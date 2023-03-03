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Бійці ССО ліквідували п’ятьох окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці ССО під час проведення розвідувальної операції ліквідували п’ятьох окупантів на бахмутському напрямку.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис результату атаки українських воїнів.

"Результат роботи групи спеціального призначення ССО України на бахмутському напрямку. Додому ніколи не повернуться п’ятеро російських окупантів. Майбутній "вантаж-200" виявили оператори Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальної розвідки. Групу противника знищили швидко", - пише у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ближній бій з окупантами в Бахмуті: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) ССО (525)


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Топ коментарі
+22
гарно лежать
а головне, тихенько
хороші орки.....
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03.03.2023 14:50
+19
ГОЙДА!
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03.03.2023 14:36
+10
через полтора месяца хватит уже на всю площадь.
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03.03.2023 15:17
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ГОЙДА!
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03.03.2023 14:36 Відповісти
гарно лежать
а головне, тихенько
хороші орки.....
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03.03.2023 14:50 Відповісти
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03.03.2023 15:09 Відповісти
через полтора месяца хватит уже на всю площадь.
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03.03.2023 15:17 Відповісти
спят просто крепко после анала
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03.03.2023 14:52 Відповісти
Не унывайте, пацаны
Не унывайте……
Припев: 5 раз !
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03.03.2023 14:56 Відповісти
Бывает так, пацаны. Работа есть, тёлка есть. А потом раз и ******.
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03.03.2023 20:01 Відповісти
Спят уталые зверушки... А.Вовк))
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03.03.2023 14:56 Відповісти
А пригожин росповідає що Бахмут обороняють пенсіонери та діти). Щож гарні в нас пенсіонери.
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03.03.2023 15:02 Відповісти
👍
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03.03.2023 15:43 Відповісти
маловато будя! давай ще
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03.03.2023 15:12 Відповісти
-Катька, Зойка-пляшытя!!! На вашых мужыков пахаронки пришли!!! Вот уж получите Ладу-Калину и ещо на бутылку хватит!!!
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04.03.2023 05:07 Відповісти
 
 