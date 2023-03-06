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РФ намагається дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців, - Маляр

маляр

Росія хоче дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців за допомогою інформатак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграмі.

"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу", - написала вона.

За її словами, напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться".

Маляр зауважила, що дискредитація України як отримувача зброї орієнтована на західного споживача інформації, а укладення контрактів на службу - на українського.

Читайте: Російська пропаганда активізувала інформкампанію щодо Бахмуту, щоб деморалізувати українців, - Маляр

"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та запитувати себе: "яка мета поширення такої інформації", - підкреслила вона.

Автор: 

росія (66037) Україна (5963) Маляр Ганна (525) дискредитація (12)


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Топ коментарі
+46
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06.03.2023 21:45 Відповісти
+41
2021 рік Великого будівництва:1.М-02Бачівськ-Глухів-Копни

2.Н-07Київ-Суми-Юнківка

3.Н-24Благовіщинське-Миколаїв

4.Н-26Мілови-Старобільськ

МОСКОВИТИ,щоб зайти в Київ зі Сходу, їхали аж з Сум шляхами 1 та 2.Це зайві 350км.Чому?Бо з сторони Білорусі-ліси та болота. ПОЛІССЯ. (Пам'ятаєте довжелезну колону танків на початку березня, яка не могла з' їхати з дороги, бо болота).

АЛЕ З сторони Чорнобиля московити легко досягли Ірпиня, Бучі, Гостомель. ЧОМУ? Велике будівництво"-мережа автошляхів в зоні" відчудження"40км дороги між КПП" Дитятки"-КПП" Прип' ять"та під'їздом до Чорнобильської АЕС

До КПП" Чорнобиль"веде ще одна дорога з Білорусі-Р-56,новий автобан через Поліські ліси Чорнобильської зони в бік Києва. Не для Туристів, а????Ця дорога через Прибірськ на Іванків і довела Московитів в 1 день війни.

І до захоплення Чорнобильської АЕС

Чому московити лізли в Чорнобаївку?? ТАМ Міжнародний аеропорт"Херсон", ЗЛІТНА ПОЛОСА ЯКОГО ПРОДОВЖЕНА НА 2600М(2021Р)

Думайте.чому на Пандемію в Уряду Зе не вистачало грошей, а на дороги в "Зоні відчуження", де малий рух-Знайшлися наші з Вами кошти
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06.03.2023 21:43 Відповісти
+39
А так це підораша наймає воєнкомів, які ****** людей, купляє яйця по 17 грн, засовує гроші в дивани, ось воно що, хитро-хитро
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06.03.2023 21:44 Відповісти
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Яких аргументів? Є закон, сиди в Україні і чекай повістки, ось і всі аргументи. Син ти данілова чи брат лєнки кравець,під час війни в нормальній країні не може бути такої вибірковості, що всі родичі і знайомі зешобли і можновладців різного статусу - вільні, а ви холопи хочете не хочете а ми вирішили і ви повинні йти.
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07.03.2023 02:43 Відповісти
Не ми вирішили, а вирішило законодавство і *****, яке напало. Якщо вони порушують закон - маєш право вимагати його дотримання, а не порушувати його так само. Ти ж на червоне не їздиш, бо так умовний син Данілова зробив?
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07.03.2023 03:00 Відповісти
Що відповіли в міноборони?

У заяві, опублікованій на сайті міноборони зранку 22 січня, йдеться, що у публічному просторі поширюються маніпуляції щодо закупівель послуг харчування.

Там запевнили, що міністр оборони Олексій Резніков попросив парламентський комітет заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі продуктів військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

У міністерстві пообіцяли провести внутрішню перевірку, а у випадку виявлення порушень, чиновники нестимуть відповідальність.

При цьому міноборони готує матеріали до СБУ, щоб там розслідували поширення неправдивих даних.
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06.03.2023 22:00 Відповісти
Наше правительство и чинуши сами себя дискредитируют.... Им даже помогать не надо... Одна Безугла в комитете безопасности многого стоит + Тищенко + яйца за 17 грн кило....
Думаю когда мы узнаем про закупки гсм мыслей вообще охр-ем...
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06.03.2023 22:04 Відповісти
То це все рашисти мародерять на продуктах для армії, поурізали зарплати військовим та розкрадали гуманітарку і так намагаються дискредитувати Україну. От їблани підступні!
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06.03.2023 22:11 Відповісти
Просто цей склад ТЦК потрібно відправити на передову,

Вони реально нас опозорили на весь світ шаленою корупцією там,

Сафарі на ухилянтів по вулицям, ці відео дивляться іноземці і у них одне питання якщо ви не хочете вже воювати навіщо вам зброя...

Призовом важко хворих які потім баластом в підрозділах і воювати не можуть і важко комісувати...
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06.03.2023 22:33 Відповісти
То шапіто навіть слухати не хочеться,всі винні тільки не зелені!в нас люди хочуть захищати країну,але на убой йти як в рашці не збираються.Моьивацію у людей повідбивали закончиками і мародерством а тепер маляр сплітає всякі історії про зриви і дескредитацію.
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06.03.2023 22:37 Відповісти
Не так страшні московські воші як українські гниди.... Саме бардак влаштований в процесі мобілізації. А фактично маємо мобілізацію моделі совок 2.0.. Негаразди у війську які моментально стають відомі у тилу бо ж в кожшого є телефон... І з тими негараздами нема кому боротися... Диваки у всьому звинувачують "зрадойобів" які пишуть коменти. А чомусь повсюдне крадівництво, блат та бардак не вважають демотиваторами...
В нас народ "нелохів" і всі про все знають...
Але звичайно краще не виправляти ситуацію а розповідать про ІПСО, зрадойобів.
І так умовний Василь не дуже горить бажанням захищати країну в якій навіть під час війни робиться таке... І Василь потроху починає думати як йому валити звідси до дітей та дружини....
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06.03.2023 22:58 Відповісти
Все правильно пишете. А щось пропонуєте? Перевибори президента? Верховної Ради? Може Майдан?
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06.03.2023 23:02 Відповісти
Росії нічого не треба робити стосовно мобілізації. Бо ви(влада) вже все за них самі зробили. Ви забули про те що інформація від людей, що на фронті ширитися країною, у всіх є родичі та друзі і вони все бачать, причому про погане швидше дізнаються ніж про хороше. І вже не має ні в кого ілюзій про те, що відбувається у війську, коли солдат за людей не вважають, коли замість того, щоб наводити лад з командуванням ви приймаєте закон 8271. Вас попереджали розумні люди що це буде бомба, от і маєте. То ви ще й виплати зменшили, ви принижуєте людей на влк, в штабах сидять куми та друзі, не по вмінням або після поранень. Жодної відповідальності за те, що згубив вже два батальйони, йому щей видадуть медаль героя, бо він не засцяв і положив два батальйони, і знаходяться такі що хваляться такими речами. Звісно вам нема коли наводити лад, але війна на довго, і якщо ви не почнете терміново змінюватись з гори, то буде біда. А скільки порушень собі дозволяють командири, а винні завжди солдати. Так це не всюди, але повторююсь що про хороші речі менше говорять ніж про погані.
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06.03.2023 23:29 Відповісти
А-ааа. То виходить , що то рашка амуніцію нашим мобілізованим не видає? Тому ми скидаємось і сім'ї останні заощадження витрачають на екіпірування, на монокуляри, балістичні окуляри і т.д. по тому списку, що ще МО не забезпечує? То не наш міністр оборони радісно хвалився, що зекономив на грошовому забезпеченні наших воїнів? Це точно, що Рєзніков не наш, а рашистський?, бо я недавно читав, що він наш і шо в нього яйця якісь екслюзивні, тому Зеля не дозволяє їх відірвати.
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06.03.2023 23:29 Відповісти
Точно, і він взагалі нічого не знав, що там його підлеглі вкрали кілька мільярдів лише на одному контракті Карл. А народ же ш такий тупий, якщо ж кацапи нам не розкажуть щось ми ж самі не допетраєм ніфіга.
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06.03.2023 23:49 Відповісти
Ну, в цілому так і є. Кацапи ж розказали, що їх влаштує будь-хто крім Порошенка, так мудрий нарід і проголосував за будь-кого крім Порошенка.
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07.03.2023 00:19 Відповісти
А ви не задувались над тим, що Порошенко своїм "неперевершеним" управлінням посіяв в народ впевненість, що навіть трубадур ( це майже те саме що пісюніст ) буде кращим? Від добра добра не шукають.
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07.03.2023 21:31 Відповісти
А кацапів не треба. Маю переконання, що всі корупційні скандали робляться спеціально напоказ з демонстрацією безкарності. Урядовоквартальна шобла таким чином нищить мотивацію народу, а значить і мобілізацію
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07.03.2023 21:42 Відповісти
А мотивувати нормально не пробували? Не хочеться розганяти якусь зраду, але ж можна хоч якісь висновки робити через рік війни?

Реальний випадок - людина, кадровий військовий, служить в артилерії, робить свою роботу і тут йому кажуть - ****** у піхоту. А він і відповідає - йдіть *****, і демобілізується, бо має право (дитина-інвалід). Висновки?

Не вистачає піхоти? Проведіть нормальну піар-кампанію, опрацюйте в першу чергу списки тих, хто записувався на початку війни, але з якихось причин про них забули. Дайте піхоті в окопах як мінімум вдвічі більшу з/п і більшу компенсацію у випадку загибелі або каліцтва. Так, усі туди не побіжать, але відмовників точно поменшає.
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07.03.2023 00:29 Відповісти
Зривае мобілізацію валада роздаючи нагороди всякій шолупені яка вас недолугіх піарить і яка зробила телемаравонь який вас піарить а не солдатів на фронті
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07.03.2023 06:50 Відповісти
28.02.2023 года уже обсуждали такую "новость"! Кризис жанра?
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07.03.2023 08:39 Відповісти
Росія росією а чому ніхто не звертає увагу на дискредитацію мобілізаціі так би мовити українськими змі та блогерами?Чому інструкціі, як ухилитися від мобілізаціі, друкуються на багатьох сайтах в Україні?Чому депутати ВРУ,розширюючи список дозволу на виїзд, сприяють уклонізму?Хто на це відповість?
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07.03.2023 09:28 Відповісти
найефективніше працює над зривом мобілізації в України-міністерство оборони України в парі з оп.
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07.03.2023 11:39 Відповісти
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