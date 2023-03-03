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Новости Видео Война
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Бойцы ССО ликвидировали пятерых оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы ССО во время проведения разведывательной операции ликвидировали пятерых оккупантов на бахмутском направлении.

Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись результата атаки украинских военных.

"Результат работы группы специального назначения ССО Украины на бахмутском направлении. Домой никогда не вернутся пятеро российских оккупантов. Будущий "груз-200" обнаружили операторы Сил специальных операций во время проведения специальной разведки. Группу противника уничтожили быстро", - пишет в комментарии Бутусов .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ближний бой с оккупантами в Бахмуте: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВИДЕО

Бахмут (1604) ССО (532)


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Топ комментарии
+22
гарно лежать
а головне, тихенько
хороші орки.....
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03.03.2023 14:50
+19
ГОЙДА!
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03.03.2023 14:36
+10
через полтора месяца хватит уже на всю площадь.
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03.03.2023 15:17
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ГОЙДА!
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03.03.2023 14:36 Ответить
гарно лежать
а головне, тихенько
хороші орки.....
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03.03.2023 14:50 Ответить
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03.03.2023 15:09 Ответить
через полтора месяца хватит уже на всю площадь.
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03.03.2023 15:17 Ответить
спят просто крепко после анала
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03.03.2023 14:52 Ответить
Не унывайте, пацаны
Не унывайте……
Припев: 5 раз !
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03.03.2023 14:56 Ответить
Бывает так, пацаны. Работа есть, тёлка есть. А потом раз и ******.
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03.03.2023 20:01 Ответить
Спят уталые зверушки... А.Вовк))
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03.03.2023 14:56 Ответить
А пригожин росповідає що Бахмут обороняють пенсіонери та діти). Щож гарні в нас пенсіонери.
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03.03.2023 15:02 Ответить
👍
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03.03.2023 15:43 Ответить
маловато будя! давай ще
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03.03.2023 15:12 Ответить
-Катька, Зойка-пляшытя!!! На вашых мужыков пахаронки пришли!!! Вот уж получите Ладу-Калину и ещо на бутылку хватит!!!
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04.03.2023 05:07 Ответить
 
 