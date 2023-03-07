Росіяни змінили тактику обстрілів, тепер атакують з півночі, - ОК "Південь"

Росія змінила тактику завдання ударів по території України - тепер вона атакує з півночі і водночас тримає на півдні ракетоносії та піднімає в повітря авіацію.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія змінила напрямок запуску "шахедів". Вони вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність тому, що сили протиповітряної оборони встигають знищити повітряні об’єкти до того, як вони дістануться цілі. Тому вони змінили тактику - і тепер атакують з півночі і водночас тримають на півдні ракетоносії та піднімають в повітря стратегічну або тактичну авіацію", - пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що це спрямовано на розосередження сил нашої протиповітряної оборони. За її словами, Росія продовжує використовувати "шахеди" через співвідношення собівартості - шахеди дешевші за ракети, а ракет після масованих ударів у ворога залишилось небагато.

Вона зауважила, що точкові удари - це та сама тактика, до якої повертається РФ та з якої вона й розпочинала.

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