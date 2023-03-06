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Новини
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СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ткачука

одеса,ткачук

Служба безпеки України у понеділок затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко в телеграмі.

"Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі йдуть слідчі дії".

Марченко наголосив, що правоохоронці працюють над "очищенням всіх керівників, які не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни".

Як він зауважив, ОВА не погодиться з "будь-якою неправомірною діяльністю".

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За інформацією видання "Думська", Ткачук затриманий за підозрою в отриманні хабаря.

Ігор Ткачук - заступник голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року. Має стаж роботи на держслужбі 15 років, депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії "За майбутнє".

З лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" із загальних питань.

З 2018 по 2019 був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.

Також дивіться: Начальник відділення персоналу штабу військової частини намагався дати 10 тис. дол. хабаря слідчому, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4733) затримання (4355) Одеса (5499) СБУ (12969)


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Топ коментарі
+32
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06.03.2023 20:20 Відповісти
+26
Вот и я говорю - держат всех за тупое быдло. Сплошные переводы на другие должности и увольнения "по собственному".
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06.03.2023 20:23 Відповісти
+20
Что, очередной "гуманитарий" не поделился? А когда ответят эти? Уволить - это не наказать.

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06.03.2023 20:21 Відповісти
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06.03.2023 20:20 Відповісти
Вот и я говорю - держат всех за тупое быдло. Сплошные переводы на другие должности и увольнения "по собственному".
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06.03.2023 20:23 Відповісти
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06.03.2023 20:55 Відповісти
Что, очередной "гуманитарий" не поделился? А когда ответят эти? Уволить - это не наказать.

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06.03.2023 20:21 Відповісти
... и его заместинельницу Некрасиву.
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06.03.2023 20:41 Відповісти
так набу чи сбу сдійснили цей героїчний вчинок? за кого піднімати келих?
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06.03.2023 20:23 Відповісти
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06.03.2023 20:36 Відповісти
понты перед выборами , для лохов имени 95 квартала сойдет.
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06.03.2023 20:28 Відповісти
Марченко подчеркнул, что правоохранители работают над "очищением всех руководителей, которые не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны"

Где люди могут прочитать ДОЛЖНОСТЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЕРМАКА ? !!!
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06.03.2023 21:31 Відповісти
кароче вам показалось, шо сёмой будет труханов...
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06.03.2023 20:29 Відповісти
все як на московiї:"Нє по чiну берєшь, сволочь." i саме сбу - нiяких подробиць, ще "нє порєшалi"
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06.03.2023 20:30 Відповісти
Взялися за "За Майбах"?
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06.03.2023 20:33 Відповісти
Знову гнида з бєніної партії попалась
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06.03.2023 20:35 Відповісти
Ну, треба ж когось таки "здавати", бо рейтинги валяться.
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06.03.2023 21:01 Відповісти
"З лютого 2022 року виконував обов'язки заступника директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" із загальних питань."
Недвижкой портовой приторговывал в свободное от основной работы время.
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06.03.2023 20:45 Відповісти
Марченко как крот, пришел, все разведал и всех слил))
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06.03.2023 20:48 Відповісти
Нагороди, почесні звання - Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2018), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2013), Почесна Грамота Управління державної охорони України (2019), Грамота Головного управління державної служби України (2010), Почесна відзнака голови Одеської обласної державної адміністрації (2008), Почесна відзнака Одеської обласної ради (2019), Почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка» (2009)Прийняття Присяги державного службовця - 18 липня 2005 року
херой
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06.03.2023 20:48 Відповісти
Шо за проруха на бенюху.
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06.03.2023 21:01 Відповісти
Ой, що це робиться, рятуйте!!!
ЗеК поборов корупцію, а воні далі крадуть!
Голова ОВА білий та пухнастий? Двух замов загреблі, а він взірец патріотизму та чесності, мужньо виборює перемогу?!
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06.03.2023 21:06 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
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06.03.2023 21:06 Відповісти
Не с нашим счастьем
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06.03.2023 21:13 Відповісти
Да не может быть!!! Вы все врете это другое его сам зеленский с дерьмаком туда поставил.
А там еще обл депутатишки опзж и слуг народа поддерживают вату в своем руководстве и не хотят снимать зама который открыто обзывает украинских солдат бандой убийц. Их вместе с гордепутатишками просто всех перевешать и не ошибетесь.
Слава ЗСУ, что кацапня не дошла до Одессы. Вы бы увидели всю ватную красоту, которая так и осталась у кормушек.
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06.03.2023 21:25 Відповісти
Значит пойдёт на повышение.
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06.03.2023 21:36 Відповісти
после ПОБЕДЫ все арестованные дружно получат новые должности и ВПЕРЕД РВАНУТ ДО КОРЫТА ВОРОВАТЬ
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06.03.2023 22:56 Відповісти
 
 