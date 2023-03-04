Всі підрозділи ССО, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання, - командувач ССО Хоренко. ФОТО

Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання.

Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня. Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

"Під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

За словами Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України. А швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою.

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