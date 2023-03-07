Яхту російського олігарха Гур’єва пустить з молотка держава Антигуа і Барбуда

Держава Антигуа і Барбуда, що в Карибському басейні, продасть на аукціоні яхту, яку оцінюють у 81 млн доларів. Вона належить підсанкційному російському олігарху Андрію Гур’єву й стоїть покинута в порту з лютого 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Влада країни стверджує, що судно було покинуте в Карибському морі від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У понеділок уряд Антигуа і Барбуди попередив власника яхти, що він має десять днів, щоб забрати її, інакше судно буде продане тому, хто запропонує найвищу ціну.

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Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що Alfa Nero була покинута в порту Фалмут у Антигуа в лютому 2022 року, і уряд "намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником".

62-річний Гур'єв, власник російській компанії "ФосАгро", що виробляє добрива, потрапив торік під санкції. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що Гур’єв придбав Alfa Nero за 120 млн доларів у 2014 році.

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Зазначається, що на судні розміщено 12-метровий басейн, джакузі, спа-салон, салон краси і вертолітний майданчик. Яхту використовує родина олігарха, включаючи його сина та невістку.

Нагадаємо: Гур'єв, який потрапив під санкції уряду Великої Британії у квітні 2022 року, також є власником найбільшої приватної резиденції в Лондоні: 25-кімнатного особняка Witanhurst у Хайгейті вартістю 50 млн фунтів стерлінгів.