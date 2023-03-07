Яхту російського олігарха Гур’єва пустить з молотка держава Антигуа і Барбуда
Держава Антигуа і Барбуда, що в Карибському басейні, продасть на аукціоні яхту, яку оцінюють у 81 млн доларів. Вона належить підсанкційному російському олігарху Андрію Гур’єву й стоїть покинута в порту з лютого 2022 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Влада країни стверджує, що судно було покинуте в Карибському морі від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.
У понеділок уряд Антигуа і Барбуди попередив власника яхти, що він має десять днів, щоб забрати її, інакше судно буде продане тому, хто запропонує найвищу ціну.
Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що Alfa Nero була покинута в порту Фалмут у Антигуа в лютому 2022 року, і уряд "намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником".
62-річний Гур'єв, власник російській компанії "ФосАгро", що виробляє добрива, потрапив торік під санкції. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що Гур’єв придбав Alfa Nero за 120 млн доларів у 2014 році.
Зазначається, що на судні розміщено 12-метровий басейн, джакузі, спа-салон, салон краси і вертолітний майданчик. Яхту використовує родина олігарха, включаючи його сина та невістку.
Нагадаємо: Гур'єв, який потрапив під санкції уряду Великої Британії у квітні 2022 року, також є власником найбільшої приватної резиденції в Лондоні: 25-кімнатного особняка Witanhurst у Хайгейті вартістю 50 млн фунтів стерлінгів.
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