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Новости
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В Мариуполе фиксируют перемещение российской техники в направлении Мангуша и Бердянска

маріуполь

В направлении Мангуш/Бердянск движется 28 единиц военного транспорта РФ в сопровождении шести гражданских автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 4 марта, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем большое движение техники через Мариуполь в направлении Мангуш/Бердянск. 28 единиц военного транспорта в сопровождении шести гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них живая сила, грузовик с большим пулеметом сзади", - отметил он.

По словам Андрющенко, отметки на некоторой технике отсутствуют, а на некоторых все же фиксируются знаки "V" или "V" в квадрате, "О" и треугольники с кругом.

Смотрите: В Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает захватчиков гуманитарной помощью, в том числе техникой, - Андрющенко. ФОТО

Мариуполь (5724) техника (1746) Андрющенко Петр (584)


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І що?
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04.03.2023 13:11 Ответить
це мабуть ті, яких недавно з бульборейху з навчань перекинули..
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04.03.2023 13:13 Ответить
А Бердянськ з Мелітополем кацапи призначили обласними центрами Запорізької обл.
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04.03.2023 13:34 Ответить
сколько же ещё свиноцабак надо уничтожить, чтобы они ссалися кровью от слова Украина...?
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04.03.2023 13:35 Ответить
хорошая цель для хаймерса?
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04.03.2023 14:05 Ответить
Жечь огнём этих фашистов !
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04.03.2023 14:09 Ответить
 
 