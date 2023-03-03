Вночі окупанти двічі завдали ударів по Очакову Миколаївської області, - ОВА

Протягом минулої доби росіяни не припиняли обстрілів акваторії Очаківської громади та Очакова.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 березня, о 03:52 та 03:58 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає. Пошкоджено лікувально-профілактичний заклад та дошкільний навчальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Наразі уточнюються інші наслідки пошкоджень.

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2 березня о 9:00 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.