РФ намагається дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців, - Маляр

Росія хоче дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців за допомогою інформатак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграмі.

"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу", - написала вона.

За її словами, напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться".

Маляр зауважила, що дискредитація України як отримувача зброї орієнтована на західного споживача інформації, а укладення контрактів на службу - на українського.

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"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та запитувати себе: "яка мета поширення такої інформації", - підкреслила вона.