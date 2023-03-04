УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13011 відвідувач онлайн
Новини
4 126 0

Чоловік підірвався на міні-"пелюстці" на власному подвір’ї в Херсонській області

міна

У селі Біляївка Херсонської області місцевий житель підірвався на міні-"пелюстці" на власному подвір’ї.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У с.Біляївка 43-річний місцевий житель на власному подвір’ї прибирав суху траву та сміття після зими, як раптом стався вибух - і чоловік отримав рвану рану тулуба", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що здетонувала міна-"пелюстка", додали у поліції.

Також читайте: На Харківщині на протитанковій міні підірвались четверо чоловіків, - ОВА

Автор: 

мінування (1218) Херсонська область (5851)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 