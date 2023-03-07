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У Санкт-Петербурзі лікарі роздавали повістки пацієнтам прямо під час прийому, - росЗМІ. АУДIО

Керівництво петербурзької поліклініки 99 змушувало співробітників роздавати повістки пацієнтам, які прийшли на прийом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Важные истории.

Аудіозапис із відповідним розпорядженням головного лікаря установи Олександра Загороднікова надіслало джерело видання.

Інформацію підтвердив також один із пацієнтів - йому вручили повістку прямо під час прийому.

"Наш район недовиконує план мобілізації, тому голова району наказав усім брати участь ... у роздачі повісток. Сьогодні маємо 20 повісток. (Мета) - усі чоловіки віку мобілізації, від 20 до 50 років… Зараз ще міліціонера підключимо, щоб виключити ексцеси", - цитує видання головлікаря.

Повідомляється, що співробітники поліклініки видали таким чином понад 100 повісток пацієнтам.

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Автор: 

лікарня (1364) росія (66037) Санкт-Петербург (279) мобілізація (3117) повістка (184)


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Топ коментарі
+9
Доктор зрадствуйтє, у меня боліт горло, памагітє. Горло ето хорошо, хорошо что нє сєрдце і нє плоскостопіє, вот вам повєсточка
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07.03.2023 11:18 Відповісти
+4
да и мать их кацапов вонючих перематьихсеножрала...
вопрос намного интереснее - как после просмотри флэшмоба почувствуют себя зелень, франчук, дерьмак, падалюкин...
а армия права - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
поскорее бы...
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07.03.2023 11:07 Відповісти
+4
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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07.03.2023 11:10 Відповісти
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да и мать их кацапов вонючих перематьихсеножрала...
вопрос намного интереснее - как после просмотри флэшмоба почувствуют себя зелень, франчук, дерьмак, падалюкин...
а армия права - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
поскорее бы...
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07.03.2023 11:07 Відповісти
"что делать?" и "кто виноват?" извечние вопрос на рассии
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07.03.2023 11:09 Відповісти
У ізвєчнага вапроса є ще третя частина: гдє маї ачкі?
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07.03.2023 23:47 Відповісти
😂
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08.03.2023 00:07 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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07.03.2023 11:10 Відповісти
I ti sabralsa v Eiropu , s tvaim ksenofobskim mishleniem ? DALBAIOB !
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07.03.2023 11:18 Відповісти
Вот это и есть "попасть под раздачу".
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07.03.2023 11:16 Відповісти
Доктор зрадствуйтє, у меня боліт горло, памагітє. Горло ето хорошо, хорошо что нє сєрдце і нє плоскостопіє, вот вам повєсточка
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07.03.2023 11:18 Відповісти
Доктор у меня болит голова. подозрение не менингит. Голова єто кость болеть не может. держи повестку
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07.03.2023 12:09 Відповісти
Всех холопов на убой так начальник приказал.
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07.03.2023 11:27 Відповісти
Самое эффективное лечение.Доктор Хаймарс поможет всем.
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07.03.2023 12:13 Відповісти
паРаша - это днище. и быдло-население ея сплошь скоты, холопьё и твари.
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07.03.2023 15:01 Відповісти
а в морзі ще не роздають повістки
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07.03.2023 22:54 Відповісти
Шутка-гумору дня!
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07.03.2023 22:59 Відповісти

Наразі навряд чи. Бо спершу тре' найти кілька досвідчених некромантів, потім сформувати штат для кількох підрозділів "Армії Пітьми", потім хоч якось укомплектувати ці підрозділи хоч якимось озброєнням, технікою та амуніцією і, нарешті найголовніше, розпиляти бюджет, на цей проект виділений.
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07.03.2023 23:44 Відповісти
 
 