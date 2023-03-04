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Суд на Львівщині передав на потреби ЗСУ 48 тисяч вилучених електронних сигарет

суд,феміда

На Львівщині за ініціативи прокурорів на потреби Збройних сил України суд передав 48 тисяч вилучених електронних сигарет на загальну суму понад 14 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Львівська обласна прокуратура 2 березня.

Так, товари були вилучені та арештовані під час проведення обшуку у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

За даними розслідування, електронні сигарети були ввезені до України поза митним контролем та без сплати акцизного податку. Тому відповідно до законодавства їх продаж на території держави заборонений.

Далі прокурори ініціювали звернення до суду та отримали ухвалу слідчого судді про передачу вказаних речових доказів на потреби ЗСУ. А вже 1 березня електронні сигарети передали представникам семи військових частин Збройних сил України.

Правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження за фактом транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з обвинувальним актом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях. ФОТО

Автор: 

допомога (8428) електронні сигарети (96)


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Топ коментарі
+9
Справедливо поделили прокуроры на Львовщине. Деньги наверное себе, а сигареты ЗСУ.
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04.03.2023 01:04
+7
тепер зсу накуриться? чи шо
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04.03.2023 00:57
+7
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04.03.2023 01:15
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тепер зсу накуриться? чи шо
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04.03.2023 00:57 Відповісти
У ЗСУ є потреба в теплаках, мавіках, їжі, а не айкосах різних
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04.03.2023 00:59 Відповісти
дійсно, для чого те куриво курящим людям.....нерви успокоїти не треба(чого ж їм там нервувати), а коли курящий не курить - то взагалі ах4;єнно.....
клоуни диванні
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04.03.2023 03:04 Відповісти
ніхєра воно нерви не заспокоює, мнимий ефект. Тільки гірше робить, а долбойоби топлять за отруту
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04.03.2023 18:40 Відповісти
Це щоб і наші обкурені були? Мабуть ті прокурори заслані

Знищити як непотріб та гріх, нічого вбивати себе
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04.03.2023 07:41 Відповісти
І як з них стріляти?
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04.03.2023 01:00 Відповісти
Блестящая ирония, но есть подозрение на цепочковые схемы - часть товара возможно и окажется во рту курящих солдат, а остальное в комерческих магазинах
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04.03.2023 09:49 Відповісти
Справедливо поделили прокуроры на Львовщине. Деньги наверное себе, а сигареты ЗСУ.
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04.03.2023 01:04 Відповісти
Пусть они это в верховну зраду передатут, чтобы они курили то,что они курят в электронном формате, особенно это поможет Слугам Зелёного президента!!!
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04.03.2023 01:14 Відповісти
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04.03.2023 01:15 Відповісти
зэ-гниды не останавливаются
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04.03.2023 01:17 Відповісти
а где лайк?или не нравиться
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04.03.2023 02:07 Відповісти
Ну... не нравься, если хочешь.
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04.03.2023 09:13 Відповісти
ну не нравится -тогда напиши гниде марадеру резникову который армию обворовал
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04.03.2023 13:32 Відповісти
и что?
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04.03.2023 07:50 Відповісти
Що, і досі ждуть?
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04.03.2023 07:44 Відповісти
оце вже хлопцi накуряться...
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04.03.2023 01:51 Відповісти
курить эту раковую палочку точно никому не посоветую ...
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04.03.2023 03:35 Відповісти
Що, серйозно? Оце "допомога"... їхню мать
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04.03.2023 04:31 Відповісти
А де ще 2 тисячі поділи? Заникали?
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04.03.2023 05:09 Відповісти
в електронних цигарках є дуже корисна річ- Li-акумулятор - дуже корисна річ на війні, яка має купу застосувань для тих хто воює....так шо усіляким "юмористам" краще помовчати
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04.03.2023 05:10 Відповісти
Де пише що вони з акумуляторами?
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04.03.2023 13:21 Відповісти
Где они их будут заряжать ?
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04.03.2023 06:36 Відповісти
На передку повно генераторів, павербанків, навіть електростанцій.
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04.03.2023 07:31 Відповісти
Краще передали хоча б половину тих хабарів, які набрали за рік війни.
Можна було б танк Леопард купити на ті гроші.
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04.03.2023 06:48 Відповісти
Людина-істота "розумна".Винайде любі способи,як себе вбити,і при цьому ще й непогано заробити.
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04.03.2023 06:57 Відповісти
Твари зелёные,вместо одежды и обуви ХYUNЮ шлют воинам и крадут у ЗСУ.ЗЕЛЕНЫЕ КРЫСЫ
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04.03.2023 06:57 Відповісти
а може краще потрясти мошну львів ських судей там мільйони доларів сховано в банках під полом
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04.03.2023 07:17 Відповісти
Для них є Божий суд, раніше - вони недоторкані
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04.03.2023 07:48 Відповісти
І навіщо труїти власну армію. Це ж не про здоров'я
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04.03.2023 07:31 Відповісти
Українською цигарки.
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04.03.2023 10:04 Відповісти
 
 