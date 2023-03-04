Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, мережевих обмежень наразі немає, - "Укренерго"
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 21 день поспіль і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, споживання знизилось, що характерно для вихідного дня. Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом.
"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні бригади "Укренерго" завтра, у неділю 5 березня, розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області, які дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону. Підготовчі роботи вже почалися.
Це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання.
"Роботи проводяться на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження. Тому навіть їх відновлення функціонування, на жаль, не виключає ризиків виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, що можуть статися під час проведення ремонтних робіт", - додають у компанії.
Про завершення робіт "Укренерго" повідомить.
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