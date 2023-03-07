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Лідер ЄНП Вебер: "Я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО"

нато

Президент Європейської народної партії, головного міжпартійного об’єднання у Євросоюзі, Манфред Вебер вважає вступ України в НАТО однією з умов архітектури безпеки у Європі, але допускає членство тільки після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вебер заявив, що рішення саміту НАТО у Бухаресті в 2008 році, на якому Україні відмовили у ПДЧ, було помилкою, і врешті-решт цю помилку доведеться виправляти.

"Якщо зараз ми запросили до НАТО Фінляндію та Швецію – то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те саме право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії". Але очевидно, що Україна має пережити війну для того, щоби вступити до НАТО", - зауважив Вебер.

Він ще раз підкреслив, що абсолютно ясно "і наші українські друзі це знають, що для розширення НАТО нам потрібен мир".

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО", - сказав політик.

Вебер підкреслив, що одним із критерії вступу в НАТО є зміцнення державою безпеки Альянсу, і Україна вже сьогодні це робить.

"Україна демонструє це буквально щодня, стримуючи жахливу російську машину війни. Ви довели свою безпекову спроможність", - сказав він.

Крім того, додав Вебер, більш ніж очевидна відповідність України цінностям Альянсу.

Також читайте: Ми дали Україні можливість вступити в Євросоюз і готові дати гарантії безпеки, - Шольц

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А Єрмак «проти».
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07.03.2023 10:10 Відповісти
в чому полягає довготривала місія єрмака і ко - дожити до перемоги України, потім до її довгоочікуваних вступів до всіх омріяних місць типу ЄС та НАТО, а на цьому шляху послідовно та невпинно її розвалювати зсередини, перетворювати її на корупційну, залежну, авторитарну країну де у влади будуть якісь темні незрозумілі особистості з безмежним впливом та вічно невдоволеним суспільством, це буде постійний центр напруги, який надалі може розхитати й нато, і єс на радість та на користь рашкє...
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07.03.2023 10:13 Відповісти
Як колись казала баба Юля "Всё пропало"
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07.03.2023 12:38 Відповісти
Само-собою...
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07.03.2023 10:36 Відповісти
Долго лизали очко путину и долизались.
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07.03.2023 11:03 Відповісти
еще бы. Из всех армий НАТО в Европе, только ВСУ имеет огромный опыт ведения реальных боевых действий( другие страны принимали участие в локальных конфликтах или принимают, как Турция, но там очень ограниченное кол-во военных задействовано) практически со всем вооружением как НАТО так и совка. У совков есть совковое оружие но нет знаний/умений использования вооружения НАТО, у НАТО наоборот. И только у ВСУ есть все.
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07.03.2023 11:05 Відповісти
Це заклик до параші - Ніколи не закінчуйте війну, бо ми одразу приймемо Україну в НАТО.
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07.03.2023 12:11 Відповісти
 
 