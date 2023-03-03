Ночью оккупанты дважды нанесли удары по Очакову Николаевской области, - ОВА

За прошедшие сутки россияне не прекращали обстрелов акватории Очаковской громады и Очакова.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 марта, в 03:52 и 03:58 враг наносил удары по г. Очаков Очаковской громады. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждены лечебно-профилактическое учреждение и дошкольное учебное заведение", - говорится в сообщении.

В настоящее время уточняются другие последствия повреждений.

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2 марта в 9:00 враг нанес минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.