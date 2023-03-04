В Мариуполе фиксируют перемещение российской техники в направлении Мангуша и Бердянска
В направлении Мангуш/Бердянск движется 28 единиц военного транспорта РФ в сопровождении шести гражданских автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 4 марта, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Фиксируем большое движение техники через Мариуполь в направлении Мангуш/Бердянск. 28 единиц военного транспорта в сопровождении шести гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них живая сила, грузовик с большим пулеметом сзади", - отметил он.
По словам Андрющенко, отметки на некоторой технике отсутствуют, а на некоторых все же фиксируются знаки "V" или "V" в квадрате, "О" и треугольники с кругом.
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Марта Шепель #549182
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Rino Rino
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