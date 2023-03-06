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На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться, - Данілов

бахмут

Наразі про оточення Бахмуту не йдеться

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", - сказав Данілов.

Читайте також: Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції у Бахмуті

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+12
які всі ці випещені уйобки - просто нікчемне гівно порівняно з тим простим солдатом, що вмер зі словами "Слава Україні!!
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06.03.2023 20:54 Відповісти
+12
А досягнення Боневтіка на його фоні то взагалі ...
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06.03.2023 20:56 Відповісти
+10
Давайте сьогодні про Бахмут тільки з повагою, надією і без пустих слів. В Пам'ять загиблим воїнам, в Пам'ять Яні і безіменному на сьогодні Герою . Бахмут це Україна
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06.03.2023 20:54 Відповісти
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А на післязавтра ?
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06.03.2023 20:48 Відповісти
Данілов, покажи труси , бо раптом вони чорного кольору
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06.03.2023 20:51 Відповісти
Загубили час на що? Ви майте повагу до ЗСУ. До Залужного.
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06.03.2023 20:56 Відповісти
При всем уважении, ты москальский балабол, который не в курсе структуры субординации ВСУ.
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06.03.2023 21:02 Відповісти
А итог действительно известен - руснявая армия потеряла в боях за Северодонецк и Лисичанск столько кадровых вояк, что теперь уже под большим вопросом встала способность армии ВС РФ захватить Бахмут, не говоря уже о мифической цели "выйти на границы Донецкой и Луганской областей".
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06.03.2023 21:06 Відповісти
Всю Украину держат украинцы по политическим мотивам. Политика сопротивления русскому фашизму.
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06.03.2023 20:57 Відповісти
Кацапня штурмує Бахмут теж - виключно по політичним мотивам ..!! Тому , тут - йде битва політичних мотивів .
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06.03.2023 21:00 Відповісти
Ну це - дивлячись з вашої " колокольні " .. ! Все ж впевнений що - нашому Генштабу видніше - що і як там відбувається .
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06.03.2023 21:10 Відповісти
То есть, это Боневтик принял решение освободить Херсон, Балаклею, Изюм, Лиман? Вот это у нас генералиссимус, оказывается, а мы тут его чморим....
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06.03.2023 21:20 Відповісти
Ты забыл на вопрос ответить.
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06.03.2023 21:25 Відповісти
Разумеется, только формально - по операциям, которые были бы самоубийственными, ему бы не разрабатывал никто план, а когда плана операции нет - верховный главнокомандующий может хоть обрешаться, а самоубийственной операции не будет.
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06.03.2023 21:32 Відповісти
И стратегического наступления ВСУ, к твоему сведению, еще не было. Только тактические наступательные операции.
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06.03.2023 21:35 Відповісти
Та ніт , якраз Генштаб їх і приймає . , Якби рішення приймав не Генштаб , кацапські танки вже б давно стояли на польському кордоні .

Слухайте , шановний , можливо ви мене ще тут не знаєте , але знайте - нав'язати мені думку - про зраду , там де її нема , абсолютно безнадійна справа . . То ж - не тужтесь .
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06.03.2023 21:23 Відповісти
Ты не мнение выражаешь, ты вбрасываешь неподтверждаемую ничем чушь, которая перекликается с москальской методичкой.
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06.03.2023 21:28 Відповісти
Пішли в новину,про розтріл вами українського військового,щось там напишеш.
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06.03.2023 21:34 Відповісти
Скільки в тебе було ніків за 10 років?
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06.03.2023 21:39 Відповісти
Погано зрозумів.Українською.
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06.03.2023 21:43 Відповісти
Не давно- це не українська,важко розуміти тебе.
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06.03.2023 21:45 Відповісти
Ні,не зрозуміло.Ти коцап?
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06.03.2023 21:54 Відповісти
Різко перестав розуміту українську?Тобі соромно за вбитих вами українців?
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06.03.2023 21:59 Відповісти
Так тобі соромно за вбитих вами українців?
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06.03.2023 22:01 Відповісти
Ти не литовець і ти це знаєш,звичайний брехливий кацап,котрий змінив на цьому сайти 100 ників,котрий вже має залежність.
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06.03.2023 22:05 Відповісти
Для москаля не аргумент, для украинца - повод присмотреться к потенциальному москалику-балаболу.
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06.03.2023 21:36 Відповісти
Мнением это было бы, если бы ты начинал свои вбросы с фразы "мне мерещится, что".
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06.03.2023 21:29 Відповісти
Якраз тут той момент , де саме - руководству віднєє , ніж мені з Полтави , чи вам з Вільнюса . Бо лише воно володіє всією повнотою інформації на фронті . !!
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06.03.2023 21:32 Відповісти
А причем тут ВСУ и Генштаб к периоду довоенного времени? Ты походу уже всю методичку ретроспективно пошел перебирать.
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06.03.2023 21:37 Відповісти
Ты походу мелешь что попало, не разбираясь в теме. До введения военного положения и после введения военного положения у ГШ ВСУ разные полномочия на принятия решений.
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06.03.2023 21:48 Відповісти
Например, ГШ ВСУ не может принимать решения о заминировании или разминировании каких-либо территорий пока не будет введено военное положение. Поэтому и создавался штаб ООС.
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06.03.2023 21:53 Відповісти
Выбирание состава ГШ ВСУ не означает выбор марионеток, которые будут прикрытием для операций, спланированных единолично Верховным Главнокомандующим.

Выбор состава ГШ ВСУ означает выбор людей, которым делегируется принятие решений по планированию и исполнению военных операций.
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06.03.2023 22:04 Відповісти
Ты ничего не анализируешь, ты пытаешься вбрасывать чухню, а когда тебя на этом подловили - начал съезжать, что мол это неважно)
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06.03.2023 22:10 Відповісти
Не бреши, твой вброс был про то, что "решения принимает не Залужный". Я тебя повозил в твоем собственном вбросе лицом.
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06.03.2023 22:14 Відповісти
Напевно так . Але тепер мова вже про керівництво країни , а не Генштабу ЗСУ . Бо рішення про розмінування Чонгару , було суто політичним , і вирішувалось вищим керівництвом держави в той період коли воєнного стану в країні ще не було .. ЗСУ лише виконали наказ .
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06.03.2023 21:43 Відповісти
Я довіряю лише тому хто викликає довіру . На сьогодні це - керівництво ЗСУ .
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06.03.2023 21:50 Відповісти
Где у русни позиции становятся выгодными - там ВСУ отходят. К примеру, с севера Бахмута. Там, где сохраняется пропорция 1 убитый украинец к пяти - семи дохлым руснявым штурмовикам - там ВСУ не отходят. Всё просто.
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06.03.2023 21:10 Відповісти
Йому Діма Медведєв пообіцяв. (Обоє в РНБО, правда різних країн, але титули одинакові). Путін точно такого не міг обіцяти. Ранг не той. Не розмовляв він з Даніловим. А от Дімон міг...
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06.03.2023 20:53 Відповісти
Давайте сьогодні про Бахмут тільки з повагою, надією і без пустих слів. В Пам'ять загиблим воїнам, в Пам'ять Яні і безіменному на сьогодні Герою . Бахмут це Україна
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06.03.2023 20:54 Відповісти
І не інакше!
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06.03.2023 21:48 Відповісти
які всі ці випещені уйобки - просто нікчемне гівно порівняно з тим простим солдатом, що вмер зі словами "Слава Україні!!
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06.03.2023 20:54 Відповісти
А досягнення Боневтіка на його фоні то взагалі ...
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06.03.2023 20:56 Відповісти
Думаю, наші пересиділи у Бахмуті. А зараз, коли потеплішало і земля перетворилася на багно, важку техніку звідти окрім як по трасі не виведеш. А траси обидві або перерізані, або контролюються вогнем противника.Ось і прийняли рішення не відходити, щоб це все не дісталося кацапам...
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06.03.2023 20:56 Відповісти
Нема такого терміну на війні "пересиділи". Це була важка праця українських захисників.
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06.03.2023 20:59 Відповісти
Вряд ли там какая-то тяжелая техника осталась. Арту там держать нельзя было, танки в уличных боях не жильцы. Разве что минометы в городе да джипоброники.
А так дороги перерезаны намертво - мосты уничтожены через канал Днепр-Донбасс.
Я не знаю, сообщали что мосты не восстановимы. Может будут понтоны наводить, но это под огнем выглядит сумашествием.
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06.03.2023 21:40 Відповісти
Було ось це:

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=52506

Не думаю, що все вивезли. Та й не все ж тримають безпосредньо у місті. Є ще передмістя та територія за ним.
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06.03.2023 22:08 Відповісти
Ну это брошюрка... Само собой - джентльменский набор.
Главне, чтобы в Бахмут можно было доставлять боеприпасы и еду пехоте не только квадрокоптерами и почтовыми голубями.
Сдается мне, что те силы, которые готовили придется пустить в бой под Бахмутом. То ли для улучшения обстановки, то ли для контрнаступления.
В общем, похоже, все знает только секретарша Буданова!
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06.03.2023 22:30 Відповісти
Бронетехніка там досі застосовується: відео з БТР-ами, БМП, САУ та танками викладали регулярно. Реактивна та ствольна артилерія теж працює, судячи з кадрів з безпілотників. Звісно, що тримати це все у місті ніхто не стане. Тому роззосереджують на потрібних ділянках і застосовують по мірі необхідності. Без важкої тезніки місто обороняти було б ДУЖЕ важко. Тому кидати це все було б повним безглуздям та злочином.
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06.03.2023 22:46 Відповісти
Данілові вірити себе не поважати!
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06.03.2023 20:57 Відповісти
Хто це?
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06.03.2023 20:58 Відповісти
Данилов!!Что ты там звездишь? Посмотри на курту ИЛИ ты в ней баран??
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06.03.2023 20:59 Відповісти
Ну по факту никакого окружения нет и без взятия русаками Часового Яра окружение Бахмута технически невозможно.
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06.03.2023 21:12 Відповісти
Ни один грузовик или трактор в Бахмут не проедет. Так понятно?
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06.03.2023 21:41 Відповісти
Они туда уже несколько месяцев и не ездят. В Бахмуте в основном пехота, а броня и артиллерия из Часов Яра крошит москаля выездными рейдами.
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06.03.2023 21:45 Відповісти
Кожного дня всі дивимося на мапу DeepState і вона майже не змінюється вже кілька днів.
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06.03.2023 21:13 Відповісти
Тут еще важно понимать, что над и под Бахмутом красные зоны, это зоны действия штурмовых групп. Когда их перемелют, там не будет никаких укрепов для кацапов, чтобы хоть как-то сдерживать освобождение этих территорий украинской армией. То есть, если доперемалывать штурмовиков, то куча территорий вокруг Бахмута освободятся сами собой, там никто не идет за штурмовиками следом, чтоб строить укрепы и удерживать захваченные вокруг Бахмута сёла.
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06.03.2023 21:18 Відповісти
Та й про ударні угруповання на кордоні не йшлося у 2021-2022. Так, дітки гралися на кордоні у войнушку.
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06.03.2023 21:10 Відповісти
Ми не змінились за віки - віками ми хочемо бачити мертвих москалів, а з Бахмуту ми бачимо гори трупів на фотках пригожина
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06.03.2023 21:34 Відповісти
Украинцы изменятся только когда последнего москаля кончат. Сразу станут добрее и спокойнее.
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06.03.2023 21:39 Відповісти
Рішення у конкретному випадку приймає військове керівництво. Залужний і Сирський сказали, що
Бахмут треба тримати. Можливо, вони мають на увазі іще якийсь час, виходячи зі стратегічних розрахунків командування.
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06.03.2023 21:31 Відповісти
Це все залежить від наявністі забудови і ступіні її розвалення кацапською артилерію. Забудова допомагає крошити кацапа із співвідношенням 1 к 5-7. На півночі Бахмуту кацапи вже розвалили всі багатоповерхівки, тому звідти відступаємо.
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06.03.2023 21:42 Відповісти
Язиком працювати і Олеся Ілащук зможе. А не хоче пан Данилов проїхати до Бахмуту спочатку трасою Слов'янськ-Бахмут, а потім трасою Костянтинівка-Бахмут?! Щось мені підказує що такого бажання йому і встрашному сні не прийде..
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06.03.2023 22:02 Відповісти
 
 