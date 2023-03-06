Посилення оборони Бахмуту було одноголосно підтримано Ставкою, – Зеленський
Позиція не відступати і посилити оборону Бахмуту була одноголосно підтримана на засіданні Ставки.
Про це у відеозверненні повіомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу бути відвертим - буває багато дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов, але щось стверджує про якісь рішення у сфері оборони", - зазначив президент.
За словами Зеленського, "суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій. Правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання командувачу "Хортиці" генералу Сирському та Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямі".
"Відійти чи продовжити оборону і посилюватись у місті? Обидва генерали відповіли – не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою", - сказав президент.
"Інших позицій не було. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Немає такої частини України, щоб сказати, що від неї можна нібито відмовитись", - сказав Зеленський.
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За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
(с)
зе не зваливкацапи не сіли на злітну смугу. Приблизно тоді й почалися відосіки.
Джугашвілі недороблений !
Вчора друга вбили під Бахмутом, так що плюйте в себе.
а что сыров уже старше Залужного стал?
Пока мы слышим только арию Призидентна из оперы "Успешный Квартал"...
Началось самое хреновое для Украины - молодые барыги ощутили в себе ерекцию величия, осмелели и начали руками трогать то, чего раньше боялись. Режиссеры бурлеска начали писать сценарии великих побед украинской армии под их руководством.
Печалька, потому как народ Украины уже забыл не только приглашение на шашлыки, брошенный Херсон, но старое "Просто перестать стрелять", отвод войск с оборудованных позиций на три километра в чисто поле в будяки, спасение "вагнеров" в Белоруссии...
Весь его президентский опыт показывает, что Зеленскому нужно запретить приближаться к Министерству обороны, как к тому криворожскому военкомату, куда его приглашали когда-то.
Залужному не позавидуешь! Как и всем нам...
А так говорил Сталин на ихних стрелках, когда спрашивал "А шо думает товарищ Жюков"...
Но наверное с первого раза не дошло - пламинь сердце жгьот?
Позиція не відступати і посилити оборону Бахмуту була одноголосно підтримана на засіданні Ставки - про це у https://fb.watch/j62JAjUCXl/ відеозверненні повіомив президент України Володимир Зеленський,
ВОТ ЭТО МЕНЯ И ПУГАЕТ!