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Яхту російського олігарха Гур’єва пустить з молотка держава Антигуа і Барбуда

яхта,гур'єв

Держава Антигуа і Барбуда, що в Карибському басейні, продасть на аукціоні яхту, яку оцінюють у 81 млн доларів. Вона належить підсанкційному російському олігарху Андрію Гур’єву й стоїть покинута в порту з лютого 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Влада країни стверджує, що судно було покинуте в Карибському морі від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У понеділок уряд Антигуа і Барбуди попередив власника яхти, що він має десять днів, щоб забрати її, інакше судно буде продане тому, хто запропонує найвищу ціну.

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Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що Alfa Nero була покинута в порту Фалмут у Антигуа в лютому 2022 року, і уряд "намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником".

62-річний Гур'єв, власник російській компанії "ФосАгро", що виробляє добрива, потрапив торік під санкції. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що Гур’єв придбав Alfa Nero за 120 млн доларів у 2014 році.

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Зазначається, що на судні розміщено 12-метровий басейн, джакузі, спа-салон, салон краси і вертолітний майданчик. Яхту використовує родина олігарха, включаючи його сина та невістку.

Нагадаємо: Гур'єв, який потрапив під санкції уряду Великої Британії у квітні 2022 року, також є власником найбільшої приватної резиденції в Лондоні: 25-кімнатного особняка Witanhurst у Хайгейті вартістю 50 млн фунтів стерлінгів.

Автор: 

олігарх (933) яхта (152)


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ооо, о це так держава Антигуа і Барбуда!!!

а держава Україна ВЖЕ 9-років не може націоналізувати награбоване вбивць та зрадників януковичів, азірових, захарченків, ставинських, табачніків, шуфричів, медведчуків, козаків, маркавих, ків...і так далі...
партнови з татаравими та смірновими передають "привіти"....
думай-ТЕ...

на наступних виборах......
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07.03.2023 11:20 Відповісти
А чому ж зелена влада цього ще не зробила за 3 роки? Не на часі?
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07.03.2023 11:22 Відповісти
Радник януковича подоляк у зе-команді.
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07.03.2023 11:23 Відповісти
А де яхта каломойського ?
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07.03.2023 11:21 Відповісти
Там же, де і його морда.
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07.03.2023 11:49 Відповісти
В Дніпрі?
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07.03.2023 12:09 Відповісти
А що, у Дніпрі не вміститься ?
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07.03.2023 13:10 Відповісти
А молоток великий буде?
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07.03.2023 11:23 Відповісти
Антігуа та Барбуда - це держава, де керують Зорян та Шкіряк.
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07.03.2023 11:46 Відповісти
 
 