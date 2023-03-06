Зеленський здійснив низку кадрових змін у центральному апараті та двох облуправліннях СБУ
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни в центральному апараті і двох регіональних управліннях Служби безпеки України.
Відповідні документи розміщено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, згідно з указами президента, з посади заступника голови СБУ звільнено Олександра Якушева. З посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ звільнено Олександра Провоторова. З посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ звільнено Ігоря Носка.
Крім того, з посад начальників управлінь СБУ в Запорізькій і Сумській областях звільнено відповідно Бориса Безрукого та Едуарда Федорова.
Водночас Зеленський підписав укази про призначення Олега Храмова начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ та Олега Красношапки начальником управління СБУ в Сумській області.
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ПОРА РОЗІЗГНАТИ СЛУЖБУ БАКЛАНІВ
ЄрМалюк, шо по Бакланову?
"Сколько тысяч людей из-за этого погибло и оказалось плену и оккупации"
бажання жартувати зникло.
Украинская часть ленты: воюем, нужны дроны туда, автiвки сюда, мы их щемим там, они нас щемят тут, сто пятьдесят тысяч уже зарыли и ещё пять раз по столько же зароем, бавовна в Тупсе, рейд по тылам в Брянске, дрон на радаре А-50 в Беларуси, пожар в Коломне, и даже минетчица выкладывает орден за содействие разведке.
Проходить плановий та всебічний профвідбір і тестування корабельних СОСен на посади «послиць» та на відзнаку за глибоке проникнення чи легендуванн…
Арахамія та Корнієнко, баба да, баба да… (с)!!
бубочка просто підпис ставить…
але відповідати за все таки йому…
Сегодня назначает, а завтра уволняет, а послезавтра и этих уволняет, назначив других и так до конца каденции.