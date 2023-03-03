УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13093 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
961 0

Вночі окупанти двічі завдали ударів по Очакову Миколаївської області, - ОВА

очаків

Протягом минулої доби росіяни не припиняли обстрілів акваторії Очаківської громади та Очакова.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 березня, о 03:52 та 03:58 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає. Пошкоджено лікувально-профілактичний заклад та дошкільний навчальний заклад", - йдеться в повідомленні. 

Наразі уточнюються  інші наслідки пошкоджень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни били з РСЗВ та артилерії по Очаківській і Куцурубській громаді Миколаївщини

2 березня  о 9:00 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Автор: 

Миколаївська область (2291) обстріл (29006) Кім Віталій (471) Очаків (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 