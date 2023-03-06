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Окупанти на Херсонщині викрадають колишніх силовиків, посадовців і лідерів думок, - КримSOS

викрадення

П’ять категорій цивільних осіб найчастіше беруть у полон окупанти на Херсонщині.

Про це розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко, інформує Цензор.НЕТ.

"У першу чергу вони (окупанти. - Ред.), звичайно, полювали на чинних або колишніх співробітників сфери безпеки та оборони: колишні атовці, колишні військові, колишні співробітники правоохоронних органів, спецслужб. Або чинні співробітники, або, наприклад, люди, які членами територіальної оборони були, а також родичі цієї категорії", - повідомив Тільненко.

Друга категорія осіб, яких росіяни беруть у полон, - люди із соціальним капіталом: сільські та міські голови, депутати, підприємці, вчителі та лікарі. Третя - лідери думок: активісти, журналісти, блогери, волонтери і священнослужителі. Четверта категорія - затримані в наслідок фільтрації. Таких людей можуть підозрювати чи обвинувачувати в сприянні Україні. П’ятою категорією заручників є випадкові жертви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються до можливого відходу із ЗАЕС та позначають обладнання, яке можна вкрасти, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

Здебільшого окупанти затримують тих, хто ще може вплинути на думку місцевих.

Ситуація з наданням правової та іншої допомоги цивільним заручникам на новоокупованих територіях України та в окупованому Криму значно відрізняється.

"Якщо порівнювати новоокуповані території та тимчасово окупований Крим, то, звичайно, шанс на правовий захист більший у Криму. Бо на території Херсонщини чи Запорізької області, окупованих частин, там розмови про правовий захист взагалі нема. Тобто, там немає взагалі ніякого захисту. Там люди перебувають постійно під тортурами. Правову чи іншу допомогу їм надати неможливо", - додав Тільненко.

Також читайте: Погрожували в’язницею за відмову "голосувати" на псевдореферендумі: затримано трьох зрадників на Херсонщині, - СБУ

Автор: 

окупація (6748) правозахисники (377) воєнні злочини (1876) Херсонська область (5876)


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Топ коментарі
+7
И кто же этих украинцев сдал вместе с территориями на пытки унижения и смерти в лапы рашистской нечисти……и кто же разминировал проходы своим братухам малоросам и отвел арту вглубь…..ЗЕбилы,вы случаем не догадываетесь …..порохоботы точно не при делах (
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06.03.2023 21:55 Відповісти
+2
Крім виданої зброї, яку не видали, вони повинні були знати якісь основи партизанської боротьби в ******** умовах. Там були бажаючі, але не було організації.а через часто «неправильну» самоорганізацію багато постраждало..
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06.03.2023 22:22 Відповісти
+1
Странно что там оставались силовики и прочие упомянутые. Та ещё в Херсоне. То что там творилось во время Кати Гандзюк ещё подлежит разбирательству в свете того что произошло уже после её смерти и 24 февраля 22г. Да только когда теперь? Сплошное предательство всех уровней и ветвей власти местной. Хотя и в других местах так же. Вот Харьковская прокуратура уже вроде с десяток дел открыла по Купянску---все формы власти срочно перебежали к врагу. Районо, медздрав, менты, мэр, исполком, налоговая, лесники даже и прочая пожарная инспекция! Падлик морозов аж ожил от восторга в гробу!
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06.03.2023 22:08 Відповісти
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И кто же этих украинцев сдал вместе с территориями на пытки унижения и смерти в лапы рашистской нечисти……и кто же разминировал проходы своим братухам малоросам и отвел арту вглубь…..ЗЕбилы,вы случаем не догадываетесь …..порохоботы точно не при делах (
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06.03.2023 21:55 Відповісти
Странно что там оставались силовики и прочие упомянутые. Та ещё в Херсоне. То что там творилось во время Кати Гандзюк ещё подлежит разбирательству в свете того что произошло уже после её смерти и 24 февраля 22г. Да только когда теперь? Сплошное предательство всех уровней и ветвей власти местной. Хотя и в других местах так же. Вот Харьковская прокуратура уже вроде с десяток дел открыла по Купянску---все формы власти срочно перебежали к врагу. Районо, медздрав, менты, мэр, исполком, налоговая, лесники даже и прочая пожарная инспекция! Падлик морозов аж ожил от восторга в гробу!
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06.03.2023 22:08 Відповісти
Силовики під пресом не тільки діючі, а і відставні.
Вбивці повинні сидіти, але Ви про Катю, дізнайтеся все детально, без упередження спочатку, різні версії і зв'язки є
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06.03.2023 22:13 Відповісти
Чуть упростил комент я свой. имелось в виду, что бывшие силовики при приближении врага либо в подполье либо уходят пусть как беженцы. А раз остались---тогда тут масса вариантов. По Кате конечно не всё просто, но смерть та конечно дикая была. А то что Херсон почти Вандея был---это моё мнение. Там давно предавно много вылазило. Ну вот и результат. Комуняцкое прошлое перекрасившись в партию регионов превратило юго-восток страны в 5 колону давно, ещё при чучме. Да и в других местах страны конечно. Это и привело к войне прежде всего. Были и другие причины--но второстепенные. Очень тяжёлая и длинная дорога предстоит народу. Начинать всё с начала.
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06.03.2023 22:25 Відповісти
Ворог приблизився так швидко, що… по різному було.
Херсон не був ніякою 5ю колоною, це ще в 14му році стало зрозуміло після недолугих спроб «розкачки». Так певні персонажі відомі прокацапською позицією були давно, але на них дивилися крізь пальці (а десь «так треба було»), вели себе вони тихо,як в принципі і в інших містах. Але куди не дійшла окупація ви просто не в курсі хто на що «гаразд» був би (
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06.03.2023 22:48 Відповісти
Так. І крізь пальці дивились в багатьох містах, місцях і рівнях...а чому? Договорняк...
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06.03.2023 23:25 Відповісти
Да не лезу я в специалисты по Херсону конечно. А вот по Харькову чуть рискну. 70 годик тут живу. Мы не строили государство Украина, с 25 августа 1991г. А что строили? Не скажу. Не могу сформулировать ответ. Чепуху наверно мы строили. Игра была в государство. Вышел как всегда хутор---наша древняя беда. Много раз намекал тут в разные годы на события 1917-1920гг. Та как списано на задней парте---идеально там же грабли лежали и там же топтали их. Сегодня тоже самое.
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07.03.2023 14:14 Відповісти
В цілому згоден, ми на смому початку шляху у створенні держави та громадянського суспільства.
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07.03.2023 14:33 Відповісти
Сначала не получится
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06.03.2023 23:24 Відповісти
Чинна влада могла б хоч цій категорії видати зброю не говорячи вже про зраду півдня
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06.03.2023 22:09 Відповісти
В них вона й так була. Якщо мова йде про бувших поліцейських.
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06.03.2023 22:12 Відповісти
Не тільки поліцейські, але не важливо. Пістоль та мисливська рушниця? І то не у всіх.)) що вони з нею, по великому рахунку могли зробити
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06.03.2023 22:15 Відповісти
Крім виданої зброї, яку не видали, вони повинні були знати якісь основи партизанської боротьби в ******** умовах. Там були бажаючі, але не було організації.а через часто «неправильну» самоорганізацію багато постраждало..
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06.03.2023 22:22 Відповісти
Отож, управлінської структури не було. А про неї не громадяни повинні були б дбати. Тай часу було вдосталь. Все тут зрозуміло...
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06.03.2023 23:27 Відповісти
Лидер мыслей- это про обезьяну Агрохимию или про беню коломойского ?
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06.03.2023 22:59 Відповісти
Найбільше зрадників в промислових тобто "пролєтарскіх" районах України. Пролєтаріат за визначенням тупий і відірваний від коріння - легко піддається ідеологічній обробці та боїться голоду. Мало хто знає що за радянських часів 1 голос пролетарія комуністи офіційно прирівнювали до 22 голосів селян. Звідси "пролєтарій" відчував себе гегемоном, а по ********* рейдером та рекетиром селянства. І ці заводські раби, які працювали за 7 копійок з заробленого карбованця без вихідних, люто ненавиділи вільне селянство і робили все для перетворювання селян в "колгоспників" яким взагалі не платили, а ставили "палочу" за трудодень. Селянам навіть паспортів не давали до 1974 року, іншими словами комуністи селян не вважали навіть громадянами країни, а просто безсловесним та безправним бидлом... І "гегемон" за "вєрность партіі" отримував "халявну квартиру за 25+ років в черзі на житло, бухав, жер смердючі сосиски (з одного кг. мяса комуністи виробляли 19,6 кг. сосисок для гегемонів) писав доноси на сусідів і з відчуттям виконаного обовязку здихав не доживши до пенсії... Ну і кого такі чорти між "гудком" і "генделиком" могли виховати? Електорат Зєлєнського...
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06.03.2023 23:56 Відповісти
 
 