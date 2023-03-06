СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ткачука
Служба безпеки України у понеділок затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко в телеграмі.
"Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі йдуть слідчі дії".
Марченко наголосив, що правоохоронці працюють над "очищенням всіх керівників, які не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни".
Як він зауважив, ОВА не погодиться з "будь-якою неправомірною діяльністю".
За інформацією видання "Думська", Ткачук затриманий за підозрою в отриманні хабаря.
Ігор Ткачук - заступник голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року. Має стаж роботи на держслужбі 15 років, депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії "За майбутнє".
З лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" із загальних питань.
З 2018 по 2019 був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.
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Где люди могут прочитать ДОЛЖНОСТЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЕРМАКА ? !!!
Недвижкой портовой приторговывал в свободное от основной работы время.
херой
ЗеК поборов корупцію, а воні далі крадуть!
Голова ОВА білий та пухнастий? Двух замов загреблі, а він взірец патріотизму та чесності, мужньо виборює перемогу?!
А там еще обл депутатишки опзж и слуг народа поддерживают вату в своем руководстве и не хотят снимать зама который открыто обзывает украинских солдат бандой убийц. Их вместе с гордепутатишками просто всех перевешать и не ошибетесь.
Слава ЗСУ, что кацапня не дошла до Одессы. Вы бы увидели всю ватную красоту, которая так и осталась у кормушек.