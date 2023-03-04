Горлівська лікарня збільшує кількість ліжко-місць для поранених загарбників, - Генштаб
Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Тенденція не зникла - нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.
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І що в цьому випадку казати? Ми отримаємо високоточну зброю, але незліченний натовп з атоматами в руках може завоювати територію України, як це було з талібами в Афганістані. Чесно кажучи, я дуже засмутилася після цього інтерв'ю.
ми не повинні їх економити, навіть думати про їх економію.
Втім Захід це розуміє, у них відновлюється масове виробництво ***********,
так це боротьба і між економіками Заходу і Мордору, а ми у цій війні втрачаємо найдорожче - життя українців.
А щодо "талібів" - так вони на своїй землі воюють І їх народ підтримує А тут кацапня - чужа!
Також він сказав що тільки в січні кацапня відгризла у нас назад 85 км, у Гордона ледь очі не повилазили на лоб, як? І той повторив - 85 км лише у січні. Далі я вже не слухала, мені фізично стало погано і я їх вимкнула.
Тоді просто сприймайте це як "данність" - легше переносить будете