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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, мережевих обмежень наразі немає, - "Укренерго"

енергетика,електроенергія,енергосектор

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 21 день поспіль і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, споживання знизилось, що характерно для вихідного дня. Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго" завтра, у неділю 5 березня, розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області, які дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону. Підготовчі роботи вже почалися.

Це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання.

Також читайте: Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Мережевих обмежень немає, - "Укренерго"

"Роботи проводяться на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження. Тому навіть їх відновлення функціонування, на жаль, не виключає ризиків виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, що можуть статися під час проведення ремонтних робіт", - додають у компанії.

Про завершення робіт "Укренерго" повідомить.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, мережевих обмежень наразі немає, - Укренерго 01

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енергетика (2611) електроенергія (6247) Укренерго (2715)


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Голосніше!!!! Кацапи не чують. І корди давайте, назви об'єктів.
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04.03.2023 12:44 Відповісти
Накаркаете, билять!
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04.03.2023 13:29 Відповісти
То може досить про це вже *******, ідіоти?
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04.03.2023 13:36 Відповісти
идиоты прокажённые от собственноручного клацанья рубильниками. ответите за это издевательство над людьми
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04.03.2023 13:36 Відповісти
Ну так вони не знайшли кращого захисту для системи, як клацати всю осінь і зиму десятики разів на добу. Від такого усе обладнання вийде з ладу. Прохвесіонали з купленими дипломами.
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04.03.2023 13:40 Відповісти
 
 