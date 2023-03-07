Естонія закликає ЄС вдвічі знизити цінову стелю на російську нафту

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європейський Союз має вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту у розмірі $60, аби ще більше обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми повинні встановити верхню межу цін на російську нафту, щоб це не дозволило російській державі отримати додаткову вигоду", – сказав Рейнсалу. За його словами, подібні обмеження мають бути поширені й на природний газ.

Рейнсалу наполягає, що ЄС має посилити санкції щодо банків та атомної енергетики РФ.

Також він закликав посилити боротьбу з методами обходу санкцій, завдяки яким Росія має змогу і далі отримувати технології, необхідні для її оборонного комплексу. Зокрема Росія отримує мікросхеми з ЄС та інтегральні схеми, що використовуються в ракетах і танках, через Туреччину, Обʼєднані Арабські Емірати й Казахстан. Тому Рейнсалу закликає тиснути на ці країни.

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Також міністр зазначив, що російська банківська та страхова системи, як і раніше, можуть працювати в міжнародній мережі транзакцій SWIFT.

Естонія, за його словами, намагається створити прецедент, конфіскуючи заморожені активи підсанкційних росіян, щоб передати їх Україні для відновлення. Країна заморозила близько €20 млн ($21 мільйон) приватних російських компаній.