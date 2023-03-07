Російський нацист Бастраков про втрати окупантів: "Бесконечные "Уралы" с телами"
Окупант скаржиться на великі втрати на війні. Його "колега" вважає, що це може "заставить общество наконец очнуться и включиться в войну".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канали росіян.
Нацист Дмитро Бастраков ділиться враженнями від поїздки, в якій забирав тіло свого ліквідованого захисниками України поплічника.
"Из Донецка до Ростова, из морга в морг, еду на Урале с погибшими. Выкурил утром полпачки сигарет, пока наблюдал за погрузкой полсотни тел, сначала в мешки, потом в кузов: кого прям в форме, кого голого, кого по частям. Все - граждане РФ, по большей части добровольцы. Несколько маленьких кульков - сгоревшие танкисты, их называют просто "ДНК", потому что личность пока установлена лишь ориентировочно", - написав він.
Також його слова цитує російський нацист Олександр Жучковський: "Третий час смотрю, как утрамбовывают окоченевшие тела в гробы, иногда ломая руки. Переодевают в зелёную форму, крест в руки, колотят. Помогаю. Вот, вроде, всякое видал. Но это п-ц. Бесконечные уралы с телами. Бесконечные".
Жучковський використовує ці слова як аргумент до того, що російське суспільство нібито має "очнуться и включиться в войну".
"Осознание приходит, когда видишь эти тела, эти гробы, эти бесконечные уралы. Поэтому, конечно, фронтовики часто сетуют на то, что русское общество ещё во многом беспечно и неосознанно, ещё не включилось в режим "всё для фронта, всё для победы". Включится. Другого выхода нет - всё это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит. Гробы изменят Россию", - пише він.
Будь ласка, зачекайте...
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Але сталося не так, як гадалося - тепер мішки для своїх вояк згодились.
Не "***** эта война", а "всем надо включиться в эту войну". Только полная аннигиляция изменит россию.
Небольшая подсказка длб бл: чтобы КамАЗы с трупами прекратили ездить, надо собрать вещички и съ@#ться обратно в Ростов. Со всех территории Украины. Нахер!
"Всё будет долго, тяжело и больно. Гробы изменят россию".
Точнее о будущем россии после победы Украины выразиться нельзя.
Лише касетних досі не дають "гуманісти", а то би по 2000 кацапів на добу було...
Мда.. А у нас тут рожеві поні на початку війни все намагалися вирахувати, скільки знадобиться кацапам трупів, щоб їм перехотілося воювати. Ну що? Тепер нарешті зрозуміли чи ще сподіваєтесь на їхній здоровий глузд та інстинкт самозбереження?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s