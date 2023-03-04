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Всі підрозділи ССО, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання, - командувач ССО Хоренко. ФОТО

Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання.

Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня. Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

"Під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

За словами Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України. А швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО ліквідували п’ятьох окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Всі підрозділи ССО, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання, - командувач ССО Хоренко 01
Всі підрозділи ССО, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання, - командувач ССО Хоренко 02

Автор: 

Бахмут (1562) ССО (525) Хоренко Віктор (12)


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Топ коментарі
+45
Є Люди з великої літери, яким болить Україна, а є гноми, для яких головне рейтинги та особисті цілі.
Якого хріну стан на фронті моніторить завгосп, синок російського ГРУшника?
Якщо толерантний Луценко заговорив про бардак, то ЗЕмародерів дійсно піджимають Оманські домовленості.
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04.03.2023 09:19
+39
Дрібний мстивий недомірок з амбіціями Наполеона воює не з "тією стороною", а з опозицією.
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04.03.2023 09:26
+35
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04.03.2023 09:40
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Руины не стоят людей!
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04.03.2023 09:05 Відповісти
Кожного для у Бахмутській мясорубці загибається 1500 рашистів, які могли б перетворювати на руїни інші українські міста та ховати під ними мирних жителів.
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04.03.2023 09:14 Відповісти
15.000! не менше!
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04.03.2023 11:26 Відповісти
Незабаром. Йде новий пакет військової допомоги
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04.03.2023 11:29 Відповісти
птн хейло.Вам РЕСПЕКТ за мудру відповідь!!!
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04.03.2023 18:36 Відповісти
Тоді що здати усю Україну, бо частина її уже руїни? Має бути місце,де орків зупинити потрібно. Тактика випаленої землі не повинна зупинити ЗСУ.
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04.03.2023 09:18 Відповісти
Не стоят. Поэтому вышли из Северодонецка и Лисичанска. Можно выйти и из Бахмута. Потом из Краматорска, Славянска. Потом из Днепра, Черкасс, Винницы, Киева. А потом окажется, что от Украины остался один Чоп и два села.
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04.03.2023 16:38 Відповісти
Є Люди з великої літери, яким болить Україна, а є гноми, для яких головне рейтинги та особисті цілі.
Якого хріну стан на фронті моніторить завгосп, синок російського ГРУшника?
Якщо толерантний Луценко заговорив про бардак, то ЗЕмародерів дійсно піджимають Оманські домовленості.
показати весь коментар
04.03.2023 09:19 Відповісти
Як ця гнида дєрьмак вже задовбала.
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04.03.2023 09:24 Відповісти
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04.03.2023 09:40 Відповісти
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04.03.2023 09:49 Відповісти
Ох и рожа.....
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04.03.2023 17:51 Відповісти
Дрібний мстивий недомірок з амбіціями Наполеона воює не з "тією стороною", а з опозицією.
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04.03.2023 09:26 Відповісти
Режим зеленого карлика починає перевершувати режим карлика кремлівського.
ЄС за 2 роки? Буга-га.
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04.03.2023 09:34 Відповісти
Казочка "ми йдемо в ЄС" для 73% корисних ідіотів-паприкольщиків. З зеленими новими літсами ми там і нах не потрібні.
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04.03.2023 09:40 Відповісти
Шмигаль: За 2 роки Україна виконає всі умови щодо членства та "передасть м'яч" ЄС.
Це вже не виклик, а плювок від шавки олігархів.
Корупція набирає обертів, децентралізацію і самоврядування глушать на кореню, суди, силовіки залежать від шістки єрмака татарова, а воно кудахкає...
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04.03.2023 09:46 Відповісти
Патамушта українці в своій більшості лохи. Доведено всіма виборами які були. Замість патріотів обирають різний непотріб за обіцянки-цяцянки. А чувак на лісапеті взагалі нічого не обіцяв.
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04.03.2023 10:51 Відповісти
Я тут уже писала відповідь про домовленості. Наказ командира наразі обов'язково має бути виконано, але дуже багато іменно командирів думають як Луценко і працюють над майбутнім. Війна закінчиться, Україна переможе і,якщо знову українці забудуть про Бучу, зеболото понесе покарання. Усі отримують те що заслужили.
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04.03.2023 09:30 Відповісти
Понесуть. Але це не точно. Може і не понесуть.
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04.03.2023 09:36 Відповісти
Скільки нитка не в'ється, а кінець таки є.
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04.03.2023 09:56 Відповісти
нитки будуть мотати стільки часу, що багато хто того кінця і не побачить.
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04.03.2023 10:00 Відповісти
Чому ССО використовують як піхоту що в них не має задач в тилу ворога.
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05.03.2023 08:19 Відповісти
Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Джерело:
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05.03.2023 19:33 Відповісти
Оманський договорняк послаблювати ЗСУ.
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04.03.2023 09:28 Відповісти
Та зелена падла прийшовши до влади зразу почала руйнувати Україну!!!
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04.03.2023 09:34 Відповісти
А хто проводить рейди в тилу ворога? Мотострілецькі батальйони? Зелений маразм.
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04.03.2023 09:25 Відповісти
а ні хто не думав, підготовити арту, запустити орків в те що залишилось від Бахмуту, зібрати підерів в купу, і накрити всіх разом????
так як було під Києвом...
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04.03.2023 09:27 Відповісти
Простіше, мабуть, замінувати все.
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04.03.2023 10:43 Відповісти
Нажаль там ще є місцеві та дітки, котри ні при яких обставинах не бажають євоюкуватись.
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04.03.2023 11:12 Відповісти
Та що ти кажеш, місцева вата яка чекає освободітєлєй і зливає пересування наших військових.
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04.03.2023 12:53 Відповісти
питання не як... їх знищувати, це питання до штабу
а для чого утримувати кусок випаленої території
який стратегічний об,єкт є Бахмут, коли там живого мясця нема але є варіант оточення
утримувати ділянку ціною тисяч життів наших воїнів тільки для того щоб не здати???
буде другий аеророрт, друга азовсталь...
а для чого????
я розумію що треба захищати Україну, але має бути якась стратегія а не те що кажуть військові які там знаходяться,
м,ясо, м,ясо, м,ясо...
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04.03.2023 11:46 Відповісти
Кожного дня дивлюсь карту б/д - так, там фланги просідають кожного дня, і кожного дня за Бахмутом стає меньше і меньше терріторії для організованного виходу наших війск. Є накази і вони, з слів командування, виконуються. Пишуть шо до Бахмуту перекинуті елітні бригади ЗСУ - я думаю, шо у нас всі бригади елітні.
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04.03.2023 13:52 Відповісти
Фланг один "просідає" -- це північь . Південний флаг цілий місяць не просунулися орки . Деколи й поступилися . З півночі орки за місяць захопили апендикс розміром 2.5 х 4.5 км - й це низина між двума пануючими висотами ЗСУ ...

Подивиться на геодезичну мапу -- з неї ясно , що саме цей апендикс є пасткою . Й велика верогідність , що саме його й підріжуть ЗСУ ...
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04.03.2023 15:20 Відповісти
Думаю Бахмут свою роль у цій війні виконав, як і його захисники. Дуже добре що основний напрямок оборони був там. В місті легше переносити зиму чим в полях, є де укритись, обігрітись, відпочити після ноля. Правда і зараз ще не дуже тепло але Бахмут як укріпрайон свою місію виконав. І судячи з тієї інформації що ми маємо із ЗМІ та телеграм каналів можна зробити висновок що відбувається поступовий вивід. Так як в самому місті багато техніки і *********** то він не може відбутись швидко. Це складна операція але по всій видимості вона поки що проходить успішно.
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04.03.2023 19:33 Відповісти
Цікаво а хоть для ССО закуповують українські ударні укрджети, які ще в 21 році показували на виставці, чи тіль Шарки арахамії,
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04.03.2023 09:33 Відповісти
На закордонних закупівлях мона прибарахліцца. Внукам хватіт.
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04.03.2023 09:43 Відповісти
Погано шо продавлюють на флангах -- бо захисників Бахмуту вже обстрілюють з трьох сторін .
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04.03.2023 09:53 Відповісти
Звиняйте щиро , але крім політичної мапи існує така річь як топографічна . Я Вам як інженер (проєктант) й резервіст арти кажу це відверто . Досі ЗСУ під Бахмутом не здала жодної т.з. пануючої висотки . Орки лізуть під гору є в вас (аматорів) складається враження , що в орди є шалені просування й успіхи в т.з. оточенні .
Але ж кожен військови знає (тим більш артелерист) -- просування під низину гори є не тільки нікчемним й йще шкідливим с точки зору в тому числі й артпозиції .
Відкрийте мапу з рел"єфом (а не тільки професійну - тобто топографічну) й Ви крайще зрозумієте дженду Залужного й чому в генштабі не мають жодного бажання для відступу !
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04.03.2023 10:07 Відповісти
Вони вже під гору залізли - з гори злазять. коли бьють з трьох сторін - це вогняний мішок, в якому оборонятись дуже складно.
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04.03.2023 10:42 Відповісти
Я сержант резервіст ... працював теж з 155мм гарматою . Причому меньш просунутого покоління ніж 777 й тим більш Хаймарсом .
Трохи літня людина тому не дивно що й мій батько воював в 2-й світові й теж гарматному полку (76 мм) . Так ось він робив там теж саме , що зараз дрони -- тільки властними двома . Топографічна розвітка це називається . Від був першекурсником КПІ , коли пійшов на фронт й в полку майже єдиний , хто розумів в топографії .

Я нижче перелічив усі міста т.з. "паруючих висот" з яких можно як в тирі розтрілювати орків на флангах .

Ось Ви, будь ласочка назовіть хоча б одну висоту під Бахмутом , яку орки захопили чи хоча б обійшли з флангів ?!
Ви усе що описали -- дуже "поетично" але з точки зору топографії -- технічно неграмотно . Бо для "вогняноо мішка" потрібні певні топографічні дані -- яких нема . Це тільки на папірі й тупому мизку прігожина для обстрілів з низини гори є позиція . Але є гарматні розрахунки й по наказу ***** чи ка-дірки вона не змінить траєкторію з параболічної на гіперболічну чи іншу якусь . Й максимально припустими кут ніхто наказом не відмінить .
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04.03.2023 11:20 Відповісти
Не забувайте про кількість арти та б/к у рашистів - на їх 1000 снарядів наші можуть відповісти максимум 200-300. Та й ще вони почали пересування малими групами - тут повинні бути міномети - 80-120 мм. , а їх катострофічно не вистачає - з слів війскових.
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04.03.2023 13:58 Відповісти
Там дороги всі під вогневим контролем навіть з ПТРК, везуть щось тільки вночі з виключеними фарами і то з великими проблемами...
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04.03.2023 11:44 Відповісти
Одна велика дорога : Бахмут - Іванівське - Ступочки й далі ... Це на південному флангу й там позиція за останній місяць півтори не змінилася аж ніяк . А на певних ділянках ЗСУ відбила ранійше захопленне ворогом .... Топто Ваш жахливий опис він можливо жахливий для умов мирного часу . А на війні як то кажуть : аля-гер-ком-аля-гер ... Можливость обстрілу інує навіть для потягу Київ Львів яким й Байден пересувався не так давно !
А на тій дорозі (з Вашого опису) за останній місяц ніяких змін не відбулося .
Усі "успіхи" ворога на цій ділянці -- це північ ... Але ж порахуйте на "Діп стейті" -- максимальне просування там за місяць це "сопля" періметром з аж 14км топто -- чотирикутник ... 4.5 х 2.5 км ...

Причому - це низинна ділянка стиснута з обох боків пануючими пагорбами .

Скажу навіть більше -- за більше року вторгнення максимальна глибина просування на цій дільниці це 40 км . Та й уся дільниця за рік це 40х40км у Бахмутівському напрямку . Просто геніяльний успіх орків , враховучи , що на його вони поклати тільки там десь так 40-50 тисяч голів їхньої гарматної худоби ...
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04.03.2023 12:29 Відповісти
Діп стейт на кого ви посилаєтесь оновлює мапу в останні дні із запізненням на 2 дні
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04.03.2023 13:35 Відповісти
Клас! Один з небагатьох достойних коментарів! В наш час зустріти таке не Цензорі виходить не кожного дня! В підтвердження ваших слів можу додати - ДАП в повному оточенні тримався майже рік, поки не зруйнували метео-вежу! А ДАП, це навіть не окоп, А ******** на полі.
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04.03.2023 22:13 Відповісти
Чому допустили рашистам продавити з флангів, прирікаючи на загибель тисячі українських воїнів, якщо збиралися утримувати Бахмут? Мабуть тому, чому дозволяли продавлювати фланги під Сіверодонецьком, Лисичанськом, Соледаром.
У всіх цих випадках навіть тактику полінилися хоча б якось змінити.
Перший раз можна списати на необізнаність, другий раз на дурість, а третій вжє є зрадою.
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04.03.2023 20:17 Відповісти
Все "по плану"???
А чому вивели з Бахмута підрозділ аеророзвідки?
Планувальники довбані!
Якщо вирішили залишити Бахмут, то відводьте всіх. А якщо ні, то залишили арту без очей.
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04.03.2023 09:58 Відповісти
Підрозділи аеророзвідки можуть працювати на відстані. Мадяр залишився. Наразі мають залучити арту, інакше дійсно сенсу не має. Те що читає не визиває ні сумніву ні занепокоєння. Усі Підрозділи мають так працювати, щоб уникнути жертв і зупинити ворога. Тільки разом, злагоджено в діях, комунікації і логістиці.
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04.03.2023 10:03 Відповісти
Відкрийте топографічну мапу й усе "чому" "розвіється як прах" ...

Та й в "дііп стейті" є лінійка . Просто тупо поміряйте лінійкою . Скільки там кілометрів т.з. "оточення" . Там реально дупа рашистам . Це їх реальна пастка-домовина .
Бо їх як в тирі розтрілює українська арта гарматами з т.з. "пануючих висот" .
Там їм повна дупа .
Їх просування абсолютно нікчемні з точки зору топографії по усюди "з флангів" вони продерлися до потдніжжя висот я яких не без задоволення їх лускає мінометами ЗСУ .
Тай й "очі підрозділів відвели не далеко . Бо запускати їх з пануючих висот крайще й беспчнійше .
Це ж Вам не московицький з"язок , а "старлінк" й тому нема жодних проблем корегувати дії підрозділів в самому Бахмуті з західних пагорбів під містом .

Трохи про відстані :
Від Часів Яру до центру Бахмута аж 11.5 км й це максимально віддаленна гора від Бахмута.
Від Калинівки 10 км км це т. з. -- дальні підступи .
Від Богданівкі вже 8.5 км це т. з. -- дальні підступи .
Від Іванківського 7.5 км ....
Від Хромова вже 6 км -- там велика купа висот .

Так ось орки просунулися до піднніжжя висот Хромова й трохи східнійше й південнійше Іванокова й звітували начхальству в москві -- мовляв ми герої(ни) , ми їх оточили .
Бо в вагнері тупі зеки й їх пригожкін не меньший невіглас й тому погано "читають мапи" й не розуміють , що для арти ЗСУ вони як раз вийшли на ідеальні позиції в якості мішеней .
Півторюю - там пануючі висоти ... Я перелікував назви не так просто а з розрахунком того , що в тих районах як раз й є пануючи висоти !!!

А в самому місті Бахмут (точнійше на східних околицях) йдуть позіційні бої . Дуже з невеликої відстані й там запускати наші дрони непомітно від ворога дуже велика проблема . А ось з Хромова - як раз те саме, що лікарь прописав ....
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04.03.2023 10:41 Відповісти
у кацапского воинства всегда была очень простая тактика взятия господствующих высот.
Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
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04.03.2023 11:52 Відповісти
Їх просування абсолютно нікчемні з точки зору топографії, а з війскової реальної точки зору ,оточення українських захисників з трьох сторін із величезними людськими жертвами.
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04.03.2023 12:08 Відповісти
Таких "оточень" було за останній рік 50 штук не меньше . Але правда в тому полягає , що тільки в Лисичанську це оркам щось дало (Марік я не рахую , бо там не було лінії фронту) . Усе інше , що вони захопили й утримують досі це тільки через фактор несподіванки в перші дні нападу (й тому й Марик я туди ж відношу) .
Усі інші "котли" й "оточення" від орків погано закінчилися саме для орків .

Бо вони воюють тактикою 100річної давнини . Й без розрахунку ********* технологій . В них нормальних мап дуже мало й майже усі папірові .

******* війна вимагає багато витримки в тому сенсі , що не варто робити зараз те , що вимагають емоції . Як вимагали емоції йще в червні -- "вперед на Херсон" ... Але в жовтні орки самі здали Херсон .
Так й зараз дивишья на адмін-мапу --- жах під Бахмутом ... Але трохи виключаєшь емоції й дивишься геодезію місцевості . А наш Генштаб й Залужний йще на ції висотках малює позиції ЗСУ у себе на компі . Ми це лише можемо прогнозувати , а він точно знає -- чи є там де-факто напівоточення , або воно лише існує в обуренних мизках любителів ПАПа ...

Йде війна , а в певних інтересантів продовжуються політичні розбірки . Коли справа у тиловий корупції я обома руками "за" . Але ж не требо чепати "передок" ...
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04.03.2023 13:10 Відповісти
Те, що ви пишете, якщо це відповідає реальній обстановці на фронті, оскільки діпстейт не точна по актуальності оновлень, може бути здійсненним при видачі такого наказу з детальним плануванням процесу та належною реалізацією. Але, на жаль цього не станеться з вірогідністю 90%.
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04.03.2023 20:30 Відповісти
Хлопці з передка кажуть шо прилітає з трьох сторін -- чому я маю ім не вірити .
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04.03.2023 10:11 Відповісти
Так, північ, схід і трохи південь. Але ситуація дійсно контрольована, навіть,якщо там пекло. Рішення буде, нажаль на війні як на війні.
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04.03.2023 10:27 Відповісти
Вони кажуть -- ми стоімо а фланг відіишов -- нам шо теж відходити .
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04.03.2023 10:33 Відповісти
Я спілкуюся з Бахмут. Давайте вірити ЗСУ, не усі готові до випробування.
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04.03.2023 10:41 Відповісти
З точки зору можливостєй арти за останній місяць під Бахмутом нічого не змінилося .

Візміть лінійку й поміряйте ... Там просування на 5 км максимум . Навіть для міномета це дуже приваблива відстань , що б не мати уяви - нібито позиції окрів з точки зору обстрілів якось покращилися .

Й головне -- в часи високоточної зброї (як казав мій командир батареї) ворожим обстрілом рахується виключно те , що прилітає саме на твою позиції , або позицію побратимів , яку ти впевенно бачиш . Бо с однієї позиції ти мало що бачиш й мажливо , що снаряд летів до ворога , або до його ДРГ яка спробувала обійти нас з флангу ...

Я знаю одне , що з напівкільця в 180 градусів західнійше Бахмута продовжують займати ЗСУ , усі пануючи висоти ! Орки поки йще не захопили жодної ...
Ось якщо захоплять хоч одну (я їх перелікував в іншому пості) -- то буде сигнал для організованного відступу .
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04.03.2023 11:47 Відповісти
Части и подразделения Бахмутского укрепрайона свои оперативно-тактические уже выполнили в полной мере:

полгода быдло-орки, как дикая орда, тупо штурмовали Бахмут и понесли огромные потери так и не выполнив задачу выхода на админ. границы Донецкой области.

Сейчас надо грамотно провести отвод частей ВСУ из Бахмутского выступа на новые подготовленные позиции, чтобы изменить конфигурацию линии фронта и сократить вдвое протяженность линии обороны.
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04.03.2023 10:52 Відповісти
Сало сила -- спорт могила .
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04.03.2023 11:22 Відповісти
А Клоун не хоче взяти квартальну шоблу і піти Бахмут боронити? Бійці в Бахмуті без очей (дронів) це десятки смертей наших воїнів.
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04.03.2023 11:56 Відповісти
Ну да. Згідно нового закону командування каже - стояти на смерть, не відступати.
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04.03.2023 12:10 Відповісти
Паночка , Ви військова , що б оцінювати загрозу ?

А може Ваш Петро великий стратег ? Чи може ми забули про реальну загибель в реальному котлі під Дебальцеве ?!
Ось де точно в нас не було а ні високоточної арти , ні Хаймерсів , ні дронів . А йще в тому напівкільці не було у ЗСУ т.з. пануючих висот , які абсолютно усі зараз є в нас !

За останній місяць орки жодного успіху не мали на півдні від Бахмута , а на півночи залізли в низинну горловину між двух пагорбів , де панує знов таки ЗСУ ...

Тільки люди , які мають уяву про військо , про арту , про топографію наприкінець можуть судити про загрозу .
А панікества тут не потрібно .

Тупе бидло прігожин на то й разрахував , коли "звернувся" до "Зеленки" .
Сопля розміром 4.5 х 2.5 км захопленна орками на півночі від Бахмута останній місяць не може бути приводом для такої паніки . Під Вугледаром орки в січні захопили в рази більшу дільницю й де вони там зараз ?!
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04.03.2023 12:51 Відповісти
Ну давайте не мірятись кількістю загиблих у мойого Петра і у Вашого Вовочки.
Ви тут далеко випереджаєте.
Це по перше.
А по друге. Європа і штати допомагають нам , бо ще з 2014 утворена проукраїнська коаліція. Величезна праця була зроблена з 2014 - 2019 роки.
І зараз є кому давати зброю. Є ЗСУ, є фахівці, є надійні люди. Вони не на порожньому місці з'явились. Не від будівлі доріг.
І по третє.
Президент Джо Байден фактично виконує обов'язки вашого вовочки. У військовій сфері та міжнародних відносинах. Поки ваш вовчка дрібно пакостить всім у країні та поза її межами.
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04.03.2023 12:56 Відповісти
Визива гомеричний регіт віднесення весільного фотографа , балійського кухаря й сватівського кловуна до моїх пристрастей . У мене інша орієнтація й теж не тільки статєва .

Просто я як військовий у відставці дотримаюся принципу не обговорювати дії батьків-командирів під час самого пекла бою. Ось таку звичку залишила армія . В тилу мене дуже турбує цей ганебний конкурс на любих друзів єрмака в НАБУ ... Але ж у кловуна є одна велика перевага перед ПАПою -- він настільки профан в військовій справі , що не спробує туди втручатися на відміну від "папєрєдніка" ... Й в Залужного настільки сталєві яйця , ім"я й дженда , що він ніколи не стане слухати поради цього "штатського" . Тобто тут виключно рішення Залужного я бачу . Якому я вірю більше ніж чи то виробнику "Сватів" чи то виробнику ліпецького "Рошену" (або "Київських тортів " які за кілька годин постачалися на кремлівські банкети) .
Україна саме тому є вільної , що тут продовжується традиція -- стусан під зад будь кому , хто засидівся на Банковій чи Раді ... Тобто : принцип змінності влади працює .
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04.03.2023 13:29 Відповісти
Та до чого там Залужний.
Встановитель пам'ятника зеленському президентський Сирок навіть не звітує перед Залужним.
Ви ж знаєте хто це ? Саме він там і командує. Він навідувався нещодавно в Бахмут. На фотосесію.
Вже хто тільки не говорить, що в нас там шалені втрати. Мабуть десятки Іловайських і Дебальцевих. Але ж як ви кажете, в Іловайську і Дебальцево вбив усіх Петя, а в Маріуполі, Соледарі і Бахмуті путцин. Подвійні стандарти.
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04.03.2023 13:34 Відповісти
Поділіться будь- ласка звідки інфа що Сирский не звітує в Генштаб?
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04.03.2023 19:50 Відповісти
Ага! Так-так, панове ! чи не захотіли ви повторити до ССО маневр маріупольський . що зробили проти " Азовців" - загнати усіх в "котел", потім - здача в полон, потім " Оленівка" , ну а потім - спалення змордованих та покатованих наших воїнів живцем на потіху ввп !?
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04.03.2023 14:42 Відповісти
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
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04.03.2023 16:37 Відповісти
Центральная битва, бл* - кто такой Хоренко делает аналитику?! Где Залужный ? Хоренко там накомандует, а Залужный отвечайнет такой трудной для Родины, чтоб зелень не продолжала интриговать против неё. ПОтому что УКраина не их родина. Их родина Совок
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04.03.2023 19:01 Відповісти
Некоторые блогеры уже рисуют «стрелки» ударов, которые будут нанесены после взятия Бахмута. Однако я совершенно не разделяю подобных оптимистических прогнозов. К тому моменту, когда «Вагнер» «домучает» городок после более чем 2-х месячного штурма, ему придётся долго «переводить дух», даже если его просто сменят на фронте армейские части. А противник, очередной раз «разменявший территорию на время» (в чем, уверен, и заключался план главкома ВСУ), «сделает свой ход». Впрочем, он и так сделает. Вероятно - после завершения распутицы. И - по уму - надо готовиться к отражению их удара, а не продолжать истреблять остатки штурмовой пехоты под Часов Яром, Авдеевой и в Мариинке.
Це відповідь терориста гіркіна в його Telegram каналі на питаня хто що планує і хто що виконує.
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04.03.2023 19:50 Відповісти
Як казав генерал Кривонос (колишній комадувач ССО)-" Використовувати ССО як штурмову піхоту, це як мікроскопом забивати цвяхи." З його слів -задача цих війск-диверсії в глибокому тилу ворога,і їх цьому добре навчили. Але зараз знову залучають ССО для штурмових дій.
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04.03.2023 20:26 Відповісти
ти бачив сьогодня фото хлопців які загинули???
аж два!!!
я до того що нам не кажуть, якою ціною утримується Бахмут.
і ще,
як в Маріуполі, так і в Бахмуті сбу, мусора, не воюють...
і про маневри мвс та сбу, які тікають від передової навіть не попередивши тих, з ким були пліч о пліч ще будемо багато чути
останнє, це що до справедливості
як отримувати все життя достойну зарплату, пільги, та ще й лівандос, то вони перші
а як воювати, то хай простий люд вмирає...
а пишу так, бо більше вірю в знищення свідомих громадян чим в потребу оборони конкретної ділянки...
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04.03.2023 20:37 Відповісти
Верховний головнокомандувач контролює, щоб військові, пов'язані з Порошенком, не досягли успіхів на фронті.
Навіть, якщо цей контроль призведе до смертей інших військових.

Бо головний ворог ЗелЬОнського не пуйло і параша,
а наша опозиція 😠
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05.03.2023 08:13 Відповісти
Оборона - це не функція ССО. Для цих задач вони не пристосовані. ССО - це операції в ГЛИБОКОМУ ТИЛУ ВОРОГА.
Далі НЕМАЄ нічого цензурного для коментарів...
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05.03.2023 09:28 Відповісти
 
 