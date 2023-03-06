РФ намагається дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців, - Маляр
Росія хоче дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців за допомогою інформатак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграмі.
"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу", - написала вона.
За її словами, напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться".
Маляр зауважила, що дискредитація України як отримувача зброї орієнтована на західного споживача інформації, а укладення контрактів на службу - на українського.
"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та запитувати себе: "яка мета поширення такої інформації", - підкреслила вона.
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У заяві, опублікованій на сайті міноборони зранку 22 січня, йдеться, що у публічному просторі поширюються маніпуляції щодо закупівель послуг харчування.
Там запевнили, що міністр оборони Олексій Резніков попросив парламентський комітет заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі продуктів військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.
У міністерстві пообіцяли провести внутрішню перевірку, а у випадку виявлення порушень, чиновники нестимуть відповідальність.
При цьому міноборони готує матеріали до СБУ, щоб там розслідували поширення неправдивих даних.
Думаю когда мы узнаем про закупки гсм мыслей вообще охр-ем...
Вони реально нас опозорили на весь світ шаленою корупцією там,
Сафарі на ухилянтів по вулицям, ці відео дивляться іноземці і у них одне питання якщо ви не хочете вже воювати навіщо вам зброя...
Призовом важко хворих які потім баластом в підрозділах і воювати не можуть і важко комісувати...
В нас народ "нелохів" і всі про все знають...
Але звичайно краще не виправляти ситуацію а розповідать про ІПСО, зрадойобів.
І так умовний Василь не дуже горить бажанням захищати країну в якій навіть під час війни робиться таке... І Василь потроху починає думати як йому валити звідси до дітей та дружини....
Реальний випадок - людина, кадровий військовий, служить в артилерії, робить свою роботу і тут йому кажуть - ****** у піхоту. А він і відповідає - йдіть *****, і демобілізується, бо має право (дитина-інвалід). Висновки?
Не вистачає піхоти? Проведіть нормальну піар-кампанію, опрацюйте в першу чергу списки тих, хто записувався на початку війни, але з якихось причин про них забули. Дайте піхоті в окопах як мінімум вдвічі більшу з/п і більшу компенсацію у випадку загибелі або каліцтва. Так, усі туди не побіжать, але відмовників точно поменшає.