просто впав на коліна перед цим вівцеложцем???? Дудаєв перевертається в могилі
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10.02.2023 09:44 Ответить
Тупой ******, дон.
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10.02.2023 09:44 Ответить
Альфасамець-вівцетр**х
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10.02.2023 09:45 Ответить
с вручением звезды "ган" и ордена "дон" ))
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10.02.2023 09:45 Ответить
А где высокое звание " Муж овец " ?
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10.02.2023 09:45 Ответить
"Муж для всех овец и овца для всех мужей"
Это, правда,было сказано 2.000 лет назад и про человека выдающегося, Юлия Цезаря("Муж всех жен и жена всех мужей").
Но сойдет и так.
Какие времена, такие и "цезари".
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10.02.2023 09:51 Ответить
Блин прочитал от парламента Чехии😵‍💫
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10.02.2023 09:47 Ответить
Дон-гандон.
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10.02.2023 09:49 Ответить
Чому не мама?))
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10.02.2023 09:49 Ответить
" - Как почетный святой, почетный великомученик, почетный Папа римский своего королевства ..." (с) Как то так.
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10.02.2023 09:51 Ответить
Это ЗнакЪ!!!
В этом году Назарбаева лишили титула "Елбасы", лидер народа, отец народа, и тут же новый Атэц поднялся.
Правда, Елбасы Назарбай еще легко отделался, а нового Елбасы Кадырова титула лишат вместе с головой
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10.02.2023 09:54 Ответить
тепер він "самый главный баран" якого будутьскоро "роздоювати"
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10.02.2023 10:08 Ответить
"Отец народа"?!...
Воно більше схоже на якусь барадату бабу, хвору на сифіліс...
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10.02.2023 10:35 Ответить
Отец уродов
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10.02.2023 11:34 Ответить
Урод Баранов.
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10.02.2023 11:52 Ответить
Овец....
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10.02.2023 11:36 Ответить
Меховая @@зда!
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10.02.2023 12:27 Ответить
Главный ****** чеченского народа.
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10.02.2023 12:48 Ответить
Наслухався пісень про Бандеру і шерсть заздрість заїла.
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10.02.2023 13:52 Ответить
Як же він своїх баранів залякав.
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10.02.2023 15:29 Ответить
Як, як? Ман-Да?
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04.03.2023 08:37 Ответить
 
 