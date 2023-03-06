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За допомогою ДНК ідентифіковано близько трьох тисяч загиблих українців, - Нацполіція

днк

Для ідентифікації загиблих українців спеціалісти-криміналісти використовують пересувні ДНК-лабораторії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про особливості встановлення осіб, які загинули під час війни, специфіку формування так званої бази ДНК для ідентифікації невпізнаних тіл у прямому ефірі марафону "Суспільне. Спротив" повідомив заступник Голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Спікер зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії робота Нацполіції була переформатована, а відтак на слідчі підрозділи суттєво збільшилося навантаження: до звичних функцій додалося документування воєнних злочинів Росії.

Зокрема криміналісти залучаються до фіксації наслідків обстрілів російською армією та до роботи на деокупованих територіях, у тому числі у місцях масових захоронень вбитих людей.

Також читайте: Моніторинг ООН підтвердив вбивства армією РФ мирних жителів у 30 містах України

Автор: 

вторгнення (380) генетика (7) поховання (204) Нацполіція (15274) смерть (6778) вбивство (3109) деокупація (950)


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за допомогою дезоксирибонуклеиновой кислоты звучит трохы вызывающе...
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06.03.2023 19:54 Відповісти
ze DNK za skoro4ennjam...
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06.03.2023 20:22 Відповісти
У ненависти нету лишних слов,
Она не осквернённых душ стихия,
А Родина,- основа всех основ.
Москва получит "в лузу шар" от Кия!
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06.03.2023 20:09 Відповісти
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06.03.2023 20:15 Відповісти
 
 