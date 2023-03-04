Чоловік підірвався на міні-"пелюстці" на власному подвір’ї в Херсонській області
У селі Біляївка Херсонської області місцевий житель підірвався на міні-"пелюстці" на власному подвір’ї.
Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
"У с.Біляївка 43-річний місцевий житель на власному подвір’ї прибирав суху траву та сміття після зими, як раптом стався вибух - і чоловік отримав рвану рану тулуба", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що здетонувала міна-"пелюстка", додали у поліції.
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