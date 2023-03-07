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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
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Естонія закликає ЄС вдвічі знизити цінову стелю на російську нафту

рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європейський Союз має вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту у розмірі $60, аби ще більше обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми повинні встановити верхню межу цін на російську нафту, щоб це не дозволило російській державі отримати додаткову вигоду", – сказав Рейнсалу. За його словами, подібні обмеження мають бути поширені й на природний газ. 

Рейнсалу наполягає, що ЄС має посилити санкції щодо банків та атомної енергетики РФ.

Також він закликав посилити боротьбу з методами обходу санкцій, завдяки яким Росія має змогу і далі отримувати технології, необхідні для її оборонного комплексу. Зокрема Росія отримує мікросхеми з ЄС та інтегральні схеми, що використовуються в ракетах і танках, через Туреччину, Обʼєднані Арабські Емірати й Казахстан. Тому Рейнсалу закликає тиснути на ці країни.

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Також міністр зазначив, що російська банківська та страхова системи, як і раніше, можуть працювати в міжнародній мережі транзакцій SWIFT.

Естонія, за його словами, намагається створити прецедент, конфіскуючи заморожені активи підсанкційних росіян, щоб передати їх Україні для відновлення. Країна заморозила близько €20 млн ($21 мільйон) приватних російських компаній.

Автор: 

нафта (5590) росія (66037) санкції (12104) Естонія (1643)


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Топ коментарі
+12
Було б правильно встановити, що наприклад кожного місяця поки продовжується війна, цінова стеля на нафту знижується, умовно на 10%. Це спричинило б на Росію постійно зростаючий тиск і було б чудовим стимулом забратися звідси геть якнайшвидше. А так - підлаштовують економіку під 60$, чи навіть 30$ і воюють далі.
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07.03.2023 01:49 Відповісти
+7
Верно! И хотя бы поэтому надо снизить цены на нефть и газ вдвое. Я не против.
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07.03.2023 01:49 Відповісти
+3
Про SWIFT было много разговоров, и так всё и осталось. Европу надо будоражить.
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07.03.2023 06:55 Відповісти
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Расстрел украинского воина на камеру говорит о скором контрнаступлении ЗСУ - понимая что когда фронт посыпется, многие боевые *********** побегут с поднятыми руками сдаваться и поэтому, рашисты решили сделать именно такую провокацию. Что бы каждый боевой рашист понимал что плен после расстрела украинского военного для оккупанта = смерти. Это говорит о том, что рашисты уже ждут неизбежного и не уверены в своих силах.
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07.03.2023 01:38 Відповісти
Верно! И хотя бы поэтому надо снизить цены на нефть и газ вдвое. Я не против.
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07.03.2023 01:49 Відповісти
Про SWIFT было много разговоров, и так всё и осталось. Европу надо будоражить.
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07.03.2023 06:55 Відповісти
Було б правильно встановити, що наприклад кожного місяця поки продовжується війна, цінова стеля на нафту знижується, умовно на 10%. Це спричинило б на Росію постійно зростаючий тиск і було б чудовим стимулом забратися звідси геть якнайшвидше. А так - підлаштовують економіку під 60$, чи навіть 30$ і воюють далі.
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07.03.2023 01:49 Відповісти
на нуль
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07.03.2023 04:43 Відповісти
а я пропоную змінити цінову підлогу, цінові стіни і двері!!!! мене вже багато разів банили, але напишу ще раз!!!! редактори - КАЦАПОРИЛІ!!!! 🤣🤣

хоча в самому тексті статті, вже поправленно - БРАВО, прогрес!!!!
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07.03.2023 05:36 Відповісти
І це правильне рішення. Не може терорист однією рукою вбивати, а іншою торгувати!
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07.03.2023 06:11 Відповісти
Кроме того, надо взять в оборот подпольный танкерный флот московитов:
чей груз, кто страховал, куда везут - всё должно придирчиво проверяться.
Нет страховки - корабль задержан - как-то так.
Эстония подаёт правильный пример.
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07.03.2023 06:34 Відповісти
sobivartist' kacaps'koi nafty > $30... vona glyboko i tam holodno
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07.03.2023 06:50 Відповісти
I tudi daleko. Vartist' prokachuvannia gustoi nafti takozh robit' svoe dilo.
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07.03.2023 07:00 Відповісти
Покупайте російську нафту тільки по собівартості. Тоді у Росії не буде грошей на війну.
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07.03.2023 08:28 Відповісти
 
 