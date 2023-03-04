У Маріуполі фіксують переміщення російської техніки у напрямку Мангуша і Бердянська

У напрямку Мангуш/Бердянськ рухається 28 одиниць військового транспорту РФ у супроводі шести цивільних авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у суботу, 4 березня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь у напрямку Мангуш/Бердянськ. 28 одиниць військового транспорту у супроводі шести цивільних авто з багажем та причепом. Більшість із них жива сила, вантажівка з великим кулеметом позаду", - зазначив він.

За словами Андрющенка, позначки на деякій техніці відсутні, а на деякій все ж таки фіксуються знаки "V" або "V" у квадраті, "О" та трикутники з колом.

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