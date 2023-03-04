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Рашисти били із артилерії по двох громадах Миколаївщини, - Кім

очаків

Вчора, 3 березня, упродовж дня ворог завдавав артилерійські та мінометні удари по акваторії й узбережжю Очаківської громади.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 15:30 зафіксовано артилерійський обстріл за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Вночі окупанти двічі завдали ударів по Очакову Миколаївської області, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2291) обстріл (29006) Кім Віталій (471) Очаків (207)


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Знов глушили рибу?
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04.03.2023 08:28 Відповісти
 
 