Рашисти били із артилерії по двох громадах Миколаївщини, - Кім

Вчора, 3 березня, упродовж дня ворог завдавав артилерійські та мінометні удари по акваторії й узбережжю Очаківської громади.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 15:30 зафіксовано артилерійський обстріл за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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