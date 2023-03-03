Бійці ССО ліквідували п’ятьох окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Бійці ССО під час проведення розвідувальної операції ліквідували п’ятьох окупантів на бахмутському напрямку.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис результату атаки українських воїнів.
"Результат роботи групи спеціального призначення ССО України на бахмутському напрямку. Додому ніколи не повернуться п’ятеро російських окупантів. Майбутній "вантаж-200" виявили оператори Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальної розвідки. Групу противника знищили швидко", - пише у коментарі Бутусов.
Топ коментарі
+22 Юрій Вінгорськи
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+19 Sam Johns #554555
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+10 Urs
показати весь коментар03.03.2023 15:17 Посилання
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