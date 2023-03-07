Російський нацист Бастраков про втрати окупантів: "Бесконечные "Уралы" с телами"

Окупант скаржиться на великі втрати на війні. Його "колега" вважає, що це може "заставить общество наконец очнуться и включиться в войну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канали росіян.

Нацист Дмитро Бастраков ділиться враженнями від поїздки, в якій забирав тіло свого ліквідованого захисниками України поплічника.

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"Из Донецка до Ростова, из морга в морг, еду на Урале с погибшими. Выкурил утром полпачки сигарет, пока наблюдал за погрузкой полсотни тел, сначала в мешки, потом в кузов: кого прям в форме, кого голого, кого по частям. Все - граждане РФ, по большей части добровольцы. Несколько маленьких кульков - сгоревшие танкисты, их называют просто "ДНК", потому что личность пока установлена лишь ориентировочно", - написав він.

Також його слова цитує російський нацист Олександр Жучковський: "Третий час смотрю, как утрамбовывают окоченевшие тела в гробы, иногда ломая руки. Переодевают в зелёную форму, крест в руки, колотят. Помогаю. Вот, вроде, всякое видал. Но это п-ц. Бесконечные уралы с телами. Бесконечные".

Жучковський використовує ці слова як аргумент до того, що російське суспільство нібито має "очнуться и включиться в войну".

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"Осознание приходит, когда видишь эти тела, эти гробы, эти бесконечные уралы. Поэтому, конечно, фронтовики часто сетуют на то, что русское общество ещё во многом беспечно и неосознанно, ещё не включилось в режим "всё для фронта, всё для победы". Включится. Другого выхода нет - всё это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит. Гробы изменят Россию", - пише він.







