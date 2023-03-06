На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться, - Данілов
Наразі про оточення Бахмуту не йдеться
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", - сказав Данілов.
Топ коментарі
+12 Ярослав Рябченко
показати весь коментар06.03.2023 20:54 Відповісти Посилання
+12 Ksenia VB
показати весь коментар06.03.2023 20:56 Відповісти Посилання
+10 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар06.03.2023 20:54 Відповісти Посилання
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Слухайте , шановний , можливо ви мене ще тут не знаєте , але знайте - нав'язати мені думку - про зраду , там де її нема , абсолютно безнадійна справа . . То ж - не тужтесь .
Выбор состава ГШ ВСУ означает выбор людей, которым делегируется принятие решений по планированию и исполнению военных операций.
А так дороги перерезаны намертво - мосты уничтожены через канал Днепр-Донбасс.
Я не знаю, сообщали что мосты не восстановимы. Может будут понтоны наводить, но это под огнем выглядит сумашествием.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=52506
Не думаю, що все вивезли. Та й не все ж тримають безпосредньо у місті. Є ще передмістя та територія за ним.
Главне, чтобы в Бахмут можно было доставлять боеприпасы и еду пехоте не только квадрокоптерами и почтовыми голубями.
Сдается мне, что те силы, которые готовили придется пустить в бой под Бахмутом. То ли для улучшения обстановки, то ли для контрнаступления.
В общем, похоже, все знает только секретарша Буданова!
Бахмут треба тримати. Можливо, вони мають на увазі іще якийсь час, виходячи зі стратегічних розрахунків командування.