Ночью оккупанты дважды нанесли удары по Очакову Николаевской области, - ОВА
За прошедшие сутки россияне не прекращали обстрелов акватории Очаковской громады и Очакова.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 3 марта, в 03:52 и 03:58 враг наносил удары по г. Очаков Очаковской громады. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждены лечебно-профилактическое учреждение и дошкольное учебное заведение", - говорится в сообщении.
В настоящее время уточняются другие последствия повреждений.
2 марта в 9:00 враг нанес минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
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