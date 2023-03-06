За допомогою ДНК ідентифіковано близько трьох тисяч загиблих українців, - Нацполіція
Для ідентифікації загиблих українців спеціалісти-криміналісти використовують пересувні ДНК-лабораторії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про особливості встановлення осіб, які загинули під час війни, специфіку формування так званої бази ДНК для ідентифікації невпізнаних тіл у прямому ефірі марафону "Суспільне. Спротив" повідомив заступник Голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
Спікер зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії робота Нацполіції була переформатована, а відтак на слідчі підрозділи суттєво збільшилося навантаження: до звичних функцій додалося документування воєнних злочинів Росії.
Зокрема криміналісти залучаються до фіксації наслідків обстрілів російською армією та до роботи на деокупованих територіях, у тому числі у місцях масових захоронень вбитих людей.
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