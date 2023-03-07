УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6681 відвідувач онлайн
Новини Війна
18 746 56

Російський нацист Бастраков про втрати окупантів: "Бесконечные "Уралы" с телами"

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Окупант скаржиться на великі втрати на війні. Його "колега" вважає, що це може "заставить общество наконец очнуться и включиться в войну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канали росіян.

Нацист Дмитро Бастраков ділиться враженнями від поїздки, в якій забирав тіло свого ліквідованого захисниками України поплічника.

Дивіться: Десантники знищили підрозділ російських окупантів. ВIДЕО

"Из Донецка до Ростова, из морга в морг, еду на Урале с погибшими. Выкурил утром полпачки сигарет, пока наблюдал за погрузкой полсотни тел, сначала в мешки, потом в кузов: кого прям в форме, кого голого, кого по частям. Все - граждане РФ, по большей части добровольцы. Несколько маленьких кульков - сгоревшие танкисты, их называют просто "ДНК", потому что личность пока установлена лишь ориентировочно", - написав він.

Російський нацист Бастраков про втрати окупантів: Бесконечные Уралы с телами 01

Також його слова цитує російський нацист Олександр Жучковський: "Третий час смотрю, как утрамбовывают окоченевшие тела в гробы, иногда ломая руки. Переодевают в зелёную форму, крест в руки, колотят. Помогаю. Вот, вроде, всякое видал. Но это п-ц. Бесконечные уралы с телами. Бесконечные".

Жучковський використовує ці слова як аргумент до того, що російське суспільство нібито має "очнуться и включиться в войну".

Читайте: "Желаю РФ кровавой смерти": Зрадник України Димитрієв, який їхав з танковими колонами на Київ, розчарувався в "русском мире"

"Осознание приходит, когда видишь эти тела, эти гробы, эти бесконечные уралы. Поэтому, конечно, фронтовики часто сетуют на то, что русское общество ещё во многом беспечно и неосознанно, ещё не включилось в режим "всё для фронта, всё для победы". Включится. Другого выхода нет - всё это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит. Гробы изменят Россию", - пише він.

Російський нацист Бастраков про втрати окупантів: Бесконечные Уралы с телами 02
Російський нацист Бастраков про втрати окупантів: Бесконечные Уралы с телами 03

Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) пропаганда (2823)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
07.03.2023 10:55 Відповісти
+32
Бахмут та Вугледар робить свою справу
показати весь коментар
07.03.2023 10:54 Відповісти
+22
нет руских... есть сборище вонючих немытых жрущих свое же дерьмо кацапов, а конкретнее - окацапившихся рюцких, удмуртов, татар, калмыков, якутов, бурят... где русские? одна нечесть... а нечесть должна быть до единого уничтожена... СМЕРТЬ ВСЕМ КАЦАПАМ!
показати весь коментар
07.03.2023 11:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бахмут та Вугледар робить свою справу
показати весь коментар
07.03.2023 10:54 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 10:55 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 11:01 Відповісти
Натовские технологии. Ни забудим ни прастим!
показати весь коментар
07.03.2023 11:21 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 11:29 Відповісти
То вже розривна.
показати весь коментар
07.03.2023 11:31 Відповісти
Осколково фугасна, гімно до стели…
показати весь коментар
07.03.2023 12:06 Відповісти
Угу..Или тупым концом в тело вошла.
показати весь коментар
07.03.2023 12:57 Відповісти
А тут - йой! - п'ять разів...
показати весь коментар
07.03.2023 12:42 Відповісти
Це елітні трупи спецназівців, а в інших нереважно склотара та держак від лопат.
показати весь коментар
07.03.2023 13:11 Відповісти
Это - подкалиберный!
показати весь коментар
07.03.2023 14:17 Відповісти
Йой...
показати весь коментар
07.03.2023 12:40 Відповісти
Афигеть..Неужели ранение было несовместимое с жизнью?Наверное центр тяжести у пули смещен-попала то изначально не в голову.
показати весь коментар
07.03.2023 12:55 Відповісти
Більше скажу. На озброєнні у https://neolurk.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 чудо-спецназу є ще чимало моторошних штук. Та й самий чудо-спецназ у ворогів нічого, окрім панічного жаху, не викликає.
показати весь коментар
07.03.2023 16:07 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
07.03.2023 10:55 Відповісти
"Все идет по плану"-как говорит Путя. А какой план? Еще за недели 3-4 до вторжения 24.02 один русский з Москвы выложил ролик вЮТБ, где удивляется шо МО РФ заказало невероятное количество пластиковых мешков.
показати весь коментар
07.03.2023 11:22 Відповісти
Вони ті мішки для українців готували. Портнов і ко вже й списки склали, кого в ті мішки пакувати, а кого на колиму, чи соловки.
Але сталося не так, як гадалося - тепер мішки для своїх вояк згодились.
показати весь коментар
07.03.2023 20:12 Відповісти
Не допоможе .лише тому що мізки там відсутні
показати весь коментар
07.03.2023 11:29 Відповісти
І тебе ублюдок по частинам в мішок для сміття і на підорашу.
показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
Ето же репчік, нє?

показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
Які ж вони кончені мразі.
показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
Канашєнкав- патєрь у рабсєі нєт...
показати весь коментар
07.03.2023 11:02 Відповісти
нет руских... есть сборище вонючих немытых жрущих свое же дерьмо кацапов, а конкретнее - окацапившихся рюцких, удмуртов, татар, калмыков, якутов, бурят... где русские? одна нечесть... а нечесть должна быть до единого уничтожена... СМЕРТЬ ВСЕМ КАЦАПАМ!
показати весь коментар
07.03.2023 11:04 Відповісти
Da ani i iest ruskie , tobish pakushannie ruskoi baciloiu !
показати весь коментар
07.03.2023 11:23 Відповісти
Конашенков честнейший генерал. Он не может врать. Потерь нет значит потерь нет.
показати весь коментар
07.03.2023 11:05 Відповісти
он не врет - людских потерь нет, падеж скота не в счет
показати весь коментар
07.03.2023 11:09 Відповісти
ясно що змінять. я вам більше скажу - до невпізнаваності.
показати весь коментар
07.03.2023 11:05 Відповісти
Не кажуть кацапи правду - що ці смерті приніс режим сина сатани *****! Кацапи брехливі потвори та нелюди!
показати весь коментар
07.03.2023 11:06 Відповісти
Спостереження вірні. Висновки хибні. Типова криза сприйняття.
показати весь коментар
07.03.2023 11:09 Відповісти
Именно! Кацап дальше одного действия думать не может, не хватает оперативки) следствие осознал, причину не понял. Экзамен не сдал- отправится на кладбище
показати весь коментар
07.03.2023 11:42 Відповісти
Москалі, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ НЕ МИ ДО ВАС ПРИЙШЛИ А ВИ ДО НАС. ВДЕРЛИСЬ ДО НАС В ДІМ ПОЧАЛИ ВБИВАТИ, ГВАЛТУВАТИ, МАРОДЕРИТИ, РОЗТРІЛЮВАТИ, РУЙНУВАТИ.... ТО ЗГИНЬ НЕЧИСТЬ.
показати весь коментар
07.03.2023 11:10 Відповісти
Точно, московія зміниться тільки в домовині.
показати весь коментар
07.03.2023 11:11 Відповісти
****** тупа русня
показати весь коментар
07.03.2023 11:11 Відповісти
Адское зазеркалье!
Не "***** эта война", а "всем надо включиться в эту войну". Только полная аннигиляция изменит россию.
показати весь коментар
07.03.2023 11:13 Відповісти
Дамой, на родіну.
показати весь коментар
07.03.2023 11:16 Відповісти
Логика кацапа беспощадна, как и его айкью в 20 пунктов: то есть, сейчас бесконечные КамАЗы трупов, блаблабла, но надеюсь что общество включится и ...иии? Трупов станет в 20 раз больше?
Небольшая подсказка длб бл: чтобы КамАЗы с трупами прекратили ездить, надо собрать вещички и съ@#ться обратно в Ростов. Со всех территории Украины. Нахер!
показати весь коментар
07.03.2023 11:20 Відповісти
А ведь он прав в своих выводах.

"Всё будет долго, тяжело и больно. Гробы изменят россию".

Точнее о будущем россии после победы Украины выразиться нельзя.
показати весь коментар
07.03.2023 11:21 Відповісти
Демілітарізація ********** йде повним ходом! А ніштяки із Заходу все підвозяться і підвозяться.
Лише касетних досі не дають "гуманісти", а то би по 2000 кацапів на добу було...
показати весь коментар
07.03.2023 11:24 Відповісти
Гробы изменят Россию.😀
показати весь коментар
07.03.2023 11:25 Відповісти
Хєр гроби росію поміняють. Там не люди, там тварюки.
показати весь коментар
07.03.2023 11:38 Відповісти
Там поголів'я.
показати весь коментар
07.03.2023 20:14 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 11:41 Відповісти
Дуже сумна новина
показати весь коментар
07.03.2023 11:42 Відповісти
****** кацапские: возить вам не перевозить, таскать-не перетаскать! окупанти *****
показати весь коментар
07.03.2023 11:49 Відповісти
"Осознание приходит, когда видишь эти тела, эти гробы, эти бесконечные уралы. Поэтому, конечно, фронтовики часто сетуют на то, что русское общество ещё во многом беспечно и неосознанно, ещё не включилось в режим "всё для фронта, всё для победы". Включится. Другого выхода нет - всё это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит. Гробы изменят Россию"

Мда.. А у нас тут рожеві поні на початку війни все намагалися вирахувати, скільки знадобиться кацапам трупів, щоб їм перехотілося воювати. Ну що? Тепер нарешті зрозуміли чи ще сподіваєтесь на їхній здоровий глузд та інстинкт самозбереження?
показати весь коментар
07.03.2023 11:50 Відповісти
Все наивные вангования по кацапам вытекают из ложного очеловечивания и наделёния кацапов человеческими качествами. Действительно, если бы кацапы обладали человеческими качествами хотя бы в низшей форме, при достижении количества погибших числа N, они бы осознали ошибочность своих действий. Но, реальность такова, что кацапы это твари(даже не животные,животные- интеллектуальнее). Следовательно, людям сложно судить и строить предположения насчёт кацапов, потому что, чтобы это верно делать, нужно быть самому кацапом( чтобы предсказывать действия маньяка нужно быть маньяком)
показати весь коментар
07.03.2023 12:52 Відповісти
Проблема у тому, що переважна більшість людей тут жили до повномасштабної війни у інформаційеій бульбашці. Вони й гадки не мали, що таке кацапстан і хто там живе. Їхнє знайомство з територією на болотах обежувалося лише ватною попсою та окремими групами споживчих товарів. Політикою кацапською тут майже ніхто не цікавився, новини про них не читав, з самими ними не спілкувався. Ситуація трохи змінилися після 2014 року, але не глобально. Інакше б не було такого шоку та розгубленості після перших тижнів війни. Інакше б не намагалися вони своїх друзів, знайомих та родичів там у чомусь переконати. Інакше б не вважали, що треба з ними помиритися і жити як раніше...
показати весь коментар
07.03.2023 12:59 Відповісти
Да. Люди витали в облаках и жили в своей коробке. У нас с кацапами разные менталитеты. У кацапов "что там у хохлов?" на повестке дня каждый день ещё с 2008, а то и раньше, а нашим глубоко посрать было,что там у кацапов, лишь бы дома было все хорошо.
показати весь коментар
07.03.2023 13:03 Відповісти
Саме так...
показати весь коментар
07.03.2023 13:06 Відповісти
ну а як ви хотіли пацани ? біомусор з даунбасу сам себе не спасе, мусите дохнути інакше ніяк
показати весь коментар
07.03.2023 12:10 Відповісти
Хто ще не бачів?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
показати весь коментар
07.03.2023 12:21 Відповісти
Замість того, чтобі ***** знести, вони "мріють" включити всю свою бидлоту на "рєльси вайни" - убогі "обітатєлі" *********.
показати весь коментар
07.03.2023 12:43 Відповісти
Там вже пора ставити транспортерну стрічку круглодобово, тоді, мабуть, будете встигати вивозити свій корм для наших диких тваринок.
показати весь коментар
07.03.2023 13:07 Відповісти
Тільки в гробах мають бути всі ці срані кацапські военкори, а попереду - труна з Путіним. От тоді щось зміниться.
показати весь коментар
07.03.2023 13:35 Відповісти
Жанр видосиков "Упаковка" должен стать таким же популярным, как и "Распаковка".
показати весь коментар
07.03.2023 14:19 Відповісти
 
 