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Новини Війна
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Горлівська лікарня збільшує кількість ліжко-місць для поранених загарбників, - Генштаб

окупант

Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Тенденція не зникла - нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Також читайте: Хворих лікарні Сєверодонецька відправляють додому, приміщення готують під хірургію для військових РФ, - ОВА

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Автор: 

авіація (4151) армія рф (17743) лікарня (1364) Генштаб ЗС (6737) Повітряні сили (2733)


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Топ коментарі
+5
в морге койки ставят.
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04.03.2023 07:58
+4
А як там горлівський морг працює?
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04.03.2023 07:13
+4
А де ж будут лікувати місцевих орків, які волали "Путін пріді", і чи збудувало ***** за 9 років хоч одну лікарню на окупованому Донбасі?
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04.03.2023 07:14
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А як там горлівський морг працює?
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04.03.2023 07:13 Відповісти
нет. Там сейчас койки ставят. Вместо морга на задний двор мобильный крематорий подогнали.
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04.03.2023 08:00 Відповісти
А навіщо їм морги? Там повно шахт покинутих! Скидать - не перескидать!
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04.03.2023 08:34 Відповісти
А де ж будут лікувати місцевих орків, які волали "Путін пріді", і чи збудувало ***** за 9 років хоч одну лікарню на окупованому Донбасі?
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04.03.2023 07:14 Відповісти
А шо не так?
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04.03.2023 07:18 Відповісти
і це ж наші люди
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04.03.2023 07:15 Відповісти
вор на ворі - зрадник на знаднику...
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04.03.2023 07:16 Відповісти
Моет быть лучше в Ростове, или даже в Краснодаре?
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04.03.2023 07:16 Відповісти
Лежить тушка, без ножок, без ушок.
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04.03.2023 07:25 Відповісти
Вот твари долбанные. Надо срочно сообщить в общество защиты животных, что кацапы оставляют без привычной еды лисиц, волков и диких свиней, лишая их привычной жрачки.
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04.03.2023 07:47 Відповісти
в морге койки ставят.
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04.03.2023 07:58 Відповісти
Дамбасяни на все згодні, аби тільки їх асвабаждалі від бандер.
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04.03.2023 08:13 Відповісти
Дорогі мої співвітчизники, вчора дивилася Стрім на канлі Фейгіна, стрім був більше 3х годин і після 32 хвилин бесіди з Арестовичем був стим Гордона з нашим армійським генералом, військовим льотчиком, вибачте забула прізвище, і він сказав, що якщо ми хочемо перемогти - ми повинні знищувати щодня мінімум 3,000 окупантів, якщо їх буде менше - жодного швидкого результату у війні Україна не матиме. І навіть ця сума дохликів результату мати не буде, в день 3,000 треба знищувати, щоб до цих ублюдків хоч щось дійшло, а у нас за рік 150 з чимось тисяч всього. Він сказав що Путін в кінцю літа буде направляти на Україну в місяць по 100,000 російських окупантів, і з ні з голими руками а з технікою, і головна проблема в нашій війні з росією, що у них людські ресурси нескінченні, на жаль. А у нас ліміт на військових. І на людей, які бажають воювати і мають військові навички. І навіть якщо послати 100 чоловік до армії непідготовлених, з них загинуть 90, а іноді і 99.
І що в цьому випадку казати? Ми отримаємо високоточну зброю, але незліченний натовп з атоматами в руках може завоювати територію України, як це було з талібами в Афганістані. Чесно кажучи, я дуже засмутилася після цього інтерв'ю.
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04.03.2023 08:30 Відповісти
Ми просимо у Заходу більше снарядів і ракет, вогнева міць і щільність вогню збільшують втрати ворога, хоч вже доводилося читати про бурчання з боку Заходу, що ми їх витрачаємо неекономно,
ми не повинні їх економити, навіть думати про їх економію.
Втім Захід це розуміє, у них відновлюється масове виробництво ***********,
так це боротьба і між економіками Заходу і Мордору, а ми у цій війні втрачаємо найдорожче - життя українців.
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04.03.2023 08:41 Відповісти
Це так, і при стримі вони ще розповіли, що у нас досі ще брак *********** для арти на 5-7 їх пострілів ми відповідаємо одним.
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05.03.2023 08:39 Відповісти
Як казали колись в Радянській Армії - "Лётчик - "геройский орёл"... Пока он в воздухе! А на земле - дитя малое..." Хай краще збиває ракети і вертольоти з літаками та бомбить, а не лізе в "питання стратегії" Його ракетно-бомбовий удар коштує більше, ніж його "умозаключєнія"
А щодо "талібів" - так вони на своїй землі воюють І їх народ підтримує А тут кацапня - чужа!
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04.03.2023 08:43 Відповісти
Я з вами згодна практично у всьому, але проблема в тому, що не нескінченна Орда навіть з палицями в руках замість автоматів може своїми тілами забити всю високоточну зброю. І, як приклад, він навів талібів в Афганістані.
Також він сказав що тільки в січні кацапня відгризла у нас назад 85 км, у Гордона ледь очі не повилазили на лоб, як? І той повторив - 85 км лише у січні. Далі я вже не слухала, мені фізично стало погано і я їх вимкнула.
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05.03.2023 08:44 Відповісти
Так км чи квадратних км? Це дуже різні речі. Ви змінили 3-15?
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05.03.2023 08:53 Відповісти
Ви щось реально можете в цьому змінить? НІ
Тоді просто сприймайте це як "данність" - легше переносить будете
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05.03.2023 09:04 Відповісти
Які гарні чоботи....
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04.03.2023 10:04 Відповісти
А чоботи пенкі, життя замало виявилось щоб оплатити))
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04.03.2023 18:18 Відповісти
Шапку, ватник, та чоботи пенкі- відроблять треба. Заробив на унітаз?
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04.03.2023 18:17 Відповісти
 
 