Рашисти били із артилерії по двох громадах Миколаївщини, - Кім
Вчора, 3 березня, упродовж дня ворог завдавав артилерійські та мінометні удари по акваторії й узбережжю Очаківської громади.
Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, о 15:30 зафіксовано артилерійський обстріл за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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показати весь коментар04.03.2023 08:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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