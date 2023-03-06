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Новини Силовики
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Зеленський здійснив низку кадрових змін у центральному апараті та двох облуправліннях СБУ

зеленський,малюк

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни в центральному апараті і двох регіональних управліннях Служби безпеки України.

Відповідні документи розміщено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з указами президента, з посади заступника голови СБУ звільнено Олександра Якушева. З посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ звільнено Олександра Провоторова. З посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ звільнено Ігоря Носка.

Крім того, з посад начальників управлінь СБУ в Запорізькій і Сумській областях звільнено відповідно Бориса Безрукого та Едуарда Федорова.

Водночас Зеленський підписав укази про призначення Олега Храмова начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ та Олега Красношапки начальником управління СБУ в Сумській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ передала до суду вже понад 300 справ проти зрадників, - Малюк

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) кадри (313) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12969) силовики (2515)


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Топ коментарі
+24
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06.03.2023 18:52 Відповісти
+21
знову ПЕРЕСТАНОВКА ЛІЖОК В БОРДЕЛІ

ПОРА РОЗІЗГНАТИ СЛУЖБУ БАКЛАНІВ

ЄрМалюк, шо по Бакланову?
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06.03.2023 18:40 Відповісти
+19
Каким местом думал Зеленский, когда назначал руководителями СБУ Баканова, Наумова, руководителями УСБУ Херсонской обл., Крыма - назначенцев давнего агента КГБ-ФСБ Деркача? Он не понимал, что они будут работать на россию? Сколько тысяч людей из-за этого погибло и оказалось плену и оккупации.
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06.03.2023 18:45 Відповісти
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клоун провів ротацію гєбнявої агентури, аби не спалилися як кулінич та інші.
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06.03.2023 18:40 Відповісти
На... Гебняву агентуру
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06.03.2023 19:29 Відповісти
знову ПЕРЕСТАНОВКА ЛІЖОК В БОРДЕЛІ

ПОРА РОЗІЗГНАТИ СЛУЖБУ БАКЛАНІВ

ЄрМалюк, шо по Бакланову?
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06.03.2023 18:40 Відповісти
Каким местом думал Зеленский, когда назначал руководителями СБУ Баканова, Наумова, руководителями УСБУ Херсонской обл., Крыма - назначенцев давнего агента КГБ-ФСБ Деркача? Он не понимал, что они будут работать на россию? Сколько тысяч людей из-за этого погибло и оказалось плену и оккупации.
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06.03.2023 18:45 Відповісти
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06.03.2023 18:57 Відповісти
Розумів, тому і призначив.
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06.03.2023 18:57 Відповісти
Васал не думає ,а виконує накази.
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06.03.2023 19:06 Відповісти
Хотів недобре пожартувати про те чим він думав та чи думав взагалі, але після :
"Сколько тысяч людей из-за этого погибло и оказалось плену и оккупации"
бажання жартувати зникло.
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06.03.2023 19:40 Відповісти
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06.03.2023 20:01 Відповісти
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06.03.2023 18:52 Відповісти
У Бабченка на це свій погляд )))
Украинская часть ленты: воюем, нужны дроны туда, автiвки сюда, мы их щемим там, они нас щемят тут, сто пятьдесят тысяч уже зарыли и ещё пять раз по столько же зароем, бавовна в Тупсе, рейд по тылам в Брянске, дрон на радаре А-50 в Беларуси, пожар в Коломне, и даже минетчица выкладывает орден за содействие разведке.
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06.03.2023 18:59 Відповісти
Ганьба Вам, їй Богу!!!
Проходить плановий та всебічний профвідбір і тестування корабельних СОСен на посади «послиць» та на відзнаку за глибоке проникнення чи легендуванн…
Арахамія та Корнієнко, баба да, баба да… (с)!!
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06.03.2023 19:20 Відповісти
А всього-навсього в перший рік панування, сміху, мандрівок, відпочинку в Букововелях, Трускавцях, Оманах... команди "слуг", призначалися кадри по признаку "какая разница" серед яких звичайно одні сосни і дуби із одиннарід, основу складали данецькі, харківські і одеські з криворожанами- "патріоти". Ось все це вилазить боком вчора, сьогодні і завтра.
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06.03.2023 19:51 Відповісти
Це виходить в 2021 році академію зовнішньої розвідки не знищили, а перенесли в публічні будинки ?
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06.03.2023 20:40 Відповісти
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06.03.2023 19:03 Відповісти
Заощадив. Буде звідки розкрадати.
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06.03.2023 19:08 Відповісти
У тому клятому фСБУ департаментів як в уряді міністерств, і на все виділяються шалені кошти.
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06.03.2023 19:55 Відповісти
Де Баканов?той що з Бубочкой в дитячій садочок ходив
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06.03.2023 19:55 Відповісти
Не зеленський, а дєрьмак…
бубочка просто підпис ставить…
але відповідати за все таки йому…
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06.03.2023 20:09 Відповісти
Зверніть увагу одні москалі !
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06.03.2023 20:09 Відповісти
Вот работа у Зеленского!
Сегодня назначает, а завтра уволняет, а послезавтра и этих уволняет, назначив других и так до конца каденции.
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06.03.2023 20:24 Відповісти
Ермак тусує колоду своіх повій - коли вже нажерится паскуда
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06.03.2023 20:41 Відповісти
 
 