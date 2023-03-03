Бойцы ССО ликвидировали пятерых оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Бойцы ССО во время проведения разведывательной операции ликвидировали пятерых оккупантов на бахмутском направлении.
Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись результата атаки украинских военных.
"Результат работы группы специального назначения ССО Украины на бахмутском направлении. Домой никогда не вернутся пятеро российских оккупантов. Будущий "груз-200" обнаружили операторы Сил специальных операций во время проведения специальной разведки. Группу противника уничтожили быстро", - пишет в комментарии Бутусов .
Топ комментарии
+22 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий03.03.2023 14:50 Ссылка
+19 Sam Johns #554555
показать весь комментарий03.03.2023 14:36 Ссылка
+10 Urs
показать весь комментарий03.03.2023 15:17 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а головне, тихенько
хороші орки.....
Не унывайте……
Припев: 5 раз !