У Санкт-Петербурзі лікарі роздавали повістки пацієнтам прямо під час прийому, - росЗМІ. АУДIО

Керівництво петербурзької поліклініки 99 змушувало співробітників роздавати повістки пацієнтам, які прийшли на прийом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Важные истории.

Аудіозапис із відповідним розпорядженням головного лікаря установи Олександра Загороднікова надіслало джерело видання.

Інформацію підтвердив також один із пацієнтів - йому вручили повістку прямо під час прийому.

"Наш район недовиконує план мобілізації, тому голова району наказав усім брати участь ... у роздачі повісток. Сьогодні маємо 20 повісток. (Мета) - усі чоловіки віку мобілізації, від 20 до 50 років… Зараз ще міліціонера підключимо, щоб виключити ексцеси", - цитує видання головлікаря.

Повідомляється, що співробітники поліклініки видали таким чином понад 100 повісток пацієнтам.

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