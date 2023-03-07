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Новини Війна
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Через великі втрати РФ загарбники призиватимуть до армії підлітків з окупованих територій, - правозахисник Лисянський

рф,призов,окупанти,мобілізація

У 2023 році на окупованій території України поставлять на військовий облік усіх підлітків віком від 16 років і старше. Виїзд за межі окупованої території підлітків 17 років уже заборонено.

Це свідчить про плани окупантів залучити місцевих жителів до російської армії, вважає правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з "указом" ватажка НЗФ "ЛНР" Леоніда Пасічника (№172/23 від 3 березня 2023 року) постановку на облік громадян, 16-літніх і які досягли 17-річного віку, має бути завершено до 31 березня 2023 року, а громадян чоловічої статі старшого віку - до 31 грудня 2023 року.

Лисянський звертає увагу на важливий елемент цього "указу" - відповідальність за явку громадян, які досягли 17-річного віку та старшого віку поклали на адміністрації міст та районів, освітніх установ, а також підприємств, установ та організацій, незалежно від їхнього підпорядкування та форм власності. Куратори з Кремля дали вказівку окупаційним адміністраціям - окупаційним "МВС" здійснювати розшук і, за наявності законних підстав, здійснювати затримання громадян, які ухиляються від військового обліку.

"Таким чином, створюється система над підростаючим поколінням окупованої території. Причому, прив'язка до підприємств та установ (шкіл, ПТУ) дозволить знаходити навіть тих, хто ховався та тікав на вулицях від представників "військкоматів". Чоловіче населення окупованих територій продовжуватимуть використовувати як гарматне м'ясо на фронті, з урахуванням того, яких величезних втрат зазнають російські війська і мобілізовані, зокрема", - завершує Лисянський.

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Автор: 

окупація (6748) мобілізація (3117) Лисянський Павло (100)


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07.03.2023 11:44 Відповісти
Ось це бидло з лднр дуже хотіло "русского мира " отримуйте ,що ж колоборантів ніде не ******* навіть ті до кого ви так рвались.
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07.03.2023 11:51 Відповісти
У телеграм-каналах пишуть, що до "вагнера" набиратимуть по рус. дурдомах.
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07.03.2023 11:53 Відповісти
мені здається вони їх давно призивають..., ще з початку війни..., для підлітків це весело, прикольно, крута пригода..., особливо якщо їх правильно підготувати до того, що вмирати все одно доведеться.., заради утримання при владі їхнього опариша, з молоді там виховують тупе, покірне, але агресивне стадо...
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07.03.2023 11:54 Відповісти
Подивився наш фільм "снайпер білий ворон", там була сказана гарна фраза про зрадника якого знищіли: - "він сам вибрав свій шлях".......
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07.03.2023 12:27 Відповісти
Це вже бракований генетично матеріал, - підлягає безумовному знищенню
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07.03.2023 12:51 Відповісти
Истребление лугандонского биомусора бункерным ********* продолжается.
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07.03.2023 15:23 Відповісти
 
 