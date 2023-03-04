Горлівська лікарня збільшує кількість ліжко-місць для поранених загарбників, - Генштаб

Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Тенденція не зникла - нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.