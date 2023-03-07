У Санкт-Петербурзі лікарі роздавали повістки пацієнтам прямо під час прийому, - росЗМІ. АУДIО
Керівництво петербурзької поліклініки 99 змушувало співробітників роздавати повістки пацієнтам, які прийшли на прийом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Важные истории.
Аудіозапис із відповідним розпорядженням головного лікаря установи Олександра Загороднікова надіслало джерело видання.
Інформацію підтвердив також один із пацієнтів - йому вручили повістку прямо під час прийому.
"Наш район недовиконує план мобілізації, тому голова району наказав усім брати участь ... у роздачі повісток. Сьогодні маємо 20 повісток. (Мета) - усі чоловіки віку мобілізації, від 20 до 50 років… Зараз ще міліціонера підключимо, щоб виключити ексцеси", - цитує видання головлікаря.
Повідомляється, що співробітники поліклініки видали таким чином понад 100 повісток пацієнтам.
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поскорее бы...
хороший кацап - дохлий кацап!
Наразі навряд чи. Бо спершу тре' найти кілька досвідчених некромантів, потім сформувати штат для кількох підрозділів "Армії Пітьми", потім хоч якось укомплектувати ці підрозділи хоч якимось озброєнням, технікою та амуніцією і, нарешті найголовніше, розпиляти бюджет, на цей проект виділений.