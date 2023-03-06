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Новини Війна
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Посилення оборони Бахмуту було одноголосно підтримано Ставкою, – Зеленський

бахмут

Позиція не відступати і посилити оборону Бахмуту була одноголосно підтримана на засіданні Ставки.

Про це у відеозверненні повіомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу бути відвертим - буває багато дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов, але щось стверджує про якісь рішення у сфері оборони", - зазначив президент.

За словами Зеленського, "суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій. Правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання командувачу "Хортиці" генералу Сирському та Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямі".

"Відійти чи продовжити оборону і посилюватись у місті? Обидва генерали відповіли – не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою", - сказав президент.

"Інших позицій не було. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Немає такої частини України, щоб сказати, що від неї можна нібито відмовитись", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Бахмут (1562) Ставка (139)


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Топ коментарі
+58
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."

(с)
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06.03.2023 23:11 Відповісти
+23
як би ми стільки зброї випускали, скільки Зеленський відосиків
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06.03.2023 23:26 Відповісти
+21
Потрібно згадати день коли генерал Кривонос дав наказ вилити на злітну смугу мастило щоб зе не звалив кацапи не сіли на злітну смугу. Приблизно тоді й почалися відосіки.
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06.03.2023 23:24 Відповісти
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Вова, то Залужний сказав тобі та єрмаку, що треба підсилюватись і тримати далі, а сам мабуть задумав щось цікаве, як підказує досвід харківської операції
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06.03.2023 23:05 Відповісти
У Вови роль- парить лохам мізки, підтримувати образ піклування про державу та людей
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07.03.2023 08:04 Відповісти
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."

(с)
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06.03.2023 23:11 Відповісти
он предатель-предатель который готовил Украину к сдаче кацапа
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07.03.2023 00:34 Відповісти
"Посилення оборони Бахмуту було одноголосно підтримано Ставкою, - Зеленський" - нагнув усіх?
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06.03.2023 23:12 Відповісти
Просто збрехав, як завжди, і видав своє рішення за спільне.
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07.03.2023 00:36 Відповісти
прямо XX съезд КПСС
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07.03.2023 07:22 Відповісти
кто-то ведёт подсчёт этих видосиков...?
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06.03.2023 23:14 Відповісти
Потрібно згадати день коли генерал Кривонос дав наказ вилити на злітну смугу мастило щоб зе не звалив кацапи не сіли на злітну смугу. Приблизно тоді й почалися відосіки.
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06.03.2023 23:24 Відповісти
і після цього Кривоніс став особистим ворогом клована.
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06.03.2023 23:42 Відповісти
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07.03.2023 07:05 Відповісти
як би ми стільки зброї випускали, скільки Зеленський відосиків
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06.03.2023 23:26 Відповісти
Рос.военкоры пишут шо наблюдаются коллона бронемашин "Pantera T6" идущяя к Артемовску. Также пишут шо эти бронемашины из Арабских Эмиратов.(Откуда они знают????).
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07.03.2023 00:50 Відповісти
Ставка-*уявка !
Джугашвілі недороблений !
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06.03.2023 23:14 Відповісти
тут як? якщо стратегія виявиться правильною, то це заслуга Залужного. А якщо закінчиться невдачею, це цілком вина зрадника Зеленського. Тільки так.
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06.03.2023 23:28 Відповісти
Уже давно всім очевидно, що стратегія програшна. Жодні заслуги Залужного чи провини зрадника Зеленінського цього не виправдають
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07.03.2023 04:23 Відповісти
кацап, ідинах
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07.03.2023 08:05 Відповісти
Кацапи і то своїх в котли не кидають, а тут не зрозуміло що оманський задумав???
Вчора друга вбили під Бахмутом, так що плюйте в себе.
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06.03.2023 23:39 Відповісти
Кацапи своїх кидають щодня сотнями м'ясними хвилями на чуже розбите місто за тисячі кілометрів від своїх міст, оце незрозуміло. Зрозуміло тільки те що українці не повинні віддавати свою землю і міста чужинцям
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06.03.2023 23:53 Відповісти
Родич моєї дружини загинув в "Іловайському котлі"... У кого плюнути?
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07.03.2023 00:10 Відповісти
розпочни з *****.
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07.03.2023 00:29 Відповісти
В Беню с Корбаном и исполнителя их воли Тарана
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07.03.2023 02:32 Відповісти
Тут тоже ситуация близка к Иловайской или к Дебальцево. Только военные более опытные и обученные. Но Вождь еще более тупой, чем тогда. И слава Богу, шо на 8 марта военный парад в Киеве в честь блоших-разведчиц не запланировано.
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07.03.2023 10:00 Відповісти
Досить часто кидають через недолугість свого командування, але за дивних обставин завжди аж занадто успішно виводять свій зброд з українського оточення. З українськими військовими, натомість, такого ніколи не траплялося, на жаль.
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07.03.2023 04:40 Відповісти
Tam svobodnyi koridor ostalsja shirinoi 5Km. Rezervy zavaljat do kontrnastupa. Tortshat tut ushi Jermaka? Budet Debaltsevo 2.0? Kakto ploho zvutshit etot novost....
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06.03.2023 23:53 Відповісти
Саме це вірогідно що і є метою операції по утриманню Бахмуту будь-якою ціною. Навіть якщо вдастся відбити Бахмут з околицями високою ціною, це буде оголошено великим контрнаступом і перемогою, Піровою перемогою.
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07.03.2023 04:48 Відповісти
Позиція не відступати і посилити оборону Бахмуту була одноголосно підтримана на засіданні Ставки. не виключено ,що ідея цієї позиції "зе лідору" .через агента єрмака,була підкинена рашистським фсб
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07.03.2023 00:10 Відповісти
дурбецело, купи тлумачний словник для бовдурів та опануй значення слова бот, перед тим як відкривати клаву на давнього та шановного форумчанина...
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07.03.2023 00:32 Відповісти
от і кажу, що ти бовдур та тупезне дурбецело, що заблукало поміж трьох пальм.
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07.03.2023 01:46 Відповісти
кацап, здохни
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07.03.2023 08:07 Відповісти
Д'якую за розуміння ,друже! Не звертай особливої уваги на "зе глупоту " .котра словом пробує висвітлювати свою "зедурість "
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07.03.2023 11:07 Відповісти
не має за що, бо я написав правду.
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07.03.2023 11:23 Відповісти
генералу Сирському та Головкому Залужному ...
а что сыров уже старше Залужного стал?
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07.03.2023 00:36 Відповісти
А Член Ставки зразу ж проінформував Більд - Залужний проти оборони. О працює Юстас. Колись Кирюша Буданов гоноровито хвастався про те, що їм відомо, про що говорять у путіна. А тут стратегічні кроки зразу ж відомі журналюгам з за кордону. Та не полишає Юстас кроків щодо дискредитації Залужного.
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07.03.2023 01:14 Відповісти
Якщо все закінчитьмч, як на Азоасталі, то це стане спасінням Залужного та вироком ЗЄ.
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07.03.2023 04:03 Відповісти
Був проти на початку оборони згідно зі статею, не перекручуйте.
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07.03.2023 07:23 Відповісти
СЛАВА НАЦІІ ‼️СМЕРТЬ ВОРОГАМ ‼️‼️

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07.03.2023 01:49 Відповісти
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07.03.2023 01:56 Відповісти
Дурак - находка для бота. То, что озвучивается для публики, далеко не всегда является тем планом, который задуман. Дезинформация должна быть правдивой, тогда она достигает своей цели. Рекомендую думать, прежде чем гадости писать…
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07.03.2023 04:11 Відповісти
Хєр ти вгадав.То в цирку так,а тут ти віддав наказ і армія його мусить виконувати.Як бігати з мосьввоку і вдавати з себе Маренго і Візиря то тут ти перший,а як відповідати так зразу ж за Залужного ховатися.,підставляти.Чмо ти зелене,навіть на пів чоловіка не тягнеш.
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07.03.2023 04:21 Відповісти
Країну окупували *****, квнщики і ***** квнщиків.
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07.03.2023 06:25 Відповісти
надо законодательно запретить бубочке выступать с видосиками и заявлениями... он позор Украины...
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07.03.2023 06:29 Відповісти
Опасно фраза звучит! Почти как - " Это не Я, это они виноваты!"
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07.03.2023 06:48 Відповісти
Господа состоятельные КРОТЫ теж підтримали?
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07.03.2023 07:31 Відповісти
Вам, форумчане-уродцы, выход из Бахмута - зрада, удержание - зрада. Твари вы московитские.
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07.03.2023 07:47 Відповісти
Форумчанин "Не Уродец", ваши предложения!
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07.03.2023 08:26 Відповісти
А ты, Остап поддержишь любой приказ зеленского? даже если это будет стоить бессмысленно положеных жизней наших ребят? У зели корона жмет,ему как и пукину нужно Бахмут удержать любой ценой а сколько наших ребят поляжет так зеле чихать
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07.03.2023 08:33 Відповісти
Хто тобі, самозакоханому брехуну, повірить???
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07.03.2023 09:31 Відповісти
А шо скажет товарищь Залужный?
Пока мы слышим только арию Призидентна из оперы "Успешный Квартал"...
Началось самое хреновое для Украины - молодые барыги ощутили в себе ерекцию величия, осмелели и начали руками трогать то, чего раньше боялись. Режиссеры бурлеска начали писать сценарии великих побед украинской армии под их руководством.
Печалька, потому как народ Украины уже забыл не только приглашение на шашлыки, брошенный Херсон, но старое "Просто перестать стрелять", отвод войск с оборудованных позиций на три километра в чисто поле в будяки, спасение "вагнеров" в Белоруссии...
Весь его президентский опыт показывает, что Зеленскому нужно запретить приближаться к Министерству обороны, как к тому криворожскому военкомату, куда его приглашали когда-то.
Залужному не позавидуешь! Как и всем нам...
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07.03.2023 10:13 Відповісти
Плохо историю не знать... Мокшанскую, финляндскую, аглицкую да и всю мировую... Обречен будешь вечно в истории попадать... нехорошие.
А так говорил Сталин на ихних стрелках, когда спрашивал "А шо думает товарищ Жюков"...
Но наверное с первого раза не дошло - пламинь сердце жгьот?
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07.03.2023 11:14 Відповісти
"

Позиція не відступати і посилити оборону Бахмуту була одноголосно підтримана на засіданні Ставки - про це у https://fb.watch/j62JAjUCXl/ відеозверненні повіомив президент України Володимир Зеленський,

ВОТ ЭТО МЕНЯ И ПУГАЕТ!
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07.03.2023 10:18 Відповісти
 
 