Суд на Львівщині передав на потреби ЗСУ 48 тисяч вилучених електронних сигарет

На Львівщині за ініціативи прокурорів на потреби Збройних сил України суд передав 48 тисяч вилучених електронних сигарет на загальну суму понад 14 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Львівська обласна прокуратура 2 березня.

Так, товари були вилучені та арештовані під час проведення обшуку у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

За даними розслідування, електронні сигарети були ввезені до України поза митним контролем та без сплати акцизного податку. Тому відповідно до законодавства їх продаж на території держави заборонений.

Далі прокурори ініціювали звернення до суду та отримали ухвалу слідчого судді про передачу вказаних речових доказів на потреби ЗСУ. А вже 1 березня електронні сигарети передали представникам семи військових частин Збройних сил України.

Правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження за фактом транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з обвинувальним актом.

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