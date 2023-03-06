На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться, - Данілов

Наразі про оточення Бахмуту не йдеться

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", - сказав Данілов.

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