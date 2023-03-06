Окупанти на Херсонщині викрадають колишніх силовиків, посадовців і лідерів думок, - КримSOS

П’ять категорій цивільних осіб найчастіше беруть у полон окупанти на Херсонщині.

Про це розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко, інформує Цензор.НЕТ.

"У першу чергу вони (окупанти. - Ред.), звичайно, полювали на чинних або колишніх співробітників сфери безпеки та оборони: колишні атовці, колишні військові, колишні співробітники правоохоронних органів, спецслужб. Або чинні співробітники, або, наприклад, люди, які членами територіальної оборони були, а також родичі цієї категорії", - повідомив Тільненко.

Друга категорія осіб, яких росіяни беруть у полон, - люди із соціальним капіталом: сільські та міські голови, депутати, підприємці, вчителі та лікарі. Третя - лідери думок: активісти, журналісти, блогери, волонтери і священнослужителі. Четверта категорія - затримані в наслідок фільтрації. Таких людей можуть підозрювати чи обвинувачувати в сприянні Україні. П’ятою категорією заручників є випадкові жертви.

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Здебільшого окупанти затримують тих, хто ще може вплинути на думку місцевих.

Ситуація з наданням правової та іншої допомоги цивільним заручникам на новоокупованих територіях України та в окупованому Криму значно відрізняється.

"Якщо порівнювати новоокуповані території та тимчасово окупований Крим, то, звичайно, шанс на правовий захист більший у Криму. Бо на території Херсонщини чи Запорізької області, окупованих частин, там розмови про правовий захист взагалі нема. Тобто, там немає взагалі ніякого захисту. Там люди перебувають постійно під тортурами. Правову чи іншу допомогу їм надати неможливо", - додав Тільненко.

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